Cecilia Pérez critica declaraciones sin filtros de Sedini: “No puedes salir a tirar con ventilador”

La exministra vocera de Sebastián Piñera cuestionó la reaparición pública de Mara Sedini y sostuvo que quienes integran el comité político tienen el deber de resguardar la confianza depositada por el Presidente. No obstante, reconoció que la exsecretaria de Estado “sufrió un bullying”.

Cecilia Pérez cuestiona a Sedini: La exministra vocera Cecilia Pérez criticó las declaraciones de Mara Sedini sobre su salida del Gobierno y sostuvo que quienes integran el comité político tienen un deber de lealtad con el Presidente.

La exministra vocera criticó las declaraciones de sobre su salida del Gobierno y sostuvo que quienes integran el comité político tienen un deber de lealtad con el Presidente. “No puedes salir a tirar con ventilador”: Pérez afirmó que un exministro no debe hacer públicas las conversaciones y diferencias internas del Ejecutivo. “No puedes salir a tirar con ventilador”, señaló, remarcando que ese tipo de revelaciones no corresponden al ejercicio del cargo.

Pérez afirmó que un exministro no debe hacer públicas las conversaciones y diferencias internas del Ejecutivo. “No puedes salir a tirar con ventilador”, señaló, remarcando que ese tipo de revelaciones no corresponden al ejercicio del cargo. Deber de resguardar la confianza: La exvocera sostuvo que un ministro asume sus funciones por la confianza que le entrega el Presidente de la República y que esa responsabilidad se mantiene incluso después de abandonar el Gobierno, especialmente cuando se integra el comité político.

La exvocera sostuvo que un ministro asume sus funciones por la confianza que le entrega el Presidente de la República y que esa responsabilidad se mantiene incluso después de abandonar el Gobierno, especialmente cuando se integra el comité político. “Ese honor nunca se mancha”: Pérez enfatizó que quien ejerce la vocería representa directamente al Mandatario y afirmó que “eres la voz del Gobierno, pero particularmente del Presidente de la República… Ese honor nunca se mancha”.

Pérez enfatizó que quien ejerce la vocería representa directamente al Mandatario y afirmó que “eres la voz del Gobierno, pero particularmente del Presidente de la República… Ese honor nunca se mancha”. Reconoce que Sedini sufrió “bullying”: Pese a sus críticas, aseguró que fue una de las personas que más defendió a Sedini durante su gestión y reconoció que la exministra “efectivamente sufrió un bullying que yo no lo había visto nunca”.

Pese a sus críticas, aseguró que fue una de las personas que más defendió a Sedini durante su gestión y reconoció que la exministra “efectivamente sufrió un bullying que yo no lo había visto nunca”. Llama a la autocrítica: Pérez sostuvo que, aunque comprende que Sedini pueda sentir que está diciendo la verdad, exponer episodios internos del Gobierno “no se hace” y planteó que corresponde realizar una autocrítica antes que responsabilizar públicamente a otras autoridades. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.