Primera Cuenta Pública de Kast paraliza a Valparaíso

Presentado por:

Buenos días. Hoy el Presidente José Antonio Kast rendirá su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional y Aquí Valparaíso estará allí para contárselos. Tal como lo hicimos el año pasado, prestaremos atención a los anuncios que afecten a la Región de Valparaíso.

En esta edición revisamos los detalles de una jornada que paraliza a la ciudad, con un amplio despliegue de Carabineros, cortes de tránsito, suspensión de clases en colegios, jornadas telemáticas en universidades y el cierre del terminal de buses. La delegación presidencial regional no autorizó una marcha por Av. Pedro Montt, pero de todos modos se espera la realización de manifestaciones.

con un amplio despliegue de Carabineros, cortes de tránsito, suspensión de clases en colegios, jornadas telemáticas en universidades y el cierre del terminal de buses. La delegación presidencial regional no autorizó una marcha por Av. Pedro Montt, pero de todos modos se espera la realización de manifestaciones. También abordamos los recortes aplicados al presupuesto 2026 del Gobierno Regional de Valparaíso, que suman $6.500 millones y han obligando a priorizar inversiones. La consejera regional Tania Valenzuela (FA) detalló que el último ajuste obligó a reducir “a la mitad” el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo .

y han obligando a priorizar inversiones. La consejera regional Tania Valenzuela (FA) detalló que el último ajuste obligó a reducir “a la mitad” el . El Minvu detectó nuevas fallas y paralizó la reconstrucción de cinco viviendas afectadas por el megaincendio en el sector de Lomas Latorre en Viña del Mar . Además, instruyó revisar otras 40. En paralelo, avanza la demolición de 170 casas en El Olivar, por el uso de materiales no autorizados.

. Además, instruyó revisar otras 40. En paralelo, avanza la demolición de 170 casas en El Olivar, por el uso de materiales no autorizados. Una mujer fue asesinada por su pareja en Limache, tras una discusión motivada por celos. Según la PDI, el hombre le provocó heridas cortantes que causaron su muerte y posteriormente se suicidó. El caso ocurre en un contexto que preocupa a la Fiscalía, que si bien reporta una baja de 26,6% en los femicidios, advierte un aumento de los casos consumados.

Tras cinco años cerrado, producto de la pandemia y obras de restauración, el Teatro Mauri de Valparaíso reabrirá sus puertas el 18 de junio convertido en la primera Sala SCD en regiones. El recinto iniciará su programación con artistas como Inti-Illimani Histórico, Princesa Alba, Alanys Lagos y Fother Muckers.

Antes de comenzar –y si todavía no lo haces–, recuerda inscribirte para recibir este boletín aqui

1

Gobierno refuerza seguridad y suspende clases por primera Cuenta Pública de Kast en Valparaíso

Este lunes a las 12:00 hrs., el Presidente José Antonio Kast rendirá su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional. Como es habitual, Carabineros resguardará el entorno del Parlamento y suspenderá el tránsito en una serie de calles y avenidas en Valparaíso (ver mapa) a partir de las 7:00 de hoy y hasta las 16:00. Además, el terminal de buses estará cerrado. Pero la ciudad no solo restringirá los desplazamientos. El Gobierno además suspendió las clases en los colegios cercanos al Parlamento, y la feria hortofrutícola se realizó el viernes y no el sábado.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, adelantó el martes pasado que, en comparación al contingente policial desplegado para el 21 de mayo, “se van a redoblar los dispositivos de seguridad para la Cuenta Pública (…) que es cuando el Presidente da cuenta a la nación de los estados de avance de su Gobierno y lo que viene para el próximo año”.

Suspensión de clases en colegios. “Con motivo de la Cuenta Pública y considerando las medidas de seguridad definidas por Carabineros en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, se ha determinado la suspensión de clases sin recuperación en aquellos establecimientos educacionales ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades, con el objetivo de resguardar el adecuado desarrollo de la jornada”, informó el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner.

Universidades con clases telemáticas. Asimismo, y considerando el impacto vial previsto, tres universidades con sede en la ciudad realizarán clases telemáticas durante la jornada de hoy: la PUCV, la UV y la UPLA.

Marcha no autorizada. La coordinadora Antiimperialista y Antifascista de Valparaíso solicitó al Gobierno permiso para realizar una manifestación por Avenida Pedro Montt, pero fue rechazado debido al “informe negativo de Carabineros”, dijo Millones. “El resto se ampara en un derecho constitucional de la libre expresión, por tanto no requieren permiso, y hay un perímetro de contención que es la plaza Victoria, para que no se produzcan desmanes”, agregó.

“Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación, como en toda democracia, pacífica, y si alguien escapara de ese rol, es decir, si comete un tipo de desmán, afectando la propiedad pública o privada, y agresión a transeúntes y Carabineros, será detenido”, finalizó el delegado.

2

Recortes reducen en $6.500 millones el presupuesto del GORE para 2026

En lo que va del año, el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso ha enfrentado dos recortes de un 3% a su presupuesto 2026. El primero ocurrió en febrero, durante la administración del ex-Presidente Gabriel Boric (FA). Y el segundo, la tercera semana de marzo, como parte del ajuste fiscal impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

Las medidas han significado una rebaja total de $6.500 millones al erario del GORE correspondiente a este año, y que fue definido durante la discusión de la Ley de Presupuestos en 2025. El primer recorte fue aplicado al 5% que está destinado a emergencias.

El ajuste de marzo, dice el gobernador regional Rodrigo Mundaca (Ind-FA), “sin duda nos obliga a priorizar inversión. Y eso significa que hemos decidido y definido que nuestras prioridades en materia de inversión pública están puestas en salud, vivienda y seguridad. He ahí donde estamos priorizando carteras de inversión, porque objetivamente una rebaja de esta magnitud, de $6.500 millones, nos obliga a priorizar y dejar de lado otras atenciones que, también siendo urgentes, no son parte de la prioridad del GORE”.

“No vamos a poder seguir financiando fiestas costumbristas, fiestas que tienen que ver con alguna fecha emblemática para algunas de las comunas de nuestra región. Y también en términos de proyectos de otra naturaleza, distintos a seguridad, salud y viviendas, vamos a tener que establecer criterios de prioridad, de impacto y sociales; a cuántas personas impacta esto, cuál es la inversión requerida y si esto genera, o no genera empleo”, detalló Mundaca.

La consejera regional (core) Tania Valenzuela (FA) agregó que, por el momento, “no es posible cuantificar hoy los costos que tendrían los recortes, al menos en cantidad de proyectos”, no obstante, “sí hay áreas que han tenido recortes, como el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que se redujo a la mitad”.

Finalmente, y a raíz de estos recortes, el gobernador destacó la importancia de la “descentralización fiscal, de manera que las empresas que explotan recursos naturales, incluyendo los puertos, que generan externalidades en nuestra región, dejen tributos en nuestra región, de forma tal que el presupuesto que administran los gobiernos regionales no dependan del erario nacional, del gobierno central, porque en su defecto vamos a estar siempre afectos a decisiones de esta naturaleza”.

Un mensaje de la PUCV

Académicos PUCV reflexionan sobre el llamado del Papa León XIV a humanizar la Inteligencia Artificial

La encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV abrió un espacio de reflexión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y las tecnologías emergentes en la sociedad contemporánea. Autoridades y académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso valoraron el llamado del Santo Padre a resguardar la dignidad humana, promover una mirada ética del desarrollo tecnológico y fortalecer el rol de las universidades en la formación crítica frente a los desafíos sociales, culturales y ambientales de la revolución digital.

Más información AQUÍ

3

Minvu detecta nuevas fallas, paraliza obras y ordena revisar 40 viviendas reconstruidas en Viña del Mar

El 23 de mayo, el ministro de Vivienda Iván Poduje detectó presuntas fallas en la reconstrucción de una vivienda en el sector de Lomas Latorre, en Viña del Mar, afectada por el megaincendio de febrero de 2024. Según señaló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, “toda la base (de la casa) está debilitada”, por lo que la constructora a cargo, la empresa Kataskevi, “va a tener que venir a explicarme eso”.

En respuesta, el secretario de Estado solicitó a la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que revisara la vivienda: “Vamos a ver quién fue el inspector que autorizó esto. Vamos a pedir que esta empresa, igual que San Sebastián, responda. Estas soluciones que están acá son totalmente impresentables. Voy a pedir que se haga un análisis de resistencia sísmica, y de partidas generales”.

Ayer domingo, el Minvu informó a través de un comunicado que la Ditec identificó graves falencias en dicha vivienda, “situación que llevó al ministerio a instruir la paralización de esa obra” y también de otras cinco viviendas que “presentan problemas. Entre los principales hallazgos, la Ditec advirtió graves observaciones en materia de protección contra incendios”.

Además, “se identificó problemas de ejecución en terreno que afectan el desempeño estructural de las viviendas, entre ellos pilares apoyados de forma excéntrica respecto de las fundaciones, fundaciones ejecutadas con geometrías distintas a las definidas en el diseño, soldaduras deficientes en el sistema de apoyo estructural, deformaciones evidentes en la estructura de piso ventilado y vigas estructurales perforadas para el paso de tuberías”.

Por tanto, “se solicitó al equipo técnico del Minvu ampliar la revisión a las 40 viviendas restantes ejecutadas por la constructora Kataskevi en el sector, con el objetivo de entregar mayor certeza a las familias y verificar que las soluciones habitacionales cumplan con los estándares técnicos y de seguridad correspondientes”.

Demoliciones en El Olivar. Un proceso similar inició el ministro Poduje en el área de El Olivar, también en Viña del Mar, donde después de detectar que la constructora San Sebastián utilizó materiales no autorizados para la reconstrucción de las casas, ordenó su demolición. Dicho proceso comenzó el viernes 22 de mayo y contempla el desmantelamiento de 170 hogares, algunos de los cuales alcanzaban el 90% de avance.

4

Causas por femicidios en 2026 bajan un 27% en la Región de Valparaíso

El 26 de mayo, el subprefecto de la PDI de Valparaíso, Cristóbal Fernández, informó que el lunes por la tarde detectives de la Brigada de Homicidios concurrieron hasta el sector de Los Maitenes en la comuna de Limache “por cuanto en dicho lugar se habría producido un femicidio con arma cortante y un suicidio por ahorcamiento“.

En el entorno del estero Pelumpén, los funcionarios entrevistaron a testigos, levantaron evidencia y lograron establecer que la víctima era una mujer chilena (35) y, el victimario, un hombre chileno (38) sin antecedentes penales.

“Estas dos personas eran pareja, hace más de 20 años, y el día de ayer en horas de la tarde se inicia una discusión motivada por celos donde él le propina las lesiones, provocándole la muerte, y posteriormente a escasos metros del lugar él se quita la vida ahorcándose desde la rama de un árbol”, detalló Fernández.

A propósito de este hecho, el Ministerio Público abrió una investigación y reportó a Aquí Valparaíso que, al 28 de mayo de 2026, se registra un total de 11 casos de femicidios: 4 consumados y 7 frustrados. “Comparado al año 2025, teníamos 15 femicidios, 2 consumados y 13 frustrados; 4 femicidios menos, lo que equivale a un -26,66%”.

Gonzalo Marks, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Valparaíso, dijo que, “en relación con el delito de femicidios, si bien este año hemos bajado un 26,6% de la comisión de este delito, con solo 11 femicidios versus los 15 que había en igual fecha el año pasado, nos preocupa que haya aumentado el delito consumado. Disminuyó mucho el delito frustrado, lo que sin duda es una noticia para alegrarnos. También nos duele la cifra de femicidios consumados que hay”.

5

Tras cinco años cerrado, Teatro Mauri reabrirá sus puertas en Valparaíso

Tras cinco años cerrado, producto de la pandemia y obras de restauración y remodelación, el histórico Teatro Mauri de Valparaíso reabrirá sus puertas el próximo 18 de junio, convertido en la primera Sala SCD fuera de Santiago y en uno de los espacios musicales más modernos del país.

La reapertura fue anunciada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), organización que adquirió el inmueble, ubicado en el cerro Bellavista en 2014. El proyecto definitivo comenzó en enero de 2024 y contempló la recuperación integral del edificio diseñado por el arquitecto Alfredo Vargas Stoller, respetando su estructura original y adaptándolo para funcionar como una sala de conciertos de primer nivel.

La intervención incluyó un fuerte énfasis en el acondicionamiento acústico, equipamiento de sonido, iluminación y escenotecnia. En octubre de 2025, la SCD adelantaba que el recinto aspiraba a contar con “el mejor sonido de Chile”, gracias a la instalación de tecnología de última generación y un aforo flexible capaz de adaptarse a distintos formatos y públicos.

El hito inaugural se realizará el jueves 18 de junio con una ceremonia privada que reunirá a autoridades, vecinos y representantes del mundo cultural. Dos días después, el sábado 20, el teatro abrirá sus puertas al público con un concierto de Inti-Illimani Histórico, dando inicio a un ciclo inaugural que incluirá presentaciones de Candelabro, Princesa Alba, Angelo Pierattini, Alanys Lagos, Fother Muckers y Javiera Parra, entre otros artistas.

El presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, destacó que la reapertura constituye uno de los principales hitos recientes para la música chilena. “Con esta apertura estamos aportando al desarrollo cultural no solo de la región, sino del país, instalando un espacio donde conviven patrimonio y tecnología”, señaló.

La organización recalcó además que el Teatro Mauri estará dedicado íntegramente a la música en vivo y tendrá como foco principal el desarrollo de la escena regional. El objetivo es que músicos de Valparaíso cuenten con un escenario permanente para presentar sus proyectos, y que el público pueda acceder a propuestas musicales de calidad bajo estándares técnicos y acústicos de primer nivel.

Presentado por:

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.