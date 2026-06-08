Carmen Luisa Letelier asume como presidenta nacional del Directorio de FOJI

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) anunció la incorporación de la destacada contralto y Premio Nacional de Artes Musicales 2010, Carmen Luisa Letelier Valdés, como nueva Presidenta Nacional de su Directorio. Su designación marca un hito significativo para la institución

Carmen Luisa Letelier es una de las voces más reconocidas de la música clásica chilena. Inició su carrera como solista en 1967 y durante veinte años integró el pionero Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica. A lo largo de su trayectoria, ha actuado en escenarios de Chile, Argentina, México, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Colombia y Brasil, interpretando obras de compositores universales y latinoamericanos.

Es Profesora Titular en el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, A lo largo de su carrera docente ha formado a generaciones de músicos chilenos, entre quienes destacan figuras como Isaac Verdugo, Claudia Virgilio, Patricio Sabaté, Evelyn Ramírez y Paulina González.

Su compromiso con las instituciones culturales del país se refleja en una amplia participación en organismos de relevancia nacional. Miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile; miembro del Directorio del Teatro Municipal de Santiago. El año 2010, recibe el Premio Nacional de Artes Musicales, reconociendo su labor en la formación de jóvenes músicos y la difusión del repertorio chileno y latinoamericano.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile celebra esta designación y confía en que la experiencia, el liderazgo y el compromiso de Carmen Luisa Letelier con el desarrollo musical de las nuevas generaciones contribuirán a fortalecer la misión institucional de acercar la música a niñas, niños y jóvenes de todo el país.