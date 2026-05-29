Alvarado baja a la trinchera por conflicto de interés de Quiroz: acusa “suspicacia” opositora

A las 12:00 de hoy, los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) acudirán a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la omisión en su declaración de patrimonio e intereses.

Esto a propósito de la información revelada por El Mostrador este martes, donde se dió a conocer que el titular de la cartera no transparentó que su hermano Víctor Quiroz es socio de Quiroz y Puelma Arquitectos, firma ligada al rubro inmobiliario y a proyectos pagados por el Estado.

En virtud de lo anterior y consultado hoy en La Moneda, el biministro de Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, subrayó que los parlamentarios tienen “el legítimo derecho en su función de fiscalizar”, vía Contraloría o sede que estimen pertinente. Sin embargo y a renglón seguido, apuntó a la iniciativa opositora al reportar un exceso de “suspicacia” por parte de los congresistas.

“Empezar a dar vueltas en círculos buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés, me parece a mí que es ir demasiado lejos”, aseveró.

Sin embargo, sus declaraciones más relevantes fueron las relativas a la propia declaración de patrimonio de Jorge Quiroz: a pesar de que la información de InfoProbidad es clara en la omisión del vínculo familiar del titular de Hacienda (y sobre la cual, consultado por este medio, desde el Ministerio de Hacienda no existió respuesta de ningún tipo), Alvarado afirmó que la situación se encuentra en regla.

“En la declaración de patrimonio de intereses, uno debe explicitar el vínculo de familiares directos; la relación. Por lo tanto, no tengo duda que eso está señalando en la declaración de patrimonio e intereses“, afirmó el también ministro del Interior, poniendo el foco en la libertad de Víctor Quiroz para ejercer su rubro antes que en la responsabilidad del jefe de la billetera fiscal.

“Uno a la familia no puede prohibirle las actividades profesionales que desarrollan”, anotó Alvarado, añadiendo aun más sobre el fundamento tras la solicitud de los diputados que “no tengo duda que no es así“.