Minuto a minuto: siga en vivo la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

Este lunes 1 de junio, a partir de las 12:00 horas, el Presidente José Antonio Kast encabezará su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, instancia en la que dará cuenta del estado administrativo y político del país.

La ceremonia se desarrollará en el Salón de Honor del Parlamento, en Valparaíso, y marcará uno de los principales hitos políticos del inicio de su administración.

Durante los días previos, el Gobierno difundió diversas piezas audiovisuales relacionadas con la actividad, mientras distintas autoridades han adelantado algunos de los temas que podrían formar parte del mensaje presidencial.

Entre las materias que se espera que el Mandatario aborde figuran la seguridad pública, el control territorial, el combate al crimen organizado, la migración y la reactivación económica.

En ese contexto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anticipó recientemente que el Ejecutivo prepara nuevas medidas en materia migratoria.

“Los plazos son los cuatro años de gobierno, pero vamos a impulsar medidas que se van a anunciar en la Cuenta Pública”, señaló la autoridad.

Una vez concluida la intervención presidencial, los ministros de Estado iniciarán un despliegue por distintas zonas del país con el objetivo de reforzar y explicar los principales anuncios realizados durante la jornada.

En paralelo, alcaldes de oposición y algunos jefes comunales oficialistas tienen prevista la realización de una “Cumbre Nacional” de alcaldes, encuentro que estará enfocado en analizar los contenidos y alcances del discurso presidencial.

Siga a continuación el desarrollo de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.