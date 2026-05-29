Estudio de Fundación SOL: salario mínimo no alcanza a cubrir requerimientos de línea de la pobreza

Un complejo escenario económico para las familias chilenas describe el nuevo estudio de Fundación SOL: en un abanico amplio de casos, el salario mínimo no alcanza a cubrir ni siquiera las necesidades económicas contempladas en la línea de la pobreza.

“Vivir al mínimo”, publicado este mes y realizado por Gonzalo Durán, Marco Kremerman, Constanza Ávila y Martina Olivares, alerta que el debate sobre el salario mínimo no puede reducirse al reajuste nominal ni a la variación del IPC. “El salario mínimo de Chile no solo es insuficiente en relación con el tamaño de la economía chilena, sino también si se consideran las métricas mínimas que el mismo Estado ha definido actualmente”, asegura Durán, académico de la Universidad de Chile e investigador de la fundación.

“Por ejemplo: para un hogar promedio de tres personas que arrienda, el salario mínimo líquido vigente de $ 438.369 solo permite cubrir el 55,1 % de la línea de la pobreza (estimada en $ 769.255). Incluso si se considera la última indicación ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast, que elevaría el salario mínimo bruto a $ 553.553, un reajuste de $ 14.553, la suficiencia alcanzaría apenas un 55,4 %”, advierte el académico.

Entre los perfiles analizados también se encuentra el de propietarios, exponiendo un mejor escenario aunque todavía deficiente: con la última propuesta de reajuste de salario mínimo, solo se alcanzaría a sostener un 82,2 % de los gastos de la línea de supervivencia (pobreza).

El estudio también evalúa la suficiencia del salario mínimo frente a precios de arriendo, y concluyó que solo alcanza para costear un arriendo básico de un departamento de 50m² o menos con dos dormitorios y un baño.

“Al seleccionar aquellas comunas de la Región Metropolitana que registran mayor cantidad de ofertas en el Portal Inmobiliario para este tipo de departamentos, se puede concluir que el arriendo mensual promedio oscila entre $ 344.976 para Independencia y $ 421.543 para La Florida. Es decir, entre 78,7% y 96,2% del mínimo, quedando un monto marginal de recursos para pagar las necesidades de alimentación, vestuario, cuentas básicas del hogar y transporte, entre otras”, explica Kremerman.

Entre los indicadores utilizados por el estudio se encuentra el Índice de Kaitz Ajustado (IKA), que expresa el salario mínimo como proporción del PIB per cápita. Según esta medición, Chile actualmente registra un IKA de 35,6%, mientras que el promedio del periodo 1990-2026 es de 36,2%. Durán explica que “el salario mínimo de Chile entre 1990 y 2026 ha estado bordeando la zona de mini salario mínimo, comprometiendo la reproducción y la satisfacción de necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras que lo ganan”.