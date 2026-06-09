“Denominación de origen” llega a plataforma MUBI

MUBI, la distribuidora global, plataforma de streaming y productora, ha adquirido los derechos de streaming en Latinoamérica del más reciente y aclamado largometraje del cineasta Tomás Alzamora Muñoz (La Mentirita Blanca), titulado “Denominación de Origen”.

La cinta, que en Chile fue el mayor éxito de taquilla y la película nacional más vista de 2025, se prepara para llegar al catálogo de MUBI durante el segundo semestre de este año.

Dirigida por Tomás Alzamora Muñoz, escrita por Alzamora y Javier Salinas, con fotografía de Sergio Armstrong, música original de Martín Schlotfeldt y dirección de arte de Nicolás Oyarce; la película fue producida por Tomás Alzamora y Pablo Calisto bajo su productora

EQUECO, fundada por el dúo en 2016 en Santiago de Chile con el objetivo de promover a jóvenes autores con visiones frescas y audaces que conecten con el público internacional.

Rodada íntegramente al sur de Chile, “Denominación de Origen” se propone el retrato único y auténtico de los conflictos sociales e identitarios que azotan al pueblo de San Carlos, Ñuble, a través de una propuesta híbrida entre la ficción y el documental. Con un tono original y cómico, las problemáticas de la región trascienden las fronteras y reflejan las tensiones del individualismo y la fragmentación que afectan globalmente al tejido social.

Con un elenco compuesto exclusivamente por actores naturales de la localidad, Denominación de Origen es estelarizada por Luisa Marabolí, Exequías Inostroza, Roberto Betancourt y Alexis Marín.

En la cinta, el pequeño pueblo de San Carlos sufre una atroz injusticia: la vecina ciudad de Chillán les arrebata el premio a la “Mejor longaniza de Chile”. Frente a este descarado robo, un grupo de sancarlinos organiza un potente movimiento social, el cual se propone obtener la preciada denominación de origen para sus longanizas, y así reparar el daño y recuperar la dignidad de su querido pueblo.

En 2024 obtuvo el Premio del Público Largometraje y el Premio Especial del Jurado Largometraje en el 31° Festival Internacional de Cine de Valdivia; y en 2025, ganó el premio a Mejor Dirección en el 26° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente – BAFICI.

“Denominación de Origen” es un estreno que refuerza el compromiso de MUBI con los proyectos de la región; el título llegará poco después del exclusivo estreno de “La misteriosa mirada del flamenco” del chileno Diego Céspedes. Próximamente se anunciará la fecha de estreno en MUBI de esta cómica y conmovedora película, segundo largometraje de Tomás Alzamora Muñoz.