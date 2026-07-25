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Cecilia Pérez critica declaraciones sin filtros de Sedini: “No puedes salir a tirar con ventilador”
La exministra vocera de Sebastián Piñera cuestionó la reaparición pública de Mara Sedini y sostuvo que quienes integran el comité político tienen el deber de resguardar la confianza depositada por el Presidente. No obstante, reconoció que la exsecretaria de Estado “sufrió un bullying”.
- Cecilia Pérez cuestiona a Sedini: La exministra vocera Cecilia Pérez criticó las declaraciones de Mara Sedini sobre su salida del Gobierno y sostuvo que quienes integran el comité político tienen un deber de lealtad con el Presidente.
- “No puedes salir a tirar con ventilador”: Pérez afirmó que un exministro no debe hacer públicas las conversaciones y diferencias internas del Ejecutivo. “No puedes salir a tirar con ventilador”, señaló, remarcando que ese tipo de revelaciones no corresponden al ejercicio del cargo.
- Deber de resguardar la confianza: La exvocera sostuvo que un ministro asume sus funciones por la confianza que le entrega el Presidente de la República y que esa responsabilidad se mantiene incluso después de abandonar el Gobierno, especialmente cuando se integra el comité político.
- “Ese honor nunca se mancha”: Pérez enfatizó que quien ejerce la vocería representa directamente al Mandatario y afirmó que “eres la voz del Gobierno, pero particularmente del Presidente de la República… Ese honor nunca se mancha”.
- Reconoce que Sedini sufrió “bullying”: Pese a sus críticas, aseguró que fue una de las personas que más defendió a Sedini durante su gestión y reconoció que la exministra “efectivamente sufrió un bullying que yo no lo había visto nunca”.
- Llama a la autocrítica: Pérez sostuvo que, aunque comprende que Sedini pueda sentir que está diciendo la verdad, exponer episodios internos del Gobierno “no se hace” y planteó que corresponde realizar una autocrítica antes que responsabilizar públicamente a otras autoridades.
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