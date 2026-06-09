Sigue Ciclo de Piano con Jorge Pepi Alós y el espíritu italiano con Orquesta Sinfónica Nacional

La programación del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, continúa en junio con el segundo concierto del IX Ciclo de Piano, denominado “Arquitecturas musicales: De la sonata a la balada”, el que será protagonizado por el destacado pianista, compositor y académico argentino Jorge Pepi Alós.

El solista se presentará este miércoles 10 a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con un programa dedicado íntegramente a una de las formas más desafiantes del repertorio pianístico, el Estudio.

A través de obras de Carl Czerny, Claude Debussy, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Aleksandr Scriabin, Olivier Messiaen, György Ligeti y Robert Schumann, el concierto propone un recorrido por más de 150 años de historia, abordando un formato concebido originalmente para el aprendizaje técnico, el que evolucionó hasta convertirse en una de las formas de mayor valor artístico.

“Los estudios suelen relacionarse con aprender a tocar rápido y no equivocarse, pero la técnica es todo: es el sonido, el ritmo y todos los fenómenos que están incluidos en la música”, comenta Pepi Alós.

El músico destaca además la amplitud estética del programa: “Quise mostrar los comienzos de los estudios con Czerny, los últimos grandes estudios del siglo XX con Ligeti, momentos fundamentales de la literatura pianística y, por supuesto, el siglo XIX representado por Schumann, Chopin y Liszt. Es un programa complejo porque cada pocos minutos tengo que cambiar de estilo, de técnica y de siglo, pero justamente eso lo hace fascinante”.

La segunda parte del recital estará dedicada íntegramente a los Estudios Sinfónicos, op. 13, de Robert Schumann, una de las obras más monumentales del repertorio romántico para piano.

Un viaje musical por Italia junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

La temporada del CEAC continuará el viernes 12 y sábado 13 de junio a las 19:30 horas con el programa “A la italiana”, interpretado por la Sinfónica Nacional, bajo la dirección de la maestra argentina Fernanda Lastra, quien debutará en Chile con este programa.

El concierto reunirá la Fanfarria de la compositora italiana contemporánea Elisabetta Brusa, el célebre Capricho italiano de Piotr Ilyich Tchaikovsky, el Concierto “de experimento” para fagot y orquesta atribuido a Gioachino Rossini, y la luminosa Sinfonía n.º 4, “Italiana”, de Felix Mendelssohn.

La directora manifestó su alegría por dirigir en Chile por primera vez, y señaló que “es un honor estar aquí. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es una de las más relevantes de Latinoamérica y para mí representa también un reconocimiento al trabajo realizado durante años”.

Junto con ello, destacó el concepto que articula el programa: “Todas las obras están inspiradas en Italia o fueron escritas por italianos. Las piezas de Tchaikovsky y Mendelssohn nacieron de la fascinación que estos compositores sintieron al conocer ese país. Son reflejos de lo que Italia imprimió en su memoria y en sus emociones”.

Uno de los momentos más destacados del programa será la interpretación del Concierto “de experimento” para fagot y orquesta, con la participación de la destacada fagotista Melodía Baeza, primera mujer chilena en ocupar el cargo de fagot solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

“Es una obra llena de exigencias, virtuosismo y lirismo. Además, existe un misterio en torno a ella porque nunca se encontró un manuscrito firmado por Rossini, aunque tradicionalmente se le atribuye su autoría”, explica Baeza.

La intérprete destaca especialmente el carácter teatral de la composición: “Tiene un estilo absolutamente operístico. El segundo movimiento es prácticamente una gran aria de ópera y constituye el corazón emocional de la obra, mientras que el tercero es puro virtuosismo y diversión. Es un concierto fascinante y hoy forma parte del repertorio estándar para fagot en todo el mundo”.

Las entradas para todas las actividades se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con precios que van desde los cinco mil pesos para los conciertos de la temporada sinfónico-coral. Además, diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.