El historial judicial de hermanos acusados por ataque en Contulmo: incluye juicio por abuso sexual

Este martes debía comenzar el juicio oral contra los acusados del ataque contra la familia Grollmus, ocurrido en Contulmo en 2022, y que fue reivindicado por la organización radicalizada Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral de Cañete determinó posponer el inicio del proceso, debido a la renuncia de un abogado defensor particular. Por lo anterior, la Defensoría debió hacerse cargo de la representación de ese imputado.

En total son 21 acusados, incluidos dos menores de edad, quienes -según la Fiscalía- participaron del ataque en que se incendió el histórico molino Grollmus, y se hirió gravemente a dos miembros de la familia Grollmus (a uno de ellos se le debió amputar una pierna) y a un trabajador (quien perdió la visión de un ojo).

El tribunal informó que el juicio comenzará el lunes 6 de julio. Eso sí, tres días antes (el viernes 3 de julio) debe resolverse si el acusado Javier Mariñán, quien enfrenta otro juicio en Temuco, podrá o no estar presente en el proceso de Cañete. Mariñán no es el único de los imputados que ya ha enfrentado a la justicia antes o que tiene causas paralelas.

De hecho dos de los principales acusados, Federico Astete Catrileo y Camilo Astete Catrileo, registran causas anteriores. Federico Astete, quien es sindicado como el líder de RML, estaba prófugo desde 2017, ya que era buscado por otro ataque incendiario. Además, está imputado en una causa por asociación ilícita, en la cual su pareja -Claudia Nahuelán- ya fue condenada en octubre de 2025, en un juicio abreviado, a libertad vigilada intensiva.

Según se puede leer en la sentencia contra Nahuelán, Federico Astete estaba vinculado al empresario Javier Ramírez, alias “El Coipo”. Este último fue quien permitió, según la Fiscalía, que el grupo de Astete blanqueara la madera que robaban. Ramírez también fue condenado, en un juicio abreviado, a libertad vigilada intensiva.

Por su parte, Camilo Astete, hermano menor de Federico, actualmente cumple una pena de tres años y un día por el delito tentado de homicidio simple y una pena de tres años y un día por el delito de incendio. Los hechos por los que se le condenó, ocurrieron en 2015 en el sector de Pocuno, lugar donde junto a otros dos sujetos disparó contra un vecino y luego quemó inmuebles y un vehículo.

Pero además de esas causas, los hermanos Astete, junto a un tercer sujeto, ya habían sido enjuiciados antes, aunque no fueron condenados. En 2014 enfrentaron un juicio oral por abuso sexual contra una menor de edad en un sector rural de Cañete, donde llegaron a vivir a mediados de la década pasada. Según la denuncia, interceptaron a la víctima, que volvía del colegio, y la amenazaron con una herramienta de poda. La víctima solo habría logrado escapar gracias a que aparecieron otras personas que les gritaron que la soltaran.

A pesar de los testimonios de la doctora que atendió a la denunciante y que corroboró que las lesiones coincidían con que la víctima había sido arrastrada, y de la psicóloga que sostuvo que su relato era creíble, en ese juicio finalmente se absolvió a los acusados por falta de pruebas.