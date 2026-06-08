Premios Pulsar coronan a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como grandes ganadores

La duodécima edición de los Premios Pulsar finalizó este domingo con una Gala de cierre a la altura de la premiación más importante de la música chilena: Una quincena de galardones entregados, cinco aplaudidos shows y la participación especial de Mon Laferte, marcaron una ceremonia en que los músicos y músicas nacionales volvieron a brillar.

Precisamente fue la cantante radicada en México quien se transformó en una de las protagonistas de la jornada, no sólo por el registro en vivo que preparó especialmente para la instancia desde su gira “Femme Fatale”, sino además porque finalizó esta semana de Premios Pulsar como una de las mayores ganadoras de la cita, tras adjudicarse los trofeos a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop.

También dos galardones se adjudicaron Candelabro, quienes ratificaron el vuelo de su aclamado disco Deseo, Carne y Voluntad nada menos que con el premio al Álbum del Año, además de la categoría Mejor Álbum Rock. Alanys Lagos, en tanto, se quedó con los Pulsar a Mejor Álbum Ranchera y Artista del Público, este último gracias a las más de 26 mil preferencias que obtuvo en la votación popular.

Camila Moreno (Mejor Cantautor o Cantautora), Engrupid Pipol (Mejor Álbum Metal), Banda Conmoción (Mejor Álbum Tropical) y Chicarica (Mejor Álbum Música Electrónica), fueron otros de los premiados este domingo, que se suman a los artistas que ya recibieron su galardón en la Gala Inaugural realizada el jueves en Sala SCD Egaña.

De Víctor Jara al reggaetón

Como es habitual, la Gala Final de Premios Pulsar también brilló con shows únicos y excepcionales. Así fue desde la partida, cuando la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, recrearon un pasaje de “Un Canto Libre”, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que repasa el repertorio de Víctor Jara en clave sinfónica, con Catalina Plaza (Catalina y las Bordonas de Oro) y Diego Huberman (El Árbol de Diego) en las voces principales.

Luego De Saloon celebró 25 años de rock junto a Antonia Holzapfel (Anttonias) como invitada, tal como en su turno hiciera Javiera Mena, repasando parte de su repertorio acuñado en 20 años de carrera junto a Javiera Electra. Luego, Javiera Parra deslumbró con éxitos que datan desde el emblemático disco Corte en trámite, con invitación a Camila Moreno. El cierre, en tanto, fue con el reggaetón de Sinaka, quien encendió el estudio de TVN con sus éxitos.

Rodrigo Osorio, presidente de SCD, celebró esta duodécima edición de la premiación, remarcando que “vivimos nuevamente una verdadera fiesta de la música chilena, con shows únicos e irrepetibles, y con ganadores y ganadoras que verdaderamente dan cuenta de lo potente que es nuestra escena en todos sus géneros”.

“Da un orgullo enorme ver a este evento así de grande, consolidado por lejos como la gran ceremonia de nuestra música, y eso es también una responsabilidad para nosotros, que debemos preocuparnos de que los Premios Pulsar se sigan proyectando como un hito ineludible de la música y la cultura en Chile”, concluyó.