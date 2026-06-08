Un mural de un artista chileno desata la polémica sobre la “fractura” social en Cuba

Un mural realizado por el artista urbano chileno Sebastián E., conocido en redes sociales como Rata Virus, en un barrio de La Habana, intenta representar, según explicó a EFE, la sensación de polarización y tensión política que percibió durante su estancia en Cuba.

El artista, que suele elaborar murales inspirados en contextos sociales y políticos de distintos países latinoamericanos, afirmó que con esta obra buscó reflejar cómo, a su juicio, “el pueblo siempre pierde” en escenarios de confrontación política.

La obra muestra la imagen de un militar sin rostro empuñando un machete junto a la frase “¿En qué lado del filo está usted?”. Tras aparecer en La Habana, el mural fue intervenido con grafitis y mensajes superpuestos, según imágenes difundidas en redes sociales.

Rata Virus aseguró que viajó a Cuba después de haberle prometido al expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), fallecido el pasado mayo y a quien también dedicó un mural, que retrataría la realidad social de la isla.

“Hay un temor constante por distintos factores. Por un lado, la tensión histórica con Estados Unidos y, por otro, la forma en que se están desarrollando las cosas dentro del país”, afirmó el artista sobre su experiencia durante el viaje.

El militar retratado incorpora una estrella que, según explicó, hace referencia al Ejército Mambí, las fuerzas independentistas cubanas que combatieron contra España en el siglo XIX.

El artista indicó que llegó a Cuba con varios bocetos preparados, aunque decidió modificarlos tras conversar con artistas y ciudadanos cubanos.

“Los cubanos sienten dificultades económicas y también el peso histórico del conflicto con Estados Unidos”, sostuvo.

Rata Virus señaló, además, que no pretendía respaldar una postura política concreta con la obra.

“El pueblo cubano está en el filo del machete, en el medio. Los poderosos son los que tienen el mango”, afirmó.

Una obra atravesada por distintas interpretaciones

El artista aseguró que distintos sectores interpretaron el mural desde posiciones políticas opuestas.

“El Gobierno se la apropió y algunos dijeron que era una obra financiada por ellos. Eso no es cierto. Yo pagué mis pasajes y llevé medicamentos para personas en Cuba”, declaró.

Rata Virus comparó también la experiencia cubana con la historia reciente de Chile.

“Vengo de Chile, donde vivimos una dictadura de extrema derecha como la de Augusto Pinochet, y al llegar a Cuba me encontré con una realidad política distinta”, afirmó.

No es la primera vez que el artista realiza obras inspiradas en contextos políticos latinoamericanos. También ha trabajado en Argentina, Uruguay y Chile, donde elaboró murales del expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973) y del propio Mujica.

Según explicó, cuando trabaja en otros países intenta no “imponer una postura”, ya que considera que dentro de cada sociedad existen visiones diferentes sobre la realidad política.

“En Cuba me enseñaron un dicho: ‘la candela es acá’, para decir que son los cubanos quienes viven el conflicto y sus consecuencias”, relató.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, además de frecuentes apagones eléctricos. El Gobierno cubano atribuye buena parte de esta situación al embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

En los últimos años, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y represión contra opositores y manifestantes en Cuba, especialmente tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021.