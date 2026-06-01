Día del Patrimonio tuvo participación ciudadana masiva y familiar

La versión 27 del Día del Patrimonio tuvo este fin de semana una masiva participación ciudadana en espacios públicos y privados, que este año inscribieron más de 4 mil actividades con acceso gratuito en cada una de las comunas del país, informó este domingo el Ministerio de las Culturas.

“La ciudadanía se ha volcado a las calles y se ha reconocido en nuestro patrimonio. Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado esta jornada, y orgullosos de que el 100% de las comunas del país estén participando en esta fiesta que ha convocado más de 4 mil actividades”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien agregó que algunos espacios bajo el alero de este ministerio han recibido un 30 por ciento más de visitas, en relación al año pasado.

Durante la mañana del domingo, Undurraga y el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange, visitaron la muestra “Motores con Historia, un recorrido por el patrimonio móvil de Chile”, caravana integrada por más de 50 vehículos antiguos que convirtieron al Palacio La Moneda y La Alameda en un museo en tránsito.

La caravana comenzó a las 10:00 en el Club Hípico, y siguió su recorrido por Vergara, Toesca, Av. Santa Isabel, Av. Vicuña Mackenna y la Plaza Baquedano; hasta llegar a la Alameda, en el frontis del Palacio de La Moneda. La convocatoria de público fue esencialmente familiar. Durante el recorrido los asistentes pudieron ver y apreciar diversos vehículos históricos y emblemáticos. La multitud pudo fotografiarse, subirse a algunos modelos y hasta activar la sirena de un carro patrimonial de bomberos.

En tanto, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, se trasladó hasta Concepción, para asistir al Teatro Regional Biobío, que ofreció a las 14:30 horas un recorrido y charla por el edificio diseñado por el arquitecto Smiljan Radic, Premio Pritzker 2026.

En Viña del Mar, se realizó un recorrido guiado en el Valparaíso Sporting, ruta patrimonial vinculada a la hípica en el hipódromo más antiguo de Latinoamérica y casa del máximo desafío de la hípica de Chile: El Derby.

Durante los próximos días, las distintas instituciones y organizaciones que han participado en esta nueva versión del Día del Patrimonio, levantarán las cifras correspondientes a la participación ciudadana en las actividades registradas.

Calurosa y masiva primera Jornada

Las actividades comenzaron el sábado a primera hora, con la apertura de La Moneda, encabezada por el ministro de las Culturas.

Luego, el secretario de Estado visitó el Museo Histórico Nacional, donde junto al público asistente recorrió la muestra permanente y participó en una de las 1.000 actividades con accesibilidad que se ofrecerán durante ambas jornadas (sábado y domingo). El museo exhibirá objetos patrimoniales que pueden ser tocados y que emiten algunos sonidos, de modo que las personas con baja visión puedan acceder a esta experiencia y reflexionar sobre las historias que cuentan o proyectan.

Entre las actividades centrales, a las 15:00 horas se realizó “La pérgola de las flores” en el Centro Cultural Ceina de Santiago, emblemática obra chilena que fue transmitida en vivo por televisión abierta a través de TVN y NTV, facilitando el acceso a la transmisión desde distintos puntos del país y marcando un hito también en la programación de esta jornada.