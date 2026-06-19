Alejandra Valenzuela Oyanedel es designada nueva directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda

El directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda designó a Alejandra Valenzuela Oyanedel como la nueva directora ejecutiva de la institución, cargo que asumirá en las próximas semanas, informó este viernes la entidad.

El proceso de selección, que contó con la colaboración de headhunters y la participación de alrededor de cuarenta postulantes, concluyó con la elección de una profesional cuya trayectoria combina diplomacia cultural en representación del Estado de Chile, dirección de proyectos culturales de gran escala y construcción de alianzas público-privadas e internacionales, competencias que el directorio identificó como estratégicas para la próxima etapa del centro cultural.

“En el directorio quedamos muy contentos con el proceso de búsqueda, hecho con gran profesionalismo y rigurosidad. Confiamos en que Alejandra sabrá mantener al Centro Cultural La Moneda como un lugar de encuentro inspirado en icónicas exposiciones nacionales e internacionales, secundada por un equipo de calidad”, dice Drina Rendic, presidenta del directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda.

Trayectoria

Valenzuela (45) es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Los Andes, con más de veinte años de trayectoria en gestión cultural, diplomacia y colaboraciones estratégicas en el sector público.

Diseñó y dirigió el Programa de Internacionalización del Libro y los Autores Chilenos desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, articulando una agenda conjunta con ProChile, la División de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (DIRAC), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Fundación Imagen de Chile e instituciones mexicanas.

Ese trabajo derivó en su designación como agregada cultural de Chile en México, entre 2012 y 2014, desde donde lideró la participación de Chile como País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada la feria editorial y proyección cultural más relevante de Hispanoamérica.

Fundó y dirigió Hoja Blanca, agencia especializada en la producción de exposiciones internacionales mediante alianzas público-privadas. Desde ahí lideró, como contraparte ejecutiva externa, la muestra Exposición pendiente. Orozco, Rivera y Siqueiros en el Museo Nacional de Bellas Artes, que alcanzó 60 mil visitas en Chile e itineró a Buenos Aires, y Grandes Artistas Latinoamericanos. Colección FEMSA en el Centro Cultural La Moneda, muestra que gestionó para traer al país y que superó los 246 mil visitantes en sus primeros tres meses, convirtiéndose en una de las exposiciones más visitadas del año en Chile.

Integró el Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entre 2019 y 2023. Desde 2023 se desempeñó en Friends of the Catholic University in Chile, fundación internacional radicada en Estados Unidos vinculada a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha desarrollado estrategias de fundraising internacional con donantes de alto patrimonio, articulando financiamiento para proyectos estratégicos de la universidad.

“El Centro Cultural La Moneda tiene una identidad sólida, una audiencia fiel y veinte años de historia construida con vocación pública. Mi propósito es profundizar eso y honrar los objetivos fundacionales de la institución: ser una plataforma cultural de alto impacto que dialogue con el mundo desde Chile. Eso significa potenciar la programación internacional mediante co-producciones y alianzas, explorar los nuevos formatos que están transformando los museos del mundo, y construir relaciones con el sector privado y las redes internacionales desde una lógica de colaboración. El CCLM tiene todo para ser un referente ineludible, en Chile y en la región”, señaló Valenzuela.

Este nombramiento se enmarca en el año en que el Centro Cultural La Moneda celebra su vigésimo aniversario y define las bases estratégicas de su próxima etapa, con foco en la internacionalización y el fortalecimiento de sus alianzas.