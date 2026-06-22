Michel-Ange Joseph pide que no se use a la comunidad haitiana para “ajustes de cuentas políticas”

La representante de la comunidad haitiana en Chile, Michel-Ange Joseph, manifestó su preocupación por las consecuencias que ha tenido en las familias migrantes la investigación sobre los niños haitianos que ingresaron al país mediante procesos de reunificación familiar entre 2023 y 2025.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales sostuvo que la discusión pública ha generado temor y un clima de hostilidad hacia la comunidad haitiana.

“Hemos recibido esta alerta comunicacional como también una alerta social en contra de las personas haitianas que estarían relacionadas con redes de tráfico, tráfico de órgano, tráfico de menores, redes de violencia sexual hacia la menor, hasta lo peor”, afirmó.

Joseph aseguró que parte de la inquietud surge por la forma en que se han realizado las búsquedas de menores. Según señaló, algunas familias han reportado que durante las verificaciones también se efectúan controles migratorios.

“Muchas personas de la comunidad están hoy con miedo porque al llegar a los domicilios las autoridades aprovechan hacer control migratorio”, indicó.

La dirigente agregó que la situación ha derivado en amenazas y expresiones discriminatorias contra integrantes de la comunidad haitiana. “Ayer por Facebook una mujer escribió que los negros estábamos mejor cuando estábamos en la cosecha de algodones, o sea, cuando éramos esclavizados”, relató.

A su juicio, el debate público en torno al caso ha coincidido con otras discusiones sobre migración irregular y expulsiones, lo que ha incrementado la sensación de persecución entre los migrantes haitianos.

“Este mismo grupo de personas hoy están buscando a niños, niñas y adolescentes haitianos”, sostuvo, aludiendo a autoridades y dirigentes políticos que previamente habían impulsado medidas más restrictivas en materia migratoria.

En ese contexto, realizó un llamado a separar la búsqueda de los menores de las disputas políticas.

“Una de las cosas que podemos pedir hoy es la no utilización de la comunidad haitiana para ajustes de cuentas políticas”, afirmó.

Joseph también cuestionó que la atención pública se concentre exclusivamente en los menores haitianos cuya ubicación aún no ha sido determinada, señalando que la preocupación por la niñez debe ser más amplia.

“Si queremos buscar, si queremos proteger, si queremos acompañar a la niñez, acompañemos, busquemos y protejamos a toda la niñez en Chile”, cerró.