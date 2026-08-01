UDI reingresará proyecto para postergar dieta de expresidentes aludiendo a publicación de Boric

La bancada de diputados de la UDI anunció que en septiembre reingresará el proyecto de ley que busca modificar el régimen de pago de la dieta de los expresidentes de la República, estableciendo que el beneficio se entregue únicamente una vez alcanzada la edad legal de jubilación.

La decisión fue comunicada días después de la controversia generada por una publicación del expresidente Gabriel Boric en sus redes sociales, donde compartió un video del vocalista de la banda Candelabro que calificaba de “imbéciles” a integrantes del actual Gobierno.

La iniciativa ya había sido presentada anteriormente, pero fue rechazada en septiembre de 2025 al no alcanzar el quórum necesario. El proyecto propone que los exmandatarios comiencen a recibir la dieta vitalicia a partir de los 65 años en el caso de los hombres y desde los 60 años en el de las mujeres, además de regular el pago de las asignaciones asociadas al cargo.

El anuncio fue realizado por el subjefe de la bancada gremialista, Sergio Bobadilla, junto al diputado Eduardo Cretton, quienes vincularon la reactivación de la propuesta con el debate abierto tras la actuación del exjefe de Estado en redes sociales, consignó La Tercera. Los parlamentarios argumentaron que el actual escenario económico refuerza la necesidad de revisar este beneficio.

“En medio de la actual emergencia laboral que enfrenta nuestro país y la estrechez fiscal que heredamos tras el irresponsable manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior, resulta de toda lógica que la dieta de los ex presidentes de Chile se pague desde la edad legal de jubilación”, sostuvieron.

En la misma línea, agregaron que “creemos que esta es una discusión de sentido común y que muchos chilenos compartirán. Por lo mismo, como bancada UDI acordamos reingresar esta reforma en septiembre”.

Bobadilla y Cretton también cuestionaron el comportamiento del exmandatario, señalando que quienes reciben una asignación financiada con recursos públicos deben mantener un estándar acorde con la investidura que ejercieron.

“Quien recibe una dieta que es financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir con el respeto a nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano, independiente del cargo que haya ocupado”, afirmaron.

Asimismo, sostuvieron que “es muy preocupante que, a menos de cinco meses de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric haya vuelto a caer en las mismas prácticas que marcaron buena parte de su trayectoria como dirigente estudiantil y como parlamentario, recurriendo nuevamente a las descalificaciones”.

Los diputados insistieron en que el respeto hacia quienes han ejercido la Presidencia de la República debe ir acompañado de una conducta acorde a esa condición.

“Quien recibe una dieta financiada por los chilenos debe actuar con la responsabilidad, prudencia y sentido republicano que el país exige”, señalaron.

Finalmente, advirtieron que “no podemos normalizar que una autoridad que ocupó la primera magistratura vuelva a instalarse en la lógica de la descalificación y del insulto. Chile necesita ejemplos de responsabilidad institucional y no estas actitudes”.