El “Gobierno de emergencia” falló en una emergencia: 43% reprueba manejo de Kast en el temporal

La respuesta del Gobierno frente al sistema frontal que afectó al país desde Atacama hasta Los Ríos recibió una evaluación mayoritariamente negativa por parte de la ciudadanía, según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, que además mostró una desaprobación superioritaria hacia el desempeño del Presidente José Antonio Kast durante la emergencia.

El sondeo, aplicado a 1.010 personas, mostró que un 41% calificó como “mala” la respuesta del Ejecutivo, mientras un 29% la consideró “regular” y solo un 25% la evaluó como “buena”. Un 5% respondió que no sabía.

Según el diario El Mercurio, la percepción sobre la actuación del Mandatario fue incluso más crítica. Un 43% calificó como “malo” el desempeño de José Antonio Kast durante la emergencia, frente a un 28% que lo evaluó como “regular” y un 25% que lo consideró “bueno”. El 4% restante no respondió.

Respecto al impacto del sistema frontal, el 32% de los consultados afirmó que su hogar o barrio resultó “poco afectado”, un 27% dijo haberse visto “algo afectado”, un 10% declaró haber sido “muy afectado” y un 31% aseguró no haber sufrido consecuencias.

La encuesta también consultó por el desempeño de las instituciones que enfrentaron la emergencia. Bomberos obtuvo la mejor evaluación, con un 91% de respuestas entre “muy buena” y “buena”, seguido por Carabineros, con 82%.

Más atrás se ubicaron las municipalidades, con 61% de evaluación positiva; las Fuerzas Armadas, con 59%; y Senapred, con 49%.

El Gobierno central alcanzó un 35% de evaluaciones favorables, mientras que las empresas eléctricas quedaron en el último lugar del listado, con apenas un 23% de aprobación.

El estudio también comparó la evaluación de distintos gobiernos frente a las principales emergencias de los últimos años.

La gestión de Sebastián Piñera durante la pandemia de covid-19 obtuvo un 81% de evaluaciones “muy buena” o “buena”, mientras que su manejo del terremoto de 2010 alcanzó un 79%.

En contraste, la respuesta del Gobierno de José Antonio Kast frente al actual sistema frontal llegó al 31%, mientras que la administración de Gabriel Boric durante los incendios forestales de 2023-2024 obtuvo un 29%.

La misma tendencia se reflejó en la confianza que inspiran distintas figuras para liderar el país durante una gran emergencia.

En ese apartado, Sebastián Piñera encabezó las preferencias con un 80% de respuestas entre “mucha” y “bastante” confianza, seguido por Michelle Bachelet con 39%, José Antonio Kast con 34% y Gabriel Boric con 33%.