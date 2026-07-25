El ratón que no se apuna

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¡Hola! Se acabó el Mundial y nos dejó un gran vacío a los fanáticos del fútbol. Unos celebraron y otros no, pero lo importante ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano, otro amante del balompié: “Ganamos, perdimos, igual nos divertimos”.

Vamos a lo nuestro: como seguidor del género para hoy les recomiendo el cierre del Ciclo de Jazz y Copas, organizado por la Sala SCD Egaña y el emblemático Club de Jazz de Santiago. Este sábado estará el destacado trompetista Sebastián Jordán. Imperdible.



Para los amantes del cine, este sábado el Cineclub Irán 3037 Sitio de Memoria continúa su cartelera con el segundo ciclo Reflexiones en torno a la memoria. Desde distintos registros documentales y de ficción, cuatro cortometrajes proponen reflexionar sobre la identidad, la pertenencia, la migración, los vínculos familiares y los territorios que habitamos.

Y como Santiago no es Chile, esta semana partió en Valparaíso II Bienal de Danza Moderna y Contemporánea, que se desarrollará durante cinco jornadas hasta el 6 de agosto en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y los teatros municipales de Valparaíso y Viña del Mar.

Además, en esta edición: la nueva biografía de Roberto Bolaño, el documental sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos y la crítica de cine a la monumental La Odisea de Christopher Nolan.

Bonus track: la nota de Emilia Aparicio sobre la visita a Chile del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, que aprovechó de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

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LLEGA LA BIOGRAFÍA DE BOLAÑO

En agosto llega a Chile de mano de la editorial Catalonia el libro La sombra de los perros románticos, una biografía del escritor Roberto Bolaño, del español José Serralvo.

El libro aborda su infancia en Valparaíso y Quilpué hasta la fundación del infrarrealismo en el agitado México de los años ’70, la cárcel en la dictadura del general Augusto Pinochet y sus devaneos por diversos rincones de Cataluña, donde murió en 2003.

hasta la fundación del infrarrealismo en el agitado México de los años ’70, la cárcel en la dictadura del general Augusto Pinochet y sus devaneos por diversos rincones de Cataluña, donde murió en 2003. “ La vida de Bolaño fue una gran aventura, de modo que yo quería que la biografía se leyese como un relato de aventuras. Lograrlo fue un desafío, porque era muy fácil caer en hechos o encuentros secundarios, sin tanta importancia para el conjunto de la historia”, me comentó el autor.

de modo que yo quería que la biografía se leyese como un relato de aventuras. Lograrlo fue un desafío, porque era muy fácil caer en hechos o encuentros secundarios, sin tanta importancia para el conjunto de la historia”, me comentó el autor. “Su vida ha sido hiperestudiada, pero siempre de forma fragmentaria. A mí me gusta recordar que hay cuentos autobiográficos que narran su infancia en Valparaíso, podcasts sobre su adolescencia en Los Ángeles, reportajes sobre su vida como vigilante de camping o sobre su paso por las cárceles de Pinochet, una miríada de libros sobre la vanguardia infrarrealista que fundó en México junto a su amigo Mario Santiago, documentales que abordan su etapa catalana, artículos académicos analizando los vasos comunicantes entre la obra de Javier Cercas y la de Bolaño, estudios sobre los ecos de David Lynch en 2666, y un largo etcétera”.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

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EL ROEDOR QUE NO SE APUNA

Fue una de las notas más leídas de la semana: es sobre un pequeño roedor de Los Andes que evolucionó para sobrevivir a más de 6.700 metros de altura.

Se trata del ratón de orejas de hoja andino (Phyllotis vaccarum), que modificó su forma de enfrentar la falta de oxígeno y la toxicidad de las plantas de las que se alimenta, según informó la Universidad de Chile.

(Phyllotis vaccarum), que modificó su forma de enfrentar la falta de oxígeno y la toxicidad de las plantas de las que se alimenta, según informó la Universidad de Chile. A diferencia de otros animales de alta montaña, este ratón no ha modificado su hemoglobina para transportar mejor el oxígeno, sino que ha evolucionado a una mayor capacidad aeróbica , mediada por mitocondrias, la fábrica de energía de las células, más eficientes.

, mediada por mitocondrias, la fábrica de energía de las células, más eficientes. Esta especie se distribuye desde el nivel del mar hasta más de 6.700 metros de altura, además de tener una amplia distribución latitudinal a ambos lados de la cordillera desde Santiago a San Pedro de Atacama y alrededores.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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COCAÍNA NEGRA

Cocaína Negra, el nuevo documental dirigido por Cristóbal Valenzuela (Robar a Rodin, Isla Alien), continúa su recorrido internacional al ser seleccionado para integrar la Competencia Documental del 30° Festival Internacional de Cine de Lima, que comienza el próximo 6 de agosto.

Paralelamente, la película confirmó su estreno comercial en los cines chilenos para el próximo 5 de noviembre , con distribución de Market Chile.

, con distribución de Market Chile. La película propone una reconstrucción de la figura del bioquímico Eugenio Berríosa partir del hallazgo de una serie de cintas de audio grabadas por él mismo. Esos registros permiten seguir el ascenso y la caída de uno de los personajes más enigmáticos de la historia reciente de Chile, cuya trayectoria quedó marcada por su vínculo con la dictadura, la fabricación de venenos letales y el narcotráfico.

El documental reconstruye un recorrido que cruza dictaduras, laboratorios secretos y cerros de cocaína, hasta desembocar en un proceso de autodestrucción tan complejo como inquietante, que culmina con su asesinato fuera de Chile: un crimen político ocurrido en los primeros años de la democracia, en un entramado que involucra tanto a Chile como a Uruguay.

4

UNA ODISEA CINEMATOGRÁFICA



Y ya que hablamos de cine: el crítico Juan Marín analizó esta semana La Odisea, la monumental y ambiciosa adaptación de un clásico de la literatura que hizo el cineasta Christopher Nolan.

A juicio de Marín, se trata de una producción de gran escala y despliegue técnico que, pese a sus virtudes, no alcanza la categoría de obra maestra que algunos le atribuyen.

que, pese a sus virtudes, no alcanza la categoría de obra maestra que algunos le atribuyen. “Nolan introduce una lectura mucho más psicológica del personaje. El viaje iniciático se convierte en un proceso de supervivencia marcado por la culpa, el trauma y la pérdida de la memoria y el regreso a Ítaca se transforma en la búsqueda desesperada de una identidad destruida por la guerra”, escribe.

y el regreso a Ítaca se transforma en la búsqueda desesperada de una identidad destruida por la guerra”, escribe. “En ese sentido, la película propone una interesante reinterpretación del mito, aunque demasiado intervenida por el contexto político actual. La Odiseafunciona como una poderosa metáfora sobre la imposibilidad de regresar intacto después del horror bélico. Odiseo ya no lucha únicamente contra monstruos y tempestades, sino también contra las cicatrices psicológicas que la violencia ha dejado sobre él“.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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DIRECTOR URUGUAYO DEBUTA EN SINFÓNICA

El concierto n.° 12 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Cuerdas en flor, marca el debut con este elenco del maestro uruguayo Diego Naser, uno de los directores latinoamericanos más destacados de su generación, y el del violista ruso Vladimir Babeshko, artista de reconocida trayectoria internacional.

Ambos se presentarán este sábado , a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

, a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Reconocido por su versatilidad artística, Naser es actualmente director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río y Veracruz , en México, y profesor de dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), en Barcelona.

, en México, y profesor de dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), en Barcelona. Por su parte, Babeshko actualmente es solista del Musikkollegium Winterthur de Suiza. Ha actuado en algunos de los escenarios más importantes del mundo, entre ellos Carnegie Hall de Nueva York, la Elbphilharmonie de Hamburgo, la Konzerthaus de Viena y el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Beijing.Anteriormente dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (OSSODRE) y ha desarrollado una extensa carrera internacional al frente de destacadas agrupaciones de América Latina y Europa.

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TRES GRANDES FOTÓGRAFAS CHILENAS EN STGOFOTO

El evento StgoFoto reunirá tres libros que reconocen el legado de destacadas fotógrafas chilenas, Mariana Matthews, Julia Toro y Elena Concha Silva.

Se trata de Mariana Matthews . Antología fotográfica , Roots , sobre Julia Toro, y Sueño cielos estrellados , dedicado a Elena Concha Silva.

. , sobre Julia Toro, y , dedicado a Elena Concha Silva. Los tres fotolibros comparten una característica poco habitual en el ámbito editorial: constituyen homenajes y nuevas lecturas críticas de fotógrafas cuyas obras han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la fotografía chilena desde distintos territorios y generaciones.

cuyas obras han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la fotografía chilena desde distintos territorios y generaciones. La quinta edición de StgoFoto se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, con entrada liberada. El encuentro reunirá editoriales, artistas, colectivos y especialistas de distintos países de Latinoamérica en torno al fotolibro, mediante una programación que incluye feria editorial, lanzamientos, conversaciones, visionados, exposiciones y una muestra de cine documental sobre fotografía.

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HALLAN SATÉLITE NATURAL FUERA DE SISTEMA SOLAR

Los científicos han descubierto 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar, pero nunca habían identificado un exosatélite. Hasta hoy. La revista Nature describió esta semana el primero: un hallazgo sin precedentes liderado por investigadores chilenos por medio de las observaciones obtenidas con el telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral (ESO), informó EFE.

“ Es el primer satélite natural que encontramos fuera del sistema solar, se trata de un cuerpo gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita alrededor de una enana marrón durante unos 170 días ”, destaca en una entrevista con EFE la astrofísica Alice Zurdo, profesora de la Universidad Diego Portales (UDP) y directora del proyecto de investigación Núcleo Milenio YEMS (siglas en inglés de exoplanetas jóvenes y sus lunas).

”, destaca en una entrevista con EFE la astrofísica Alice Zurdo, profesora de la Universidad Diego Portales (UDP) y directora del proyecto de investigación Núcleo Milenio YEMS (siglas en inglés de exoplanetas jóvenes y sus lunas). Para conocer la dimensión del descubrimiento basta decir que los astrofísicos llevaban más de 40 años especialmente dedicados a buscar satélites fuera del sistema solar sin haber identificado ninguno hasta ahora . Dentro del sistema solar sí que se han descrito ya más de 400 satélites o lunas.

. Dentro del sistema solar sí que se han descrito ya más de 400 satélites o lunas. Este hito “abre nuevos desafíos y preguntas por responder a la comunidad científica, como por ejemplo cuándo se ha formado ese satélite, por qué existe o cuántos más hay”, indicó la investigadora.

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EL MISTERIO DEL NIÑO DEL CERRO EL PLOMO

Un equipo internacional, liderado por la Universitat de València (UV), cambia las interpretaciones sostenidas durante décadas sobre dos contextos del ceremonial llamado Capacocha, del antiguo Imperio Inca en el actual territorio chileno: el Niño del Cerro El Plomo y las jóvenes de Cerro Esmeralda, informó Europa Press.

El artículo, publicado en la revista Science Advances, “ desvela dos misterios de la arqueología reciente ”, subraya la institución académica en un comunicado.

”, subraya la institución académica en un comunicado. Desde el hallazgo del Niño del Cerro El Plomo en 1954, a más de 5.400 metros de altitud , su muerte había sido explicada principalmente como consecuencia de hipotermia, durante una ceremonia inca de alta montaña.

, su muerte había sido explicada principalmente como consecuencia de hipotermia, durante una ceremonia inca de alta montaña. Sin embargo, la tomografía computada y el análisis forense permitieron identificar evidencia compatible con un trauma craneal ocurrido en el contexto de un sacrificio ritual de Capacocha.

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AL GORE ALABA A BACHELET

El exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz Al Gore visitó a Chile en el marco del programa de entrenamiento The Climate Reality Proyect y elogió a la exmandataria Michelle Bachelet: “si fuera chileno, ciertamente estaría trabajando duro por su candidatura”, fue una de las cosas que dijo.

Además, al reflexionar sobre las dos décadas transcurridas desde el lanzamiento de su famoso documental Una verdad incómoda(An Inconvenient Truth, 2006), protagonizado por el propio Gore, ganadora de dos premios Óscar, defendió la precisión de las advertencias científicas que presentó en aquel entonces, a pesar de los intentos de sus detractores por desacreditarlas .

. “La comunidad científica ha sido muy generosa y positiva al revisar todas las predicciones de la película. Unos pocos opositores han seleccionado cuidadosamente unos pocos ejemplos minúsculos para distorsionar el análisis, pero como la comunidad científica ha dejado muy claro, desafortunadamente las predicciones de la película han sido exactas “, dijo Gore.

“, dijo Gore. “No son mis predicciones, son las de los científicos. Los 10 años más calurosos jamás medidos han sido desde 2015 y el año pasado fue el más caluroso en la historia de Chile. No podemos ignorar esto solo porque los contaminadores de combustibles fósiles quisieran difundir desinformación para que sus beneficios no se vean limitados por los esfuerzos para proteger el futuro de la humanidad”.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL DE FOLCLOR EN COPIAPÓ

Copiapó recibirá el festival internacional de folclore más grande del hemisferio sur, gracias al trabajo de la Agrupación Cultural Copayapu y el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó.

Delegaciones de Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, junto al elenco Renacer de Los Pellines (Región de Los Lagos), llegarán a nuestra ciudad para compartir tres jornadas llenas de danza, música y encuentro entre los pueblos.

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TEATRO EN VALPARAÍSO

El amor duele, pero el desamor en el universo queer tiene sus propios ritmos, códigos y melodías. El próximo 30 de julio se estrena en Sala Teatro IPA Yo no nací para amar, un concierto teatral que promete sumergir al espectador en un viaje emocional a través de las etapas del duelo amoroso entre dos hombres.

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ÓPERA EN CONCEPCIÓN

La ópera Gloria del Canto de Sebastián Errázuriz será exhibida en el Teatro Biobío el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto.

En la obra, la estrella internacional Gloria del Canto llega al set de un programa de farándula, dispuesta a hablar de su nueva película, pero no de su pasado. Su aparición en televisión desata una tormenta de celos, secretos y emociones, mientras las cámaras siguen grabando.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!