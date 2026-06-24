Actor Francisco Melo y director italiano Giovanni Panella debutan con Sinfónica Nacional de Chile

¿Qué historias esconden los bosques, la cordillera o el desierto florido? Es una de las preguntas que guiarán “Danzas fantásticas”, el nuevo concierto familiar de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que invita a públicos de todas las edades a vivir una experiencia que combina música, actuación, ciencia y fantasía.

El programa contará con funciones los días viernes 26 de junio a las 11:30 y 19:30 horas, y el sábado 27 a las 17:00 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Con la dirección musical del maestro invitado Giovanni Panella, la actuación de Francisco Melo y la dramaturgia y puesta en escena de Mariana Muñoz, el concierto invita a un recorrido protagonizado por un científico explorador – interpretado por Melo – que viaja por diversos territorios de Chile descubriendo que no todas las respuestas se encuentran únicamente en la investigación científica, sino que algunas también aparecen en la imaginación, las leyendas y el arte. Así, la música acompañará un viaje donde la naturaleza se convierte en inspiración para una experiencia sinfónica y teatral.

Dos debuts con la Sinfónica Nacional

Para el reconocido actor Francisco Melo, “Danzas fantásticas” representa un momento especial dentro de su carrera, ya que será la primera vez que compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile: “Recibí la invitación con mucha alegría, con mucha sorpresa y con la sensación de sentirme muy afortunado. Hace un par de meses atrás yo había asistido a un concierto de la Sinfónica y me encantó la experiencia”, cuenta el intérprete escénico.

Melo reconoce que la posibilidad de unir actuación y música sinfónica era algo que observaba con interés y que esta colaboración llega como una nueva oportunidad de exploración artística. “Constantemente me estoy enfrentando a situaciones que realmente hacen crecer, y en este caso particular convivir con esta magnífica Sinfónica en un relato me parece una experiencia maravillosa”, agrega.

Por otra parte, el concierto marcará también el debut de Giovanni Panella al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, instancia que el director italiano asume como un importante desafío artístico y “una oportunidad de conocer una de las orquestas más destacadas de la región. La posibilidad de interactuar y hacer arte junto con sus músicos es muy estimulante”, comenta.

El maestro destaca además que “es maravilloso hacerlo en el marco de esta sala que inauguraron hace poco. Es lindo que una orquesta tan reconocida tenga su sala y pueda disfrutarla para brindar lo mejor”, señala.

Nacido en Italia y radicado en Argentina, Giovanni Panella estudió órgano, música coral y dirección de orquesta. Se graduó en composición y dirección coral en el Conservatorio de Frosinone y en dirección orquestal en el Conservatorio de Nápoles, perfeccionándose posteriormente en la Academia Musical Chigiana de Siena y junto al maestro Pedro Ignacio Calderón.

Repertorio y nuevos públicos

El programa reúne algunas de las danzas más reconocidas del repertorio sinfónico universal. Obras de Antonín Dvořák, Johannes Brahms, Johann Strauss II, Jacques Offenbach y Aleksandr Borodin dialogarán con fragmentos de Danzas latinoamericanas, del compositor chileno Luis Advis.

Las distintas piezas acompañarán cada etapa del relato: las Danzas eslavas de Dvořák, las Danzas húngaras de Brahms, el célebre vals El Danubio azul de Strauss II, el intermedio (barcarola) de Los cuentos de Hoffmann de Offenbach y las Danzas polovtsianas de Borodin serán parte de este recorrido sonoro. A ellas se sumarán los ritmos latinoamericanos presentes en la obra de Advis, incorporando una conexión con las sonoridades y tradiciones del continente.

“Es un viaje por la flora chilena desde la Antártica hasta el norte”, explica la dramaturga Mariana Muñoz. “Hacemos un recorrido guiado por un científico particular que se pregunta acerca de las cosas que la ciencia no puede responder. Y hace un ejercicio de imaginación en torno a esas cosas, pidiéndole a la música que nos ayude a entrar en posibles respuestas y así invita a las personas a evocar para entrar en universos imaginarios, personales, sensitivos, emocionales”.

La propuesta se enmarca dentro de los programas familiares del CEAC, que tienen entre sus objetivos centrales acercar la música sinfónica a diversos públicos mediante propuestas que combinan distintas disciplinas artísticas.

El director Panella agrega que “trabajar con Mariana y Francisco es hermoso porque realmente noto que hay una gran sintonía entre nosotros, cada uno con su propia competencia específica, pero trabajando juntos para obtener el mismo resultado. Veo que es un trabajo muy apasionado, preparado con mucho entusiasmo, y eso es algo que me llena de alegría”.

Se trata de una idea compartida por Francisco Melo, quien además enfatiza que asistir a un concierto de la Sinfónica Nacional es una experiencia que comienza incluso antes de escuchar la música. “La primera vez que asistí no podía creer lo que significó, desde el momento que entré al edificio y después vivir la experiencia musical, con una sala que envuelve, que te lleva, que te conmueve”, recuerda.

Música sinfónica desde La Serena para Chile

Además del concierto de viernes y sábado, la Gran Sala Sinfónica Nacional recibirá el jueves 25 de junio a las 19:30 horas a la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, que tendrá allí la primera fecha de una importante gira nacional.

Bajo la dirección del maestro Luis Toro Araya y el inigualable talento de la mezzosoprano alemana Luca Maria Caelers, la orquesta presentará un variado y magistral repertorio con obras de Enrique Soro, Manuel de Falla y Ludwig van Beethoven.

La visita se enmarca dentro de una alianza musical que busca aportar a la descentralización, brindando un nuevo escenario para las orquestas de diversas regiones del país.

“La llegada de la OSULS marca un hito en nuestra programación, ya que es la primera vez que recibimos a una orquesta regional profesional en nuestra sala. Este concierto no sólo amplía el espectro sonoro de nuestras audiencias, sino que también revela algo fundamental: Santiago no es Chile. Visibilizar la calidad y propuesta artística que se desarrolla en regiones es, precisamente, parte de la misión que nos convoca: hacer de esta sala un espacio de carácter nacional, donde las regiones tengan presencia en nuestra programación”, comentó Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

Las entradas para todas las actividades se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.