Diputado Romero (REP) le responde a Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica”

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) respondió al llamado de atención del Presidente José Antonio Kast y defendió el derecho de su colectividad —principal fuerza parlamentaria del oficialismo— a instalar temas propios en el debate público.

Kast —fundador de la tienda política en 2019 como escisión de la UDI— había cuestionado “diversas materias de discusión que van copando la agenda”.

“Ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones y siendo muy transparente, digo: ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener? En ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta”, comentó el Mandatario en el aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS).

“Tenemos derecho a poner la agenda ideológica”

Las declaraciones del Jefe de Estado cerraron una semana en que sectores del oficialismo tensionaron la agenda del Gobierno con dos debates polémicos: la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar hacia la privatización total o parcial de Codelco para incorporar capital privado, y el proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL).

El diputado Romero concedió que el oficialismo debe respaldar la agenda gubernamental, pero rechazó que eso implique silenciar las posiciones de Republicanos.

“Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”, afirmó la noche del viernes en entrevista con 24horas. El parlamentario sostuvo que su colectividad, que cuenta con 31 diputados, tiene el “derecho y el deber” de promover las demandas de sus votantes.

Cabe mencionar que Kast renunció formalmente a Republicanos el 11 de marzo de 2026, horas antes de asumir la Presidencia, cumpliendo el compromiso adoptado durante la campaña. Ya no es militante, pero la colectividad que fundó continúa siendo la principal fuerza parlamentaria de su administración y ha sido definida por el propio Mandatario como el “corazón del Gobierno”.

Romero, en los hechos, aceptó las prioridades administrativas de Kast, pero rechazó entregarle el monopolio de la conducción política. Republicanos apoyará la agenda gubernamental, pero no está dispuesto a guardar la propia.