Último balance de SENAPRED registra 13.993 damnificados, 15 desaparecidos y 13 fallecidos

Un balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de este sábado registra 13.993 damnificados, 15 desaparecidos y 13 fallecidos.

Asimismo, la mayor cantidad de damnificados se registran en la Región de Coquimbo (10.221), seguida de Atacama (1.090) y Valparaíso (878).

Asimismo, Coquimbo, la región más afectada, registra ocho desparecidos y seis fallecidos, así como 1.525 viviendas destruidas.

En cuanto a Santiago, los albergues de la comuna de Puente Alto se mantienen desactivados. En cuanto al Centro Educacional San Ramón, las 23 personas que se encontraban albergadas ya no mantienen dicha condición.

Actualmente, no se registran personas albergadas en la Región Metropolitana.

Para atender las situaciones de emergencia señaladas, la Dirección Regional de SENAPRED ha entregado múltiples elementos de emergencia a los municipios de la región, vía adelantamiento y por fondos de emergencia.

Rutas y caminos

En cuanto al estado de las rutas, en la Concesión Ruta del Algarrobo (La Serena – Vallenar) se mantiene restringido el tránsito en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos.

Durante esta jornada se habilitó la ruta entre La Serena y Copiapó para el paso de todo tipo de vehículo entre las 08:00 y 14:00 horas en dirección de sur a norte, mientras que en la tarde desde las 16:00 a las 20:00 horas en dirección de norte a sur.

En cuanto a la Concesión Valles del Desierto (Vallenar – Caldera) se mantiene corte total, en sentido norte – sur, desde Copiapó a La Serena. Se habilitó el paso en dirección al norte solo para camiones que cumplen labores de suministro y vehículos de emergencia entre las 08:00 y 14:00 horas.

Cortes de luz y agua

Finalmente, en cuanto al suministro de luz, hay 6.734 persona sin electricidad en la Región de Coquimbo, así como 1.377 en la Región de Atacama.

En total hay 16.637 personas sin electricidad en el país.

En cuanto al suministro de agua, hay 121.594 clientes afectados, la mayoría en la Región de Coquimbo (116.515) y la Región de Atacama (5.079).

Además, en la comuna de Ovalle, en la Región de Coquimbo se encuentra desplegado un Hospital Modular de Campaña del Ejército.

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