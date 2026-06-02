Tribunal condenó a Amazon Prime Video tras demanda de Chileactores

El Primer Juzgado Civil de Santiago acogió íntegramente la demanda de Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores) contra Amazon.com Services LLC (Amazon Prime Video), informó este martes el gremio en un comunicado.

Esta sentencia de primera instancia —que podría ser recurrida— establece que las plataformas de streaming que operan en Chile deben respetar la ley local y remunerar de forma justa el trabajo artístico.

“Es un hito de relevancia internacional, ya que este fallo protege tanto a los artistas chilenos como a los extranjeros que participan en las obras puestas a disposición por Prime Video en Chile y protegidas por Chileactores (…) El fallo respalda el valor de actores, actrices, bailarines, narradores, doblajistas, comediantes y humoristas que dan vida a las obras”, indicó la declaración.

Esta es una de las primeras sentencias en reconocer esta obligación en el entorno digital. El tribunal desestimó que la ubicación de servidores en el extranjero pueda ser invocada como excusa para eludir a la justicia local, reafirmando que si los contenidos audiovisuales son ofrecidos en Chile, tal actividad debe someterse a la normativa nacional.

Asimismo, ratificó la legitimidad de Chileactores y la obligatoriedad de sus tarifas generales para hacer efectivos los derechos de miles de creadores frente a usuarios masivos.

En concreto, el tribunal condenó a Amazon Prime Video al pago de las remuneraciones adeudadas, declaró la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, ordenó el cese de la conducta infractora e impuso multas y costas.

“Esta resolución no va contra la tecnología ni las plataformas, las cuales valoramos; es una invitación a construir una economía digital sostenible, donde la innovación no invisibilice el trabajo artístico”, indicaron desde el gremio.

“Si se genera valor con nuestras creaciones, lo justo es retribuirlo. Agradecemos a nuestro Consejo Directivo, equipo jurídico, trabajadores, socios y socias que participaron de este proceso, así como a las entidades internacionales aliadas. Recibimos esta noticia con orgullo y con la prudencia que exige el proceso judicial ante tribunales superiores”, señaló la declaración.

“Con el rigor de nuestros 32 años de trayectoria, seguiremos defendiendo que, aunque las tecnologías cambien, la dignidad del trabajo creativo permanece intacta. Seguiremos protegiendo nuestras creaciones”, concluyó.