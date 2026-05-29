De Urresti (PS) fustiga el estilo Quiroz: “Se está pareciendo a las dos ministras que se fueron”

El senador por Los Ríos Alfonso de Urresti (PS) abordó la tramitación de la Ley Miscelánea ―bautizada como “Proyecto de Reconstrucción Nacional” por el Gobierno―, que entrará en fase de discusión en el Senado: llamó a que La Moneda privilegie el proceder del ministro de la Segpres, José García Ruminot, antes que el de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre quien aseguró “se está pareciendo a las dos ministras que se fueron”.

En conversación con La Tercera, el congresista llamó a no apurar el debate del proyecto (sobre el que el titular de Hacienda expresó, en un inicio, su deseo de que fuera aprobado antes de junio), asegurando además que Quiroz desconoce los tiempos en la Sala del Senado.

“Vemos una pugna ahí entre un ministro Quiroz que quiere a matacaballo sacar adelante esta reforma, desconociendo mucho la tramitación, la forma de cómo se trabaja en el Parlamento, y espero que prime un criterio más dialogante como es del ministro [José] García Ruminot, el mismo ministro [Claudio] Alvarado, quienes por haber sido exparlamentarios conocen los tiempos y particularmente ambos conocen el Senado”, comentó, añadiendo también que si el Gobierno se propone conseguir, “por ahí por allá”, un voto, solo traería incertidumbre por cuanto el Congreso está sujeto al cambio en su correlación de fuerzas.

“Modificaciones de esta naturaleza si no se hacen con una mirada de país, con un consenso, con un crecimiento para todos, como decimos nosotros, ‘un Chile que crezca para todos’, claramente van a ser febles en el tiempo“, adelantó.

Asimismo, se detuvo a reflexionar en el destino de las exministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, describiendo un devenir similar por parte del jefe de la billetera fiscal: “Nuevamente el ministro Quiroz, con su poca experiencia, se está pareciendo a las dos ministras que se fueron. Está acumulando como esa incapacidad de vincularse, esa sensibilidad”.

Puerta abierta al TC

En línea con la tramitación de la megarreforma, de Urresti no descartó que la oposición concurra al Tribunal Constitucional, adelantando que algunos de sus artículos (como el referente a la invariabilidad tributaria) podrían justificar la medida, lo que se encuentra bajo estudio.

“Hemos consultado distintos constitucionalistas. Claramente, ahí hay una tremenda inconstitucional. También lo estuvimos revisando en materia ambiental con esta devolución de fondos, cuando se revoca una resolución de calificación ambiental. Eso es alterar absolutamente todo el sistema de responsabilidad administrativa del Estado”, aseveró.