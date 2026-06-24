Valparaíso convoca a artistas chilenos o residentes a participar de la Bienal de Artes 2026-2027

La Municipalidad de Valparaíso abrió la convocatoria para que artistas chilenos y extranjeros residentes en el país participen en la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV), que se realizará en la ciudad entre octubre de 2026 y febrero de 2027, informó Aquí Valparaíso.

El concurso permitirá seleccionar hasta 100 obras que formarán parte de la programación de este festival, que estuvo suspendido por tres décadas (1994-2024) y fue retomado por la administración del exalcalde Jorge Sharp (Ind.).

Bajo el lema “El derecho a la ciudad: poéticas contemporáneas para habitar lo común”, esta nueva edición –dirigida por Rocío Douglas– invita a reflexionar sobre la capacidad de las personas y comunidades para imaginar, construir y transformar colectivamente los espacios que habitan.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de agosto y los y las artistas podrán presentar obras inéditas, individuales o colectivas, en una amplia diversidad de formatos como pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, instalaciones, videoarte, artes digitales, performance y prácticas híbridas o experimentales vinculadas a las artes de la visualidad.

Las propuestas deberán dialogar con alguno de los tres ámbitos curatoriales que articulan esta edición de la Bienal: Convivencialidad, enfocada en las formas de encuentro, cuidado y construcción comunitaria; Archivo y Memoria, orientada a la recuperación, activación y resignificación de relatos, patrimonios e identidades territoriales; y Arte y Espacio Público, centrada en la exploración artística de los espacios compartidos y en la construcción colectiva de ciudad.

Las obras seleccionadas serán exhibidas en una red de espacios que contempla como sedes principales la Galería Municipal de Arte, el Museo Baburizza, el Mercado Puerto y el Parque Cultural de Valparaíso, además de otros espacios públicos y privados que se sumarán a la programación. Las bases completas y los documentos de postulación se encuentran disponibles en los canales oficiales del municipio y la Bienal.