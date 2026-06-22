Idris Elba pide que el agente 007 no sea “woke”: “Espectadores no aceptarían un James Bond negro”

El actor británico Idris Elba ha declarado que James Bond no debería volverse “woke” y que cierto público no aceptaría a un hombre negro interpretando al mítico agente 007.

Elba, quien anteriormente dijo que “nunca estuvo en la carrera” para interpretar al famoso espía tras años de rumores, confesó a la revista GQ que en todo caso se sentía halagado por la sugerencia.

Afirmó que Bond “fue creado tal y como fue creado por una razón”, aunque añadió que se sentía “halagado” de que se le vinculara con el papel.

“En términos realistas, algunos mercados simplemente no aceptan eso”, señaló el actor.

“Bond es un fenómeno mundial. Y (el público) no aceptará (del todo) a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto”.

Elba continuó: “Bond es algo tan alejado de la realidad que un toque de realismo viene bien, pero no intentemos convertirlo en algo ‘woke’. Creo que hay que ser fiel a su esencia: el escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond”.

“Woke” es un término surgido en Estados Unidos para describir una mayor conciencia sobre cuestiones de justicia social, discriminación e igualdad.

Sus detractores suelen usarlo de forma crítica para referirse a lo que consideran un exceso de corrección política o activismo identitario.

El actor, que actualmente protagoniza la película “Masters del Universo” en el papel de Man-at-Arms, bromeó sobre el hecho de que su personaje más reciente —un dibujo animado de los años 80 con bigote pelirrojo— no se pareciera en nada a él.

“Hablando de cambios de reparto (…) al principio me preocupaba un poco. Pero luego pensé: ‘¡¿De qué estás hablando?! ¡Man-at-Arms podría ser de cualquier color! ¡Tiene las piernas verdes, por el amor de Dios!'”, bromeó.

Los rumores sobre el reparto

La búsqueda del próximo 007 comenzó oficialmente el mes pasado, tras años de expectación y especulaciones sobre quién tomaría el relevo de Daniel Craig.

En las últimas semanas se han llevado a cabo audiciones, según informa el medio de Hollywood Variety, y este anuncio marca el principio del fin de la larga espera para conocer al nuevo James Bond.

“Aunque no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, estamos entusiasmados por compartir más noticias con los fans de 007 tan pronto como llegue el momento adecuado”, informó Amazon.

Han pasado cinco años desde el estreno de No Time To Die, la última película de Craig como el famoso espía.

El estudio ya ha anunciado que la próxima película será dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

Variety informó que Nina Gold, una de las directoras de casting más destacadas de Hollywood —quien ha trabajado en las franquicias de Paddington, Star Wars, Jurassic Park y Mamma Mia!—, está a cargo de la búsqueda del nuevo actor protagonista.

Entre los posibles candidatos que suenan para el papel se encuentran Callum Turner —quien recientemente se casó con Dua Lipa—, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson.