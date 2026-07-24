Fichaje con “aura”: Colo Colo confirma arribo de Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial

Colo Colo confirmó este viernes el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha, una de las figuras del Mundial 2026, poniendo fin a las negociaciones que el club llevaba adelante desde hace varios días para reforzar la portería de cara a la segunda parte de la temporada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que existe un acuerdo con el jugador y que solo restan detalles administrativos para concretar su incorporación.

“La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país”, afirmó en la antesala del duelo frente a Deportes Limache.

El dirigente agregó que “tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”.

Mosa evitó referirse a la duración del contrato, aunque confirmó que el arquero viajará a Chile para someterse a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente.

“Lo primero es ratificar que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y ahí será presentado aquí en el Estadio Monumental”, señaló.

El interés del conjunto albo surgió ante la incertidumbre por el regreso de Fernando de Paul y las actuaciones de Gabriel Maureira, situación que llevó al club a buscar un refuerzo para el arco.

Las conversaciones no fueron sencillas, ya que el guardameta de 40 años despertó el interés de otros equipos tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial con la selección de Cabo Verde. Entre los clubes que siguieron su situación también estuvo Inter Miami.

Inicialmente, la propuesta de Colo Colo fue rechazada, pero posteriormente la dirigencia mejoró las condiciones económicas y la duración del contrato, negociación en la que participó directamente Aníbal Mosa para acercar posiciones con el entorno del futbolista.

El presidente de Blanco y Negro defendió la incorporación y descartó que la operación respondiera únicamente al impacto mediático del jugador.

“Obviamente que no es solo marketing. Tiene aditivos de marketing, pero él viene de hacer un buen Mundial. Deportivamente está apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque coloca a nuestro club en una órbita mundial”, sostuvo.

Tras oficializar el acuerdo, Colo Colo también dio la bienvenida al arquero a través de sus redes sociales con un mensaje en español, inglés y portugués: “BIENVENIDO, WELCOME, BEM-VINDO”, acompañado por una imagen del característico cabello del guardameta y la palabra “Aura”.

Con su llegada, Vozinha se convertirá en el segundo futbolista de Cabo Verde en disputar el fútbol chileno, después del delantero Adriano Custodio Mendes, quien defendió a Santiago Wanderers en 1991 y a Deportes Iquique en 1995.