‘The music makers’ es la obra elegida para el Gran Concierto por la Hermandad 2027

‘La música no salvará al mundo; pero sin música, el mundo ya no sería aquel que vale la pena salvar’ es la consigna del Gran Concierto por la Hermandad 2027, que ha elegido para su séptima edición la obra compuesta por el británico Edward Elgar ‘The Music Makers’, que musicaliza el poema «Oda» de Arthur O’Shaughnessy.

Bajo la dirección de la destacada directora chilena, Alejandra Urrutia, el concierto reunirá a una gran orquesta integrada por músicos profesionales y preprofesionales, junto a un coro ciudadano compuesto por 199 personas que fueron seleccionadas después de una convocatoria abierta y audiciones posteriores realizadas durante las últimas semanas.

Los integrantes del coro, que provienen de 34 comunas con casi un tercio (29%) de personas hasta 45 años y 69% de mujeres, comenzarán los ensayos dirigidos por Sofía Torres y se extenderán hasta enero.

La obra elegida para esta nueva edición es un reconocimiento a quienes mantienen viva la música en sus comunidades: profesores, estudiantes, directores, cantantes aficionados, músicos de orquesta y miles de personas que hacen de la práctica musical una forma de encuentro, aprendizaje y construcción de vínculos.

“La música no salvará al mundo; pero sin música, el mundo ya no sería aquel que vale la pena salvar. Este es el llamado del Gran Concierto de 2027 porque es un homenaje al valor de la música en nuestras vidas y por ello a todos aquellos que la hacen posible, desde un profesor de música en una escuela rural hasta un gran compositor. La música provoca liberación de dopamina en el cerebro, es decir que nos hace un poquito más felices y eso vale la pena celebrarlo especialmente en los tiempos que corren”, señaló Alejandra Urrutia.

Desde su creación, el Gran Concierto por la Hermandad ha convocado a miles de asistentes en torno a grandes obras del repertorio universal, transformando el escenario de Estación Mapocho en un espacio donde personas de distintos orígenes comparten una experiencia artística común, bajo la curatoría de la Fundación Vibra Clásica que escoge una obra que conecta con el ánimo, los sueños y las preocupaciones de las personas.

A lo largo de sus distintas versiones, el proyecto ha abordado temas como la fraternidad, la esperanza, la resiliencia y el cuidado de las nuevas generaciones, consolidándose como una de las iniciativas culturales participativas más significativas de Chile.

La edición 2027 se realizará el domingo 10 de enero, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Durante los próximos meses Vibra Clásica dará a conocer nuevos detalles artísticos y los nombres de los solistas que formarán parte de esta edición.