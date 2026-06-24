Qué ver en el Mundial este miércoles 24: arranca la tercera fase con 6 partidos

El Mundial 2026 inicia este miércoles 24 de junio una de las etapas más atractivas de la fase grupal: la tercera y última fecha de los grupos A, B y C, donde comenzarán a definirse los primeros clasificados a los octavos de final.

La programación contempla seis partidos distribuidos en tres bloques horarios, con encuentros simultáneos que podrían modificar las posiciones de cada zona hasta el último minuto.

Grupo B: Canadá busca cerrar su clasificación

La jornada arrancará a las 15:00 horas con dos compromisos en paralelo correspondientes al Grupo B.

En el BC Place de Vancouver, Canadá enfrentará a Suiza en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto anfitrión. El encuentro se podrá seguir por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

En simultáneo, Bosnia y Herzegovina se medirá ante Qatar en el Lumen Field de Seattle. El partido también será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Brasil sale a la cancha en el Grupo C

A partir de las 18:00 horas comenzará la actividad del Grupo C, también con dos partidos disputándose al mismo tiempo.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el duelo entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. La selección brasileña buscará asegurar su paso a la siguiente ronda en un encuentro que será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, Disney+ y Paramount+.

En paralelo, Marruecos enfrentará a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El compromiso estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

México define su suerte en el Grupo A

La última tanda de partidos comenzará a las 21:00 horas y corresponderá al cierre del Grupo A.

México enfrentará a República Checa en el Estadio Azteca, en un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto local. El partido será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Al mismo tiempo, Sudáfrica se medirá ante Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey. El duelo estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Con seis partidos en una sola jornada y varios cupos a octavos de final aún en disputa, este miércoles marcará el inicio de las definiciones en la fase de grupos del Mundial 2026.