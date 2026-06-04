Nuevo episodio de tensión con autoridad en choque por recortes en cultura: “¿Qué ideas tienen?”

Un nuevo episodio que refleja la tensión entre el mundo cultural y las autoridades del Ministerio de las Culturas se vivió este miércoles.

El evento ocurrió antes de la exhibición de la película Caluga o menta, que treinta y seis años después de su estreno volvió a la pantalla grande para inaugurar el Mes de la Red Salas de Cine.

El episodio además ocurrió luego de los abucheos que sufrió el sábado el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, al asistir a una obra de teatro en el Centro Cultural Ceina y ser increpado por algunos de los asistentes con gritos como “fuera”.

En esta ocasión la autoridad invitada era el subsecretario Emilio de la Cerda, que por razones desconocidas finalmente no asistió, con lo cual el máximo funcionario presente fue Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas.

Clásico chileno

La película de Justiniano, convertida en un clásico del cine chileno por su visión sobre la pobreza en el retorno a la democracia, fue exhibida en la Sala de Cine UC este miércoles ante un público que pudo revisitar el largometraje y discutir su vigencia junto al director y la actriz y protagonista Patricia Rivadeneira.

“Cine, desobediencia y futuros posibles” se titula el 4º Mes de la Red Salas de Cine, un evento que busca poner en valor a los espacios independientes de exhibición y su rol fundamental en la circulación de un cine diverso que amplía el acceso e invita al diálogo y la reflexión. El evento recorrerá 16 espacios de exhibición a lo largo del país con una curaduría de películas que registran las tensiones, conflictos y vivencias de su tiempo.

La programación contempla 19 largometrajes, entre ficción y documental, y un especial de cortometrajes de videoarte. Destacan obras como “Metrópolis” (en su aniversario n° 100), los clásicos “Blade Runner” o “V de Vendetta”, y obras chilenas como “La misteriosa mirada del flamenco”, “La nave del olvido”, “Matapanki” y “Si vas para Chile”, entre otras.

“Caluga o Menta respondió a una época, a una situación de Chile y que a mí se me ocurrió que era importante rescatar todo ese universo que había, sobre todo en las poblaciones, en el mundo popular”, expresó el cineasta.

Justiniano estudió cine en Francia y durante la dictadura en Chile iba y venía entre continentes y en 1984 regresó a Chile realizando un documental sobre el movimiento punk chileno. Uno de los viajes lo realizó junto a la televisión francesa y comenzó a grabar en poblaciones, con el objetivo de dar a conocer como era el mundo popular bajo el régimen dictatorial.

“La película ni me acuerdo cómo la hice, yo creo que casi siempre las películas las vivo, eran como nociones que yo tenía y que se estampaban en una hoja y trabajábamos con las distintas personas que entraban a participar e ir creando un mundo que en el fondo era una atmósfera que en ese momento, más encima, bajo dictadura, tenía un peso distinto, incluso yo pensaba que eso era un fenómeno que estaba existiendo en Chile, en las poblaciones marginales, tan extrema solamente porque había dictadura y la droga y todo eso, pero después nos dimos cuenta de que el fenómeno siguió”, recuerda el cineasta.

En 1991 se convirtió en la primera película chilena en ser nominada al Premio Goya en la categoría de mejor película iberoamericana. Hasta el día de hoy la película es una obra esencial que da cuenta del proceso de transición a la democracia. El estreno se realizó en 1990 pero desde 1989, el año donde Patricio Aylwin se impuso en las elecciones presidenciales, ya estaban trabajando en la película.

“Terminamos de filmar el día que bajamos del norte a votar”, recuerda junto a Patricia Rivadeneira.

“A mí me llama la atención porque cuando uno la ve sin saber el año que se estrenó, pareciera que es en democracia, porque hay una crítica a un gobierno que está ofreciendo cosas, que está tratando de lidiar con la gente, pero como que da la sensación que ya había una transición, como que se hubiera adelantado un paso”, sostiene la actriz.

“Lo loco es que mientras había un Chile que sí creía y que fue a votar, y que creía en ese momento en que iba a haber una democracia así, a la española, en la película ellos ya no creen en el periodo de transición”, agrega.

Para Patricia Rivadeneira, quien interpretó a la “Loca” Manuela, la vigencia de “Caluga o menta” radica en que las condiciones de exclusión que retrata la película siguen presentes.

“Sigue habiendo mucha desigualdad. Pero, por cierto, también la gente está desencantada. Esta película habla esencialmente de los verdaderos marginados. Gente que piensa que sobran en este país, que este país no los considera y yo creo que hay una gran parte ahora, hay una buena parte, mucho menos que antes, hay una buena parte de la juventud que se siente igual. Entonces todo el fenómeno de las barras bravas, toda esa locura, toda esa irresponsabilidad también violenta, recoge una especie de espíritu, una forma de reaccionar de cierta juventud que no cree que los consideran y que no hay espacio para ellos en este país. Entonces es un proceso que es complicado y que va a tener que hacerse que se empiecen a sentir integrados a lo que está pasando en Chile”, manifestó Rivadeneira.

Recortes en cultura

La conversación también abordó el estado actual de las políticas culturales. Consultado sobre los anuncios de recortes en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) y el debate en torno al financiamiento del sector cultural, Justiniano cuestionó que la discusión pública se concentre únicamente en las restricciones presupuestarias y no en propuestas para fortalecer el acceso y la participación cultural.

A su juicio, las autoridades deberían enfocarse en generar condiciones para que más personas puedan crear y participar en actividades artísticas, ya que “eso enriquece un país”.

“El ministro de Cultura, no el Ministro de Economía ni nada. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué ideas tienen para desarrollar el cine, para desarrollar el teatro, para hacer que la gente joven participe más? Porque siempre ven, como tú dices, como el lado que más le importa a cierta gente, de derecha, de ultraderecha, que no quieren cultura, no creen en la cultura y que no quieren que la gente piense y se exprese”, afirmó.

En el evento también estuvo presente Laguna, el secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual, quién destacó la labor que realiza al Red de Salas de Cine. Sin embargo, tras bambalinas el cineasta tuvo una tensa conversación con el representante del Ministerio de las Culturas por sus posturas sobre la gestión del financiamiento del sector cultural.

“Estamos muy contentos que se de inicio a la cuarta versión del Mes de la Red de salas de cine, para el ministerio es muy relevante apoyar este tipo de instancias porque democratiza los contenidos y los territorios con principalmente cine chileno”, señaló Laguna.

No obstante, Justiniano recalcó la labor que realiza la Red de Salas de Cine. “ Esto es muy importante que se establezca y que la gente se acostumbre a contar con esto. Que los cineastas jóvenes se acostumbren a tener una red de salas donde pueden presentar sus trabajos y llegar a la gente”, sostuvo.

Durante todo el Mes de la Red, se estarán realizando funciones con instancias de cineforo junto representantes del equipo realizador y elenco de las películas chilenas en cartelera, entendiendo que estos espacios de mediación son una instancia fundamental para acercar al público a las películas También se llevarán a cabo múltiples cineforos de La misteriosa mirada del flamenco, largometraje dirigido por el joven y destacado cineasta Diego Céspedes, que será exhibido en 10 salas de la Red, de norte a sur del país. Su protagonista Matías Catalán, Flamenco en la película, será el encargado de representar al equipo y participar de estas enriquecedoras instancias de diálogo con los públicos. Mas información y programación completa en redsalasdecine.cl y @redsalascl (Instagram – Facebook – X) Consultas a contacto@redsaladecine.cl