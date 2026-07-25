PDI Atacama ubicó a tres personas en el sector Quebrada Conay de Alto Del Carmen

Detectives de la PDI Atacama, continuando con las diligencias de ubicación de personas desaparecidas por la emergencia climática, lograron ubicar a tres crianceros en el sector Quebrada Conay de la comuna de Alto del Carmen, gracias al apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile, informó este sábado la policía civil.

“En un trabajo interinstitucional y coordinado con las diferentes instituciones del Estado, en este caso con la Fuerza Aérea de Chile y con información aportada por Senapred, en la búsqueda de personas desaparecidas en virtud a una Orden de Investigar por presunta desgracia emanada por la Fiscalía Local de Vallenar, las diligencias tuvieron resultados positivos tras un sobrevuelo realizado por personal de la Fuerza Aérea de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile que permitió ubicar a tres crianceros que estaban en el sector cordillerano de Quebrada Conay, comuna de Alto del Carmen, encontrándose todos ellos en buenas condiciones de salud”, señaló el Jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Patricio Barrios Medina.

La autoridad policial agregó que “por decisión propia, los crianceros ubicados decidieron permanecer en el lugar donde fueron encontrados, ya que estaban al cuidado de animales para proveerlos de alimentación y agua”.

“En ese sentido, se efectuaron inmediatamente las coordinaciones para la entrega diaria de suministros a estas personas al mantener la ubicación exacta del lugar, así como también para efectos de cualquier eventualidad por las inclemencias del tiempo que puedan afectar la zona”, finalizó.