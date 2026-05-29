Teatro Mori recibe junio con grandes reestrenos y una cartelera atravesada por la memoria

La cartelera de junio de Teatro Mori despliega una programación diversa, donde conviven algunos de los montajes más significativos de la escena nacional reciente, el regreso de figuras ampliamente reconocidas del teatro y la comedia, y propuestas que cruzan memoria, reflexión social y entretenimiento en sus distintas salas.

Uno de los hitos del mes será el regreso de “Navegar por el Neva” a Mori Bellavista, montaje que reúne, a veinte años del estreno de “Neva”, a su elenco original: Jorge Becker, Trinidad González, Paula Zúñiga y Tomás González. La obra revisita la emblemática dramaturgia de Guillermo Calderón, ambientada en la Rusia de 1905, para proponer un ejercicio escénico que cruza memoria, ficción y biografía, poniendo en diálogo la trayectoria compartida de sus intérpretes.

En la misma sala se presentará “H.P. (Hans Pozo)”, pieza escrita por Luis Barrales y dirigida por Isidora Stevenson, con un elenco encabezado por María José Bello, Max Salgado, Evelyn Ortiz, Fernanda Salazar y Rodrigo Soto. La obra vuelve sobre uno de los casos policiales más mediáticos de las últimas décadas para proponer una reflexión crítica sobre la construcción mediática, la marginalidad y la deshumanización.

La programación de Mori Recoleta estará marcada por propuestas que abordan identidad, memoria y crítica social. “Un Arcoíris Negro”, creación de Los Contadores Auditores, reúne a nueve performers en una puesta en escena provocadora que tensiona, desde el humor y la performance, las discusiones contemporáneas sobre diversidad sexual y de género.

A ello se suma una nueva versión de “Los payasos de la esperanza”, clásico de la dramaturgia chilena protagonizado por Simón Pesutic, Vivianne Dietz y Germán Pinilla. La obra sigue a tres payasos cesantes que, mientras esperan una oportunidad laboral, comparten experiencias y transmiten su oficio, construyendo desde el humor y la ternura una conmovedora reflexión sobre fraternidad, dignidad y resistencia.

El humor tendrá una presencia destacada con las funciones de Felipe Avello, uno de los nombres más convocantes de la comedia nacional, y con la visita de Martín Dardik, conocido como “Trinche”, figura emergente de la escena argentina, quien aterriza con una propuesta que combina stand up, improvisación e interacción directa con el público.

Felipe Izquierdo también será parte de la programación de junio con funciones de su unipersonal “Soy el único que no me conozco” en Mori Vitacura, a las que se suma “La Elvira” en Mori Parque Arauco, montaje que trae de regreso a uno de sus personajes más emblemáticos en una propuesta donde la sátira, la nostalgia y la aguda observación social vuelven a encontrarse.

En Mori Parque Arauco continuarán las funciones de “Los puentes de Madison”, adaptación escénica de la célebre historia popularizada por Clint Eastwood y Meryl Streep, esta vez llevada a escena por un elenco integrado por Blanca Lewin, César Caillet, Yosune González y Felipe Valenzuela.

Por su parte, Mori Vitacura ofrecerá una programación que transita entre lo familiar y la comedia. “Astronauta Marinero del Universo”, protagonizada por Leticia Bortoletto y Claudio Rojas, propone una delicada travesía para públicos de todas las edades, mientras que “Perfectos desconocidos” reúne a un destacado elenco —integrado por Katty Kowaleczko, Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Julio Jung y Hernán Contreras, entre otros— en una aguda comedia sobre los secretos y fisuras de las relaciones contemporáneas.

La programación completa, junto con detalles de cada montaje y horarios, está disponible en teatromori.com. Además, las funciones cuentan con descuentos para afiliados de Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster o directamente en las boleterías de cada sala.