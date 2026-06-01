Fundación La Familia: más de 1.700 beneficiarios en el limbo

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¡Hola, comunidad de Aquí Coquimbo!

Arrancamos esta edición obligados a sacarnos el sombrero ante la pelotita. Primero, un tremendo saludo a los piratas, que ya están instalados con propiedad en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, sacando la cara por la región en el torneo más importante del continente.

Pero el reconocimiento deportivo cruza fronteras locales. También enviamos un saludo ferviente a todos los cruzados y cruzadas de la Región de Coquimbo y del país, quienes todavía celebran ese batacazo histórico que sacudió al continente. Lograr que, por primera vez, un equipo chileno le gane a Boca Juniors en la mítica Bombonera es una hazaña con letras doradas, y más aún si esa victoria significó dejar eliminado al cuadro argentino en su propia casa. El grito de “Esto es Católica” aún resuena en el ambiente y nos recuerda lo gigante que fue la gesta de la franja.

Tras los abrazos coperos, volvemos a lo nuestro, porque nuestro newsletter sigue encendiendo las alarmas y dando que hablar.

Sabemos que este estilo genera de todo. Algunos se molestan y se toman las cosas a pecho; otros se ríen de buena gana (o por compromiso), y a más de alguno se le atraganta el café de la mañana al leer nuestros titulares. Es comprensible: en nuestra zona, algunas autoridades simplemente no están acostumbradas a la crítica sin anestesia. Pero, como siempre les decimos, nuestro compromiso no es con el aplauso fácil del poder, sino con poner sobre la mesa las verdades que incomodan.

Acomódese, deje la camiseta de lado por un momento y lea con atención. ¡Arrancamos!

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Lo que para el nivel central puede parecer un simple ajuste en las planillas presupuestarias, en el corazón de Coquimbo se traduce en una verdadera tragedia comunitaria. En nuestro primer tema te contamos cómo, tras 35 años de arraigo y de construir una memoria histórica incalculable, la Fundación de las Familias (Funfa) prepara su cierre definitivo para este 30 de junio, debido a un drástico recorte fiscal. En esta edición desglosamos el duro impacto humano de una decisión centralista y la contraofensiva legal que busca frenar un portazo institucional en uno de los sectores más vulnerables de la comuna puerto.

En Coquimbo Unido están felices. El equipo avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores y sus arcas se ven fortalecidas por la gran actuación del cuadro pirata. Sin embargo, en los tribunales del país las cosas no andan tan bien. Aquí te contamos sobre una millonaria demanda civil que apunta al club tras la brutal agresión sufrida por un menor de edad al interior de su complejo deportivo. Más allá de los resultados en la cancha, entramos de lleno en los detalles de un libelo judicial que busca sentar un precedente sobre la protección de los menores en el fútbol formativo y que podría significar un durísimo golpe económico para la sociedad anónima.

Identidad, sangre y patrimonio. La historia de nuestra región se escribió con el coraje de cientos de ciudadanos que, hace más de un siglo, marcharon hacia el norte desértico para defender la bandera. Hoy, un profundo trabajo de investigación busca rescatar del olvido la memoria del legendario Batallón Coquimbo, aquellos soldados civiles que tuvieron una participación heroica y crucial en la Guerra del Pacífico. En un viaje al pasado que dialoga directamente con nuestra identidad actual, revisitamos una historia fundamental para comprender el aporte de la región al conflicto.

Finalmente, abordamos un masivo encuentro desarrollado en el Museo Arqueológico de La Serena, liderado por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, denominado “Liderazgo femenino y agenda pública”. Con un fuerte énfasis en que el crecimiento económico regional debe ir de la mano de la mirada de las mujeres, la jornada sirvió para visibilizar avances concretos –como el primer egreso mixto en la Escuela de Formación de Carabineros de Ovalle– y para consolidar una red intersectorial que busca, de una vez por todas, asegurar la autonomía económica de las mujeres en Coquimbo.

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Más de 1.700 beneficiarios en el limbo: las dramáticas consecuencias del cierre de la Fundación de Las Familias en Coquimbo

El próximo 30 de junio no será un día cualquiera para la Parte Alta de Coquimbo. Tras la decisión del nivel central de proceder al cierre total y definitivo de la Fundación de las Familias (Funfa) en todo el país, en la comuna puerto comenzará a sellarse el fin de una era. No se trata solo de la clausura de un inmueble o del término de un convenio técnico, sino del desmantelamiento de un espacio con 35 años de historia ininterrumpida en el puerto.

La Funfa se había consolidado como uno de los principales ejes para abordar la vulnerabilidad no solo en Coquimbo, sino en toda la región.

La crisis, gatillada originalmente por un recorte de $515 millones al programa “Familia Digital” por parte del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de José Antonio Kast, terminó por sepultar a la fundación a nivel nacional. En el ámbito local, el impacto ya se hace sentir: esta semana concluyen las funciones en La Serena, en el sector ex-Figari, y comenzó la cuenta regresiva para el cierre del emblemático Centro Familiar de la Parte Alta.

Cuando la burocracia central habla de “cierres programáticos“, las cifras suelen diluirse en los informes. Sin embargo, en Coquimbo el impacto tiene rostro. Entre 1.700 y 1.800 usuarios directos al año perderán su espacio de referencia.

La cobertura de la fundación no discriminaba edades: desde niños en etapa preescolar que encontraban un refugio seguro durante las tardes mientras sus padres trabajaban, hasta adultos mayores de más de 95 años que combatían la soledad no deseada mediante talleres de cocina, huertos comunitarios y alfabetización digital.

“Es un error tremendo. Se están equivocando en el recorte de los programas sociales”, advierte Héctor Marín, director regional de la Funfa y presidente del sindicato, en conversación con Aquí Coquimbo.

“Llevamos más de tres décadas construyendo una memoria histórica. Este es el único centro comunitario de estas características en la Parte Alta, un sector que históricamente ha sido precarizado y marginado. Más allá de si los trabajadores seguimos o no, nuestra postura es que mantengan el espacio físico y la oferta en el territorio. Retirarse de aquí es una pésima señal“, explicó Marín.

El cierre de la Funfa abre un debate político y social mucho más profundo respecto de las prioridades gubernamentales en las regiones. Mientras el discurso público apunta con urgencia a recuperar los barrios, combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad pública desde la base social, la práctica termina por retirar un centro que funcionaba como un dique de contención para la infancia y las personas mayores.

Así lo recalcan las autoridades locales, que decidieron llevar el conflicto al terreno judicial mediante un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de La Serena. El diputado Bernardo Salinas fue enfático al cuestionar que “cuando hablamos de que hay que proteger y desarrollar los barrios, involucrando a la comunidad en seguridad, todo eso hoy se viene abajo. Pareciera que a nivel central no le interesan los servicios sociales“.

Por su parte, el senador Daniel Núñez argumentó que la medida vulnera directamente derechos fundamentales de los usuarios permanentes del centro. “Solicitamos que se declare ilegal este recorte y que se restituyan los fondos de Sernameg. Es una decisión política centralista que daña profundamente a Coquimbo”, señaló.

La incertidumbre judicial y administrativa mantiene en alerta a la comunidad. A menos de un año de haber celebrado su 36° aniversario a nivel nacional, la Funfa en la región enfrenta sus semanas más complejas, con un cierre que, por ahora, aparece como inminente.

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Millonaria demanda civil golpea a Coquimbo Unido por brutal golpiza contra un menor en complejo deportivo

Una dura batalla legal enfrenta la Sociedad Anónima Deportiva Coquimbo Unido S.A.D.P. En el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Coquimbo se tramita una millonaria demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual –interpuesta formalmente en diciembre de 2025– que busca ganar sanciones civiles en contra del club y el exdirector técnico de fútbol, Bruno Herrera Moris.

La acción legal exige una indemnización total de $75.000.000. De este monto, $50 millones corresponden al daño moral directo sufrido por la víctima, José Alexander Videla Villalobos, y $25 millones para su madre, Yohanna Villalobos Rojas.

El contexto: una golpiza bajo la modalidad de “callejón oscuro”

Los hechos que originan esta demanda se remontan al 31 de marzo de 2022 en el Complejo Deportivo Las Rosas. Según el libelo acusatorio, la víctima –que en ese entonces tenía 14 años– asistió de forma circunstancial como espectador a una prueba de jugadores de las categorías sub-15 y sub-16 de Coquimbo Unido.

Tras la supuesta pérdida de unos zapatos de fútbol en los camarines, el técnico Bruno Herrera ordenó revisar las mochilas. Al encontrar los artículos dentro de las pertenencias del menor, y pese a sus declaraciones de inocencia, el entrenador le habría arrebatado su teléfono y dado a elegir tres opciones para “resolver” el conflicto, entre ellas, recibir una golpiza.

La demanda detalla que el adolescente fue empujado por Herrera hacia el centro de dos filas paralelas de cadetes, donde recibió brutales golpes de puño, patadas y pisotones. La agresión duró un par de minutos hasta que el mismo DT dio la orden de detenerse mediante un silbato. Debido a la gravedad de las lesiones, que incluyeron una laceración hepática grado III y contusión pulmonar bilateral, el joven debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de La Serena.

Condena penal ejecutoriada

Por este ensañamiento, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó una sentencia definitiva que ya se encuentra firme y ejecutoriada. En dicha instancia, Bruno Herrera Moris fue condenado a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio en calidad de autor del delito consumado de lesiones graves.

La férrea defensa de Coquimbo Unido

La respuesta judicial de Coquimbo Unido S.A.D.P., representada por el abogado José Alejandro Oyarzo , solicita el rechazo absoluto de la demanda. El argumento principal del club radica en que Bruno Herrera Moris jamás ha tenido un vínculo jurídico o contractual con la Sociedad Anónima.

“Anticipamos a S.S. que Bruno Herrera Moris no integra el plantel ni es parte de la plana deportiva ni administrativa, y nunca ha existido vínculo legal con mi representada”, sostiene la contestación de la entidad portuaria, argumentando que no se les puede imputar una responsabilidad civil por el hecho de un tercero ajeno.

Asimismo, la defensa del club se desmarca de las instalaciones de calle Los Geranios , apuntando que el Complejo Las Rosas es un recinto deportivo general cuyas dependencias y sucesos “se escapan de la esfera de responsabilidad de Coquimbo Unido S.A.D.P.“. Finalmente, calificaron las sumas solicitadas por la familia afectada como “artificiosas y desproporcionadas”, acusando un intento de enriquecimiento injustificado.

El tribunal civil de la comuna puerto deberá determinar ahora si los lazos institucionales y la fiscalización del fútbol joven ligan legalmente a Coquimbo Unido con este crudo episodio que empañó al deporte regional.

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El heroico rescate de la memoria del Batallón Coquimbo

Coquimbo tiene una historia que trasciende las leyendas de bucaneros y corsarios. En el histórico Fuerte Lambert, un grupo de ciudadanos, liderado por el investigador Juan Ignacio Siglic Méndez, emprendió una cruzada por rescatar del olvido la participación del Batallón Cívico Coquimbo N°1 en la Guerra del Pacífico.

Aquí Coquimbo conversó con Siglic, quien comentó que el proyecto comenzó a gestarse con fuerza desde la pandemia y surgió como una respuesta a la inquietud de cambiar la narrativa histórica de la comuna. “Había un llamado a dejar de ver a Coquimbo solo como un puerto pirata, que en realidad eran bandidos de la época. Nosotros pensamos: ¿por qué no relacionarnos con los verdaderos héroes de la región?”, explica el investigador, quien encarna en sus recreaciones históricas al soldado Juan Huerta, un campesino de Illapel cuya historia personal sintetiza el sacrificio de miles de hombres durante la guerra del Pacifico.

Para esta agrupación, el trabajo no es un pasatiempo: es una labor de precisión técnica. Respaldados por el reconocido historiador Patricio Greve Möller, una eminencia en el estudio de uniformes de la época, cada pieza, desde los botones hasta las armas y los textiles, ha sido replicada bajo estrictos estándares historiográficos.

“Tratamos de hacerlo históricamente correcto, lo más preciso posible a lo que pasó en realidad”, explica Siglic, mientras exhibe la indumentaria que caracteriza a su personaje.

Hitos que cambiaron la guerra

El Batallón Coquimbo N°1 no fue una unidad secundaria. Fue protagonista de momentos clave. Siglic destaca dos episodios memorables: la Batalla de Dolores, en la que el batallón cargó a bayoneta “cerro abajo” para salvar la posición de la batería Garibaldi, y su participación en las “correrías de Lynch” y la campaña de Tacna, que culminó en la decisiva toma del reducto N° 5 en Chorrillos.

La historia humana detrás del fusil

Más allá de las medallas y las batallas, el grupo pone especial énfasis en la dimensión humana. El relato de Juan Huerta, el personaje de Siglic, es un ejemplo del alto costo social de la guerra. Según el investigador, Huerta era un joven campesino de 24 años que vio morir a su padre y sus hermanos en la guerra del Pacifico. Al regresar a su hogar a los 30 años, encontró que su madre también había fallecido.

Al no existir protocolos claros para acreditar las causas de las bajas familiares, Huerta terminó sus días en la indigencia, una realidad que el grupo busca visibilizar para que no se repita el olvido de nuestros veteranos. Para Siglic, Huerta fue un héroe de la patria que luchó por Chile, pero que falleció como un desconocido.

Hoy, este investigador, junto a otros amigos, formó un grupo de coleccionistas y apasionados por la historia, que comenzó en 2014 a investigar vestigios materiales como balas y botones, y hoy busca consolidarse como un pilar educativo en la región.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central sede Región de Coquimbo inauguró su Año Académico 2026 con charla magistral de Eric Goles

La instancia permitió relevar el rol de la educación superior en la formación de profesionales con compromiso social, además de fortalecer el vínculo entre la academia, la ciencia y el desarrollo de la Región de Coquimbo.

La actividad fue encabezada por el Rector, Santiago González Larraín y el Vicerrector Regional, Jaime Alonso Barrientos, contando además con la presencia del Gobernador Regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, autoridades académicas, estudiantes e invitados especiales. La jornada tuvo como invitado principal al Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, Eric Goles, quien presentó la charla magistral “Desde la matemática a la inteligencia y la vida artificial: 2500 años de historia”.

Durante la ceremonia se destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado la institución en la Región de Coquimbo, relevando su aporte a la educación superior y al desarrollo territorial. En su intervención, el Rector enfatizó el compromiso institucional con la formación de profesionales con sentido social, inclusión y responsabilidad con el entorno.

Por su parte, el Gobernador Regional valoró la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre la academia y las instituciones públicas para impulsar el desarrollo regional. En tanto, el Vicerrector Regional destacó el rol de la universidad en la formación de profesionales comprometidos con los desafíos sociales y productivos de la zona. La ceremonia concluyó con un reconocimiento institucional al doctor Eric Goles por su destacada trayectoria y aporte al conocimiento científico.

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Liderazgo femenino: destacan inédito espacio de diálogo entre el mundo público, privado y la academia

Con el objetivo central de visibilizar medidas concretas y abrir espacios de diálogo en sectores históricamente masculinizados, se llevó a cabo el conversatorio “Liderazgo femenino y agenda pública: desafíos y avances para la Región de Coquimbo”. El encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio del Museo Arqueológico de La Serena, reunió a destacadas autoridades políticas, judiciales y académicas, junto a dirigentas sociales y representantes del sector privado.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida del delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino Fuentes; la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera; y la diputada Eileen Urqueta Rojas, en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

Al respecto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Coquimbo, Rudy Rivera Bugueño, manifestó su balance positivo tras la actividad y enfatizó el impacto de generar estos encuentros en el territorio: “Instancias como esta abren el diálogo, abren espacios para la reflexión y generan un espacio de construcción colectiva para poder avanzar en los desafíos que tenemos hoy día como Región de Coquimbo. Es importante entender que Chile debe avanzar en diversas materias, sobre todo lo que tiene que ver con generar acciones concretas para el empleo; sin embargo, es fundamental que sea de la mano de las mujeres con nuestra mirada también, que aporta a una sociedad mucho más justa y equitativa”.

Por su parte, el delegado presidencial de la región, Víctor Pino, destacó la instancia y agregó: “En la Región de Coquimbo vemos con orgullo cómo cada vez más mujeres asumen espacios de participación y toma de decisiones, aportando con su mirada, capacidad y vocación de servicio al crecimiento de nuestra región y del país. Creemos firmemente que una sociedad avanza de manera más justa y sólida cuando reconoce y fortalece el rol de la mujer en todos los ámbitos de la vida“.

El programa contempló la ponencia de la Dra. Carolina Salinas Alarcón, de la Secretaría de Género de la Universidad Católica del Norte (Sede Coquimbo), quien abordó los criterios clave para avanzar hacia liderazgos y gestiones más inclusivas en las organizaciones. Posteriormente, Yuvitza Sáez Tapia, gerenta de Personas y Seguridad de Minera San Gerónimo y socia activa de WIM (Woman in Mining), expuso el caso de la minería, rubro donde Chile destaca a nivel internacional por su inserción laboral femenina, analizando las brechas y las condiciones de equidad dentro de la industria local.

Hacia el cierre, se desarrolló un panel de conversación moderado por la seremi Rudy Rivera, instancia en la que se compartieron experiencias de transformación desde tres frentes clave:

Seguridad pública: el mayor de Carabineros y comandante de grupo de la Escuela de Formación de Ovalle, Eduardo Soto Zamorano, expuso sobre las adaptaciones en infraestructura y requisitos de ingreso implementados para favorecer la formación local de mujeres carabineras, lo que permitió el hito del primer egreso de un grupo mixto en 2025.

Construcción: David Cortés Galleguillos, subgerente de personas de Ecomac y vicepresidente de la Comisión Mujeres de la CChC Coquimbo, analizó los avances en inclusión en oficios y perfiles profesionales en uno de los sectores que mantiene los mayores índices de masculinización.

Pesca artesanal: Paula Amigo González, presidenta del STI Los Carros de Caleta Coquimbo y coordinadora regional de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, relevó la labor organizada de las mujeres para lograr el reconocimiento legal y normativo de labores históricas en tierra, tales como encarnadoras, desconchadoras, fileteadoras y tejedoras.

La actividad concluyó con una ronda de preguntas del público asistente y un espacio de camaradería, consolidando así una red de trabajo intersectorial orientada a robustecer la autonomía económica y la participación femenina en la zona.

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