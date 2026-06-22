Más de 2.800 puntos de “cable basura” serán eliminados para despejar cielo urbano y rural

La imagen se repite en distintas calles en las 15 comunas de la Región de Coquimbo: postes saturados, cables colgando, tendidos en desuso y una contaminación visual que por años ha formado parte del paisaje urbano.

Según el catastro elaborado por los municipios, en conjunto con las compañías telecomunicaciones, en la región existen 2.848 puntos de cables basura que el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables –liderado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones– busca erradicar.

El lanzamiento regional se realizó hace días en el casco histórico serenense, específicamente en la intersección de calle Eduardo de La Barra con Avenida Balmaceda, punto desde donde comenzaron las primeras labores técnicas. El plan considera la intervención de los 2.848 puntos en las 15 comunas, en un despliegue que se extenderá entre 2026 y 2028.

La primera fase partirá este año en La Serena y Coquimbo, comunas que concentran el mayor volumen de cableado en desuso y más del 33% de los puntos priorizados a nivel regional. En total, se intervendrán 943 puntos durante 2026: 475 en La Serena y 468 en Coquimbo.

La operación considera cuadrillas técnicas de empresas como ClaroVTR, Entel y Movistar, coordinadas a través de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, con el objetivo de retirar cables que ya no prestan servicio y ordenar aquellos que siguen activos. La meta no es solo mejorar la apariencia de las calles, sino también reducir riesgos para peatones, vehículos y redes críticas ante emergencias.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, conversó con Aquí Coquimbo y detalló lo siguiente: “El Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables impactará a las 15 comunas de la Región de Coquimbo en distintas fases entre 2026 y 2028. Una vez que comienzan los trabajos en una comuna, las empresas disponen de un plazo técnico de cinco meses para completar la limpieza de sus líneas en desuso. La primera comuna en iniciar fue La Serena, con más de 400 puntos críticos contemplados, y este año también iniciarán los retiros en Coquimbo. Desde el próximo año se sumarán otras comunas, abordando cerca de tres mil puntos críticos en total. Este plan está coordinado con los municipios, mientras los trabajos y costos están a cargo de las empresas de telecomunicaciones“.

Desde una mirada más local, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marcelo Rojas, agregó: “Sabemos que comenzar con el Plan de Ordenamiento y retiro de cables en desuso es una medida muy esperada por la comuna de La Serena, y en toda la Región de Coquimbo. Además de disminuir la contaminación visual, es un avance en materia de seguridad para los vecinos. Es un despliegue que iremos realizando a nivel regional, coordinadamente, con los municipios para ir abordando las medidas que se requieren para el retiro“.

Finalmente, desde La Serena valoraron la iniciativa que permitirá tener una ciudad más limpia: “No se trata solo de estética, sino de devolverle la seguridad, la dignidad y el valor a nuestros espacios públicos. Quiero destacar que en el último concejo comunal aprobamos la ordenanza que regula el retiro del cableado en desuso. Esta normativa local será el complemento perfecto para esta estrategia nacional, ya que nos da las herramientas para fiscalizar con fuerza y exigirles a las empresas que cumplan con el retiro de su infraestructura”, explicó la jefa comunal, Daniela Norambuena.

Desde la Municipalidad de Coquimbo señalaron que “a la fecha, la municipalidad aún se encuentra a la espera de información oficial por parte de Subtel respecto de los puntos identificados por las empresas de telecomunicaciones para el retiro de cables en desuso. De manera preliminar, se ha señalado que estos podrían superar los 400 puntos en la comuna. Una vez aprobada la ordenanza y recibidos los lineamientos definitivos del organismo técnico, el municipio ejercerá su rol fiscalizador para que las empresas responsables ejecuten los planes de retiro y mantención correspondientes, priorizando sectores de alta circulación como el centro de Coquimbo, donde ya existen puntos que requieren intervención“.

El plan continuará en 2027 con una segunda fase en Ovalle, Vicuña, Andacollo, Punitaqui y Río Hurtado, donde se intervendrán 839 puntos. En 2028, la tercera etapa sumará 1.066 puntos en Los Vilos, Illapel, Salamanca, Monte Patria, Combarbalá, Canela, Paihuano y La Higuera. A nivel nacional, el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables contempla más de 66 mil puntos de intervención en las 16 regiones del país.