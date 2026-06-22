Ministra Rincón no sabe cuándo cerrarán las termoeléctricas en Puchuncaví

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¡Muy buenos días! Ayer comenzó el invierno –y el Año Nuevo, según nuestros pueblos originarios–. Además, a partir de este lunes y hasta el viernes 3 de julio, los escolares disfrutarán de sus vacaciones de invierno. Atención que diversas instituciones –como el Parque Cultural de Valparaíso, el festival de cine Ojo de Pescado y el Duoc UC sede Valparaíso– han organizado actividades gratuitas con foco en las infancias.

Por otro lado, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a vacunarse, sobre todo a los grupos de riesgo. La seremi Mariol Luan dijo que los indicadores en la Región de Valparaíso son “preocupantes”: la vacunación contra la influenza alcanza un 72% de avance –tres puntos por debajo del nivel nacional–, cuyos públicos objetivos más bajos son: los adultos mayores, con un 57%, y los niños(as) entre 6 meses a 5 años, con un 63%.

En esta edición:

En entrevista con Aquí Valparaíso, la ministra de Energía, Ximena Rincón, reconoció que el Gobierno está revisando el Plan de Descarbonización y admitió que no existe una fecha definida para el retiro de las termoeléctricas Nueva Ventanas y Campiche en Puchuncaví. Además, afirmó que, por ahora, la prioridad del ministerio son otros proyectos urgentes.

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó la instalación del sistema de cables de fibra óptica Humboldt; dos cables submarinos de Google que conectarán Santo Domingo con Australia y Panamá para fortalecer la conectividad con Asia-Pacífico. Se estima que el proyecto entrará en operación en 2028.

La Contraloría detectó irregularidades en el manejo de bienes y dinero decomisados a vendedores ambulantes por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, incluyendo efectivo almacenado en una caja de zapatos y falta de registros e inventarios. El organismo ordenó implementar controles formales e instruir un procedimiento disciplinario.

La Municipalidad de Valparaíso abrió la convocatoria para la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV), que se realizará entre octubre de 2026 y febrero de 2027. Hasta el 23 de agosto, artistas de todo Chile y extranjeros residentes podrán postular obras que integrarán la muestra.

Profesores de la USM entregaron a 16 personas en situación de discapacidad un kit de implementos diseñados y fabricados mediante impresión 3D para facilitar sus tareas cotidianas. Las ayudas fueron cocreadas con los propios usuarios y los archivos pronto serán liberados para su descarga gratuita.

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Ministra Rincón y cese de centrales a carbón en Puchuncaví: “No sabemos cuándo saldrían”

El 17 de junio, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se reunió en Valparaíso con los alcaldes de Puchuncaví, Marcos Morales; de Quintero, Rolando Silva; y de Concón, Freddy Ramírez. Según anunció el Ministerio, el encuentro trataría sobre el proceso de descarbonización y transición energética que impulsa el Gobierno en la región. Sin embargo, en la instancia los ediles aprovecharon –más que nada– de manifestarle sus preocupaciones; por ejemplo, cómo baja el turismo cuando hay episodios de contaminación.

Rincón invitó a “dejar de hablar de zonas de sacrificio y avanzar hacia zonas de oportunidad”, pero del Plan de Descarbonización vigente y del retiro o reconversión de las termoeléctricas a carbón que todavía operan en la bahía de Puchuncaví, se dijo prácticamente nada. Así que se lo preguntamos:

―El Plan de Descarbonización establecía un acuerdo voluntario, entre las empresas y el Gobierno, para el cese de las centrales a carbón al 2040. En Puchuncaví, ya fueron retiradas las unidades 1 y 2, pero quedan pendientes la 3 y 4 (Nueva Ventanas y Campiche), de la empresa Quintero Energía, que según el cronograma original debían salir en 2025.

―Hay algunas que están atrasadas, otras que se están cumpliendo. En el norte salió una y ahora quedan dos. Estamos revisando el plan porque la idea es que se vayan metiendo todas. Hay que revisarlo… Como es voluntario, no es obligatorio, y hay que buscar las condiciones para que vayan saliendo, porque además todas estas centrales son también de respaldo, entonces, no puedes llegar y sacarlas sin provocar eventualmente un problema de disponibilidad de energía. Ahora, ¿qué estamos haciendo como ministerio? Concentrarnos en resolver los proyectos urgentes –como el proyecto de ley que extiende el subsidio eléctrico– y luego meternos en estos otros temas.

―¿Se refiere al Plan de Descarbonización?

―No solo descarbonización… Distribución, te hago la lista.

―Respecto de Nueva Ventanas y Campiche, ¿no tiene la fecha de cuándo saldrían?

―No tengo el detalle de lo que pasa, no sabemos cuándo saldrían. Tenemos que meternos, después de sacar el proyecto de ley, a este tema.

―¿Todavía no hay fecha de salida, entonces?

―No. De hecho ni siquiera me lo entregaron como tema en la entrega en el Gobierno que se fue.

―¿La descarbonización?

―Nada. Ni una sola palabra.

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Comisión Regional de Uso de Borde Costero aprueba dos cables submarinos de Google que conectarán Santo Domingo con Australia y Panamá

El 19 de junio, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó la instalación del sistema de cables de fibra óptica Humboldt, “que contempla más de 21 mil kilómetros de infraestructura submarina y busca transformar a Chile en un puente digital estratégico entre América Latina y Asia”, informó el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso.

El proyecto conectará Sudamérica con Asia-Pacífico mediante dos cables submarinos de fibra óptica: uno que unirá Santo Domingo con Sidney (Australia) mediante una conexión de 14.800 km y 16 pares de fibra óptica. Y otro que enlazará Santo Domingo con Ciudad de Panamá, a través de una ruta submarina de 6.500 km, también equipada con 16 pares de fibra. Según informó el GORE, los cables no cruzarán las áreas marinas protegidas ni de manejo y explotación de recursos bentónicos. Tampoco, los caladeros históricos de la pesca artesanal.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11,5 millones –99% de Google y un 1% de la empresa pública Desarrollo País– y “posiciona a la Región de Valparaíso como un punto clave para las telecomunicaciones internacionales, fortaleciendo la conectividad digital, el intercambio de información y las oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico para el país”, informó el GORE.

Eduardo Wegener, director legal de consultora Amebec, institución encargada de la tramitación de los permisos en Chile para el sistema Humboldt, señaló que “esta votación unánime evidentemente nos ayuda como proyecto para poder obtener la concesión marítima en los plazos que necesitamos y con ello lograr la instalación de este sistema Humboldt, que es fundamental para el Estado de Chile. Posiciona a Chile como un hub digital de la región y entregará tanto a la Región de Valparaíso como a todo el país una conectividad mayor y mejor para todos los ciudadanos”.

Según el GORE, el proyecto está “en la última parte de obtención de los permisos necesarios para la instalación, y una vez obtenida la concesión final, el sistema de cables de fibra óptica Humboldt debería estar instalado en el último trimestre de este 2026 y debería entrar en operación a contar del año 2028“.

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Contraloría detecta graves falencias en decomisos realizados por el municipio de Viña del Mar

La Contraloría Regional de Valparaíso publicó el 11 de junio el informe N°253/2026 (revísalo aquí) con los resultados de una inspección realizada a la Municipalidad de Viña del Mar, entre el 23 y 30 de abril de 2026; específicamente, al resguardo y disposición final que ha hecho de los productos decomisados a los vendedores ambulantes que, en los últimos años, han proliferado por la ciudad.

La expansión del comercio informal ha sido una problemática persistente para la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), quien asumió en 2021 y luego resultó reelecta en 2024. En su última cuenta pública, realizada en abril, destacó que en 2025 la dirección de Seguridad Pública realizó “3.727 fiscalizaciones al comercio ambulante no autorizado (aumento del 285% v/s 2024) con 201.188 especies decomisadas”.

Sin embargo, la Contraloría constató, en dicho proceso, una serie de vulneraciones a los principios de control, probidad, eficiencia y transparencia que rigen la administración del Estado, como la falta de registros de ingreso y de inventario de las incautaciones, y la “ausencia de procedimientos que definan el resguardo de dineros provenientes de decomisos”.

La entidad detectó que el municipio no cuenta con un procedimiento formal que regule el resguardo del dinero decomisado en los operativos. Incluso encontró dinero en efectivo almacenado en la bodega municipal, sin un sistema de resguardo diferenciado, “toda vez que se mantenía al interior de una caja de cartón de zapatos sellada con cinta adhesiva y contenida, a su vez, dentro de una manta de tela cerrada mediante un nudo, la cual agrupaba la totalidad de las especies decomisadas”.

La falta de procedimientos formales para el resguardo del dinero decomisado “incrementa el riesgo de extravío, sustracción, uso indebido o manejo inadecuado de estos recursos”, dice la Contraloría, lo cual “reviste especial gravedad, por cuanto expone a la entidad edilicia (que custodia los bienes) al riesgo de no contar con la disponibilidad o trazabilidad necesaria para dar cumplimiento, en tiempo y forma, a eventuales resoluciones de devolución emanadas del Juzgado de Policía Local”.

Otras irregularidades. La entidad además detectó “desorden generalizado” en el almacenamiento de los bienes incautados, “deficiencias en las instalaciones de la bodega municipal, incluyendo condiciones inadecuadas de seguridad e higiene, almacenamiento inseguro de cilindros de gas, extintores vencidos o inaccesibles” y verificó deficiencias en el proceso de destrucción de especies.

Procedimiento disciplinario. Ante dichos hallazgos, la Contraloría ordenó al municipio varias medidas, como implementar un sistema formal de registro y control de ingreso a bodega, e “instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas”.

Consultado sobre este asunto, el municipio señaló que cumplirá con los requerimientos del informe y destacó que los hallazgos refieren a “una cuestión de forma, pues el organismo contralor no detectó perjuicios patrimoniales, pérdidas de especies, apropiación indebida de bienes, fraude, corrupción ni uso irregular de recursos municipales”.

Un mensaje de la PUCV

Académica de la PUCV recibe nombramiento del Papa León XIV para integrar organismo internacional de la Santa Sede

La decana de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Loreto Moya, fue designada por el Papa León XIV como integrante del Consejo Directivo de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), organismo encargado de promover y fortalecer la calidad académica en las instituciones de educación superior eclesiásticas de todo el mundo.

La designación constituye un importante reconocimiento a la trayectoria académica de la profesora Moya y al trabajo desarrollado por la Facultad Eclesiástica de Teología en materia de aseguramiento de la calidad. Además, la académica será la única representante de América Latina en esta instancia internacional de la Santa Sede.

Más información AQUÍ

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Municipalidad de Valparaíso convoca a artistas chilenos o residentes a participar de la Bienal de Artes 2026-2027

La Municipalidad de Valparaíso abrió la convocatoria para que artistas chilenos y extranjeros residentes en el país participen en la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV), que se realizará en la ciudad entre octubre de 2026 y febrero de 2027. El concurso permitirá seleccionar hasta 100 obras que formarán parte de la programación de este festival, que estuvo suspendido por tres décadas (1994-2024) y fue retomado por la administración del exalcalde Jorge Sharp (Ind.).

Bajo el lema “El derecho a la ciudad: poéticas contemporáneas para habitar lo común”, esta nueva edición –dirigida por Rocío Douglas– invita a reflexionar sobre la capacidad de las personas y comunidades para imaginar, construir y transformar colectivamente los espacios que habitan.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de agosto y los y las artistas podrán presentar obras inéditas, individuales o colectivas, en una amplia diversidad de formatos como pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, instalaciones, videoarte, artes digitales, performance y prácticas híbridas o experimentales vinculadas a las artes de la visualidad.

Las propuestas deberán dialogar con alguno de los tres ámbitos curatoriales que articulan esta edición de la Bienal: Convivencialidad, enfocada en las formas de encuentro, cuidado y construcción comunitaria; Archivo y Memoria, orientada a la recuperación, activación y resignificación de relatos, patrimonios e identidades territoriales; y Arte y Espacio Público, centrada en la exploración artística de los espacios compartidos y en la construcción colectiva de ciudad.

Las obras seleccionadas serán exhibidas en una red de espacios que contempla como sedes principales la Galería Municipal de Arte, el Museo Baburizza, el Mercado Puerto y el Parque Cultural de Valparaíso, además de otros espacios públicos y privados que se sumarán a la programación. Las bases completas y los documentos de postulación se encuentran disponibles en los canales oficiales del municipio y la Bienal.

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Profesores de la USM desarrollan herramientas impresas en 3D para dar mayor autonomía a personas con discapacidad

El 15 de junio, un grupo de profesores de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) entregó a 16 personas en situación de discapacidad un kit de diez implementos que facilitarán distintas actividades de su vida cotidiana, como comer o asearse. Abridores de latas y de tapas de botellas, un abotonador y un sujetador de bolsas, entre otros, les proporcionarán mayor autonomía.

Víctor Urrutia, también docente de la Universidad de Chile y uno de los directores del proyecto, explicó que dichas herramientas fueron “cocreadas” con los beneficiarios del proyecto: usuarios del Cesfam de Quebrada Verde, en Playa Ancha (Valparaíso) –algunos de ellos con patologías limitantes como artritis o fibromialgia– mediante sesiones participativas, en las que identificaron qué actividades se les hacían difíciles en su día a día.

El equipo, integrado además por la diseñadora industrial Valentina Roco, seleccionó algunas de las problemáticas para darles respuestas mediante la elaboración de estas “ayudas técnicas”. Los productos fueron diseñados física y digitalmente, y luego fabricados mediante impresión 3D. “Cada solución fue sometida a procesos de prueba, evaluación y mejora junto a los participantes, permitiendo refinar los diseños hasta obtener ayudas técnicas funcionales y adaptadas a requerimientos reales”, explicó Urrutia

“Yo, como usuaria, y como beneficiaria de este programa, quiero dar las gracias, porque en general hay cosas que a nosotros ya nos cuesta. A mí en lo personal abrir la bebida, era como: si no puedo abrir, no puedo tomar, porque a veces era imposible abrirla, y con las herramientas que nos dieron, todo cambió”, destacó Loreto Silva, una de las beneficiarias.

Todos los diseños y archivos digitales elaborados en el marco de este proyecto –financiado vía Fondart– serán publicados, permitiendo así que personas, instituciones, centros de rehabilitación y comunidades maker puedan descargarlos, adaptarlos y fabricarlos libremente. El enlace de descarga estará pronto disponible en su cuenta de Instagram (accede aquí).

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