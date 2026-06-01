Aldo Cassinelli: “Si pasas todo tu período en emergencia, no lograste salvar la emergencia”

En la antesala de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli, analizó los desafíos que enfrenta la actual administración y cuestionó la permanencia del concepto de “gobierno de emergencia” como eje central del relato político.

Durante una entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, el cientista político sostuvo que esa idea puede ser útil durante los primeros meses de una gestión, pero advirtió que no puede transformarse en una narrativa permanente. “Eso te sirve precisamente para la instalación, pero ese relato tiene que ir evolucionando, porque si tú vas a pasar todo tu período de administración en emergencia, quiere decir que no lograste salvar la emergencia”, afirmó.

A juicio del académico, un gobierno debe avanzar desde la etapa inicial hacia la implementación de sus propias políticas y demostrar resultados concretos. “En algún minuto tienes que pasar de la emergencia hacia la instalación de tu política, hacia mostrar que realmente estás cambiando para mejor en términos de tu gobierno”, agregó.

Cassinelli planteó que uno de los principales problemas para el Ejecutivo es que el concepto de emergencia estuvo estrechamente ligado a la seguridad durante la campaña presidencial, precisamente el área que continúa concentrando las mayores preocupaciones ciudadanas.

“Aquí hay un déficit, y es un déficit que lo vemos de manera intuitiva. Pero además, si uno va a mirar cualquiera de los estudios de opinión, de encuestas, análisis, tú te das cuenta que, para la gente, este es el principal problema. Indiscutible”, señaló.

Según explicó, la seguridad fue uno de los pilares del triunfo electoral de Kast y seguirá ocupando un lugar prioritario en la agenda pública durante los próximos años. “Era así en la campaña, y este es su principal eje de triunfo. Sigue siendo hoy día, cuando asume el gobierno, y va a seguir por mucho tiempo más, porque no es un tema que se va a resolver en este periodo”, indicó.

El académico agregó que el fenómeno migratorio enfrenta una situación similar y que ambas materias se han vuelto especialmente complejas para el Ejecutivo. “Estos dos temas, que fueron parte fundamentales del triunfo del presidente actual, son dos temas que se han hecho complejos, no solamente de desarrollar en términos de política pública, sino además de explicar”, afirmó.

Finalmente, Cassinelli advirtió que las dificultades de gestión pueden amplificarse cuando existe una comunicación deficiente respecto de las medidas adoptadas. “Si tienes problemas en términos de gestión, y además lo explicas mal, obviamente que ese problema se ahonda significativamente”, concluyó.