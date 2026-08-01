Contramuestra negativa de exsubsecretario Rodríguez tensa el debate político sobre test de drogas

El resultado negativo obtenido por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, en un examen capilar realizado por el laboratorio del Hospital Clínico de la Universidad Católica reactivó el debate político en torno al sistema de control de drogas aplicado a las altas autoridades.

Mientras algunos parlamentarios plantearon la necesidad de revisar los protocolos utilizados por los laboratorios y resguardar la honra del exsubsecretario, otros insistieron en que el procedimiento oficial aún no ha concluido y llamaron a respetar el mecanismo de contramuestra establecido por la ley.

La controversia se produjo luego de que Rodríguez informara –mediante una entrevista en 24 Horas y un video difundido en sus redes sociales– que el nuevo análisis descartó el consumo de sustancias ilícitas. El anuncio se conoció un día después de que el laboratorio Corthon Health comunicara que el análisis de la muestra original había arrojado un segundo resultado positivo, prolongando la controversia que derivó en la salida de la exautoridad del Gobierno.

Desde el oficialismo, según consignó Emol, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) manifestó su respaldo al exsubsecretario y expresó su confianza en que el caso permita despejar las dudas sobre su conducta. “Conozco a Juan Pablo Rodríguez desde hace casi 20 años (…) jamás nunca podría decir yo que lo he visto en alguna actitud irresponsable o en algún tipo de actitud reprochable. Todo lo contrario, siempre he considerado que es un gran profesional”, sostuvo.

El parlamentario agregó que “confío en que en los próximos días esta situación se irá aclarando” y expresó su deseo de que “prontamente pueda ver a Juan Pablo Rodríguez en respuesta a su honra, que lamentablemente se ha visto tan afectada en estos últimos días”.

La diputada Macarena Santelices (PRep), en tanto, afirmó que “el caso de Juan Pablo Rodríguez evidencia la urgencia de establecer estándares técnicos y protocolos de calidad obligatorios para todos los laboratorios que realizan este tipo de análisis. Cuando un examen puede derivar en sanciones graves, el Estado debe asegurar procedimientos confiables y homogéneos“.

A propósito de esto último, advirtió que “los daños a la honra, la vida familiar y la reputación de una persona pueden ser irreparables. Esto no puede volver a ocurrir”.

Desde la Oposición: “Seamos rigurosos”

La senadora Daniella Cicardini (PS), impulsora de la norma que incorporó los test de drogas para autoridades, llamó a distinguir entre el examen presentado por Rodríguez y el procedimiento previsto por la legislación vigente. “Seamos rigurosos y no confundamos a la gente. Como autora de la indicación que estableció estos exámenes, quiero ser clara. La contramuestra debe provenir de la misma muestra tomada originalmente, mantenerse bajo cadena de custodia y analizarse conforme al procedimiento oficial”, sostuvo a Emol.

La legisladora agregó que “un examen nuevo, realizado semanas después, sobre una muestra distinta y en un laboratorio escogido por el propio examinado, no es una contramuestra y no invalida el resultado oficial, que dio positivo dos veces”. Por ello, pidió que “se procese la muestra B conforme al protocolo, donde corresponde, y que se conozca su resultado. La ley no puede aplicarse a conveniencia”.

Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) defendió la actuación que tuvo el Ejecutivo al momento de conocerse el resultado positivo inicial. “Nosotros, en esta oportunidad, y solo en esta oportunidad, actuamos en la misma línea del gobierno. Ante un test positivo, el gobierno pide la renuncia del ex subsecretario. ¿Qué nos queda a nosotros como oposición? Cuando se nos consulta, dar nuestro análisis respecto a las circunstancias y a la fotografía del momento”.

Finalmente, Barría sostuvo que “un test positivo y un gobierno que lo destituye. Ahora es tema del gobierno qué hará con el ex subsecretario. Ellos tienen el timón de este asunto“, dejando la decisión sobre un eventual futuro de Rodríguez en manos del Ejecutivo.

Versión de Rodríguez

Consultado por ExAnte respecto a cómo se sentiría realmente satisfecho tras el resultado de la contramuestra, el exsubsecretario señaló que “creo que la manera de reivindicar mi nombre es volver a ser subsecretario de Hacienda”.

Fuentes cercanas a la exautoridad de Gobierno, según detalló el mismo medio, comentaron que Rodríguez se ha mantenido acompañado por su familia en Viña del Mar, ha estado muy activo en sus gestiones para analizar la segunda muestra en un laboratorio diferente y en difundir videos de alta calidad para defender sus argumentos sobre el tema.

Las mismas fuentes aseguran que si el resultado final resulta favorable para Rodríguez y la decisión dependiera de su exjefe en el ministerio de Hacienda, lo más probable es que el exsubsecretario volvería a sus funciones. En lo que no hay duda –dicen– es en el respaldo de Quiroz, quien se habría opuesto a que exigir su renuncia antes del tener el resultado de la contramuestra.

Respecto al rol del laboratorio Corthorn Health, tras un comunicado realizado el día jueves anunciando que Rodríguez no había solicitado la contramuestra, varios personeros de La Moneda calificaron como imprudente que el organismo de salud haya difundido información con datos sensibles.