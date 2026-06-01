Smiljan Radić y la IA: “Uno se tiene que preocupar de la inteligencia natural”

El arquitecto Smiljan Radić, reciente ganador del prestigioso premio Pritzker, participó este domingo en un conversatorio en Teatro Biobío, en el marco del Día del Patrimonio.

“Vine no solamente porque nosotros hicimos el Teatro Biobío sino porque ha sido un edificio muy querido por el equipo del teatro y eso se agradece mucho como arquitecto. No es algo menor dentro del ambiente público, y también privado, y venir es un agradecimiento en términos reales”, mencionó.

En la instancia, moderada por Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío, y por Hernán Barría-Chateau, decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, participaron alrededor 200 estudiantes de arquitectura de las universidades de Concepción, del Bío-Bío, Católica de la Santísima Concepción, del Desarrollo, San Sebastián y Andrés Bello, junto a público general.

“Una de las cosas que produjo el Premio Pritzker es poder recorrer Chile, sobre todo las facultades de arquitectura, para saber qué está pasando de norte a sur. Esta es la primera instancia”, comentó el arquitecto.

Sobre el discurso que dio cuando recibió el Pritzker en México el pasado 12 de mayo, Radić comentó que “es una visita a muchas cosas que vi en viajes, sobre todo entre 1993 y 1998, y que son pequeños momentos que uno se acuerda”.

“Lo hice por un mensaje político, desde la disciplina: y es que en plena época de inteligencia artificial, uno se tiene que preocupar de la inteligencia natural. Y la única manera de hacerlo es procesar imágenes que son propias y que son poco transferibles. El viaje es una de esas imágenes, la lectura es otra de esas imágenes porque son instancias de uno a uno con ciertas cosas. Parto el discurso con el hall del Palacio de la Asamblea en Chandigarh porque es el mejor edificio que hay en el mundo, que me ha tocado conocer. Y más que el viaje físico de salir del país, esto tiene que ver con mirar de manera atenta; podría haber hecho la misma declaración intuitiva sin salir de la cuadra a la cual pertenezco”.

En el conversatorio participaron también el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Tapia, y el directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío.

Durante el fin de semana del Día del Patrimonio, más de 1.000 personas participaron en la programación gratuita organizada por Teatro Biobío, que incluyó incluyó el taller familiar Luces del patrimonio, visitas guiadas para todo público por el edificio y una función gratuita de la obra familiar Entretejer, Düwentükun, inspirada en una leyenda mapuche.

Teatro Biobío cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Gobierno Regional del Biobío.