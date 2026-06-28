Doble terremoto en Venezuela: cifras de fallecidos se elevan a 1.450 y hay 3.150 heridos

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, entregó este domingo un nuevo balance oficial sobre los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron al país el pasado 24 de junio, informando que la cifra de fallecidos aumentó a 1.450 personas.

Durante una declaración pública, la autoridad sostuvo que Venezuela continúa viviendo “horas críticas” mientras se mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por la catástrofe.

“Continúa la búsqueda denodada. Continúa el esfuerzo supremo de los más de 25 mil rescatistas, personal militar, personal policial, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y organizaciones que han estado 24 horas después de los terribles terremotos”, afirmó Rodríguez.

El balance oficial también reporta 3.150 personas heridas que permanecen siendo atendidas en hospitales de La Guaira y de otros estados afectados por la emergencia.

Asimismo, las autoridades contabilizan 12.721 personas damnificadas como consecuencia del desastre, mientras que la cifra de edificios colapsados o con daños estructurales llegó a 774.

Del total de inmuebles afectados, 189 presentan colapso total y otros 585 registran daños parciales o afectaciones estructurales.

Rodríguez agregó que la emergencia también impactó a 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra naturaleza, entre ellas puentes, carreteras e infraestructura pública, elevando a cerca de dos mil las edificaciones e instalaciones dañadas por los sismos.

La autoridad calificó lo ocurrido como “la más brutal catástrofe natural” que ha enfrentado Venezuela en su historia.

En cuanto a la respuesta humanitaria, informó que ya han recibido atención 73.937 familias desde el inicio de la emergencia, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado por los movimientos telúricos.

Además, detalló que se han distribuido 7.225.000 kilos de alimentos y 20 mil bolsas de comida, junto con la entrega de más de 222 mil platos de comida caliente a la población afectada.

En materia sanitaria, Rodríguez indicó que 527 personas fueron trasladadas desde las zonas de desastre hacia hospitales, clínicas y centros asistenciales de Caracas para recibir atención especializada.

El balance agrega que 4.200 personas han recibido asistencia médica directa y otras 7.168 fueron atendidas en los sistemas de triaje instalados en hospitales de La Guaira, Caracas, Valencia, Maracay y en los hospitales de campaña desplegados tras la emergencia. En total, las atenciones médicas ascienden a 12.049 personas.

Respecto del apoyo internacional, el presidente del Parlamento agradeció la llegada de 2.624 rescatistas extranjeros, 137 perros especializados en búsqueda, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipos, medicamentos e insumos médicos enviados por distintos países.

“A todos los hemos recibido con agradecimiento y con los brazos abiertos. No hemos hecho ningún tipo de distinción”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el Gobierno venezolano continuará recibiendo asistencia sin considerar diferencias políticas o geográficas.

“Quien solicite o quien nos proponga ayudarnos, aquí los esperamos con muchísimo gusto y se lo agradeceremos por siempre”, afirmó.

Rodríguez también destacó la alta participación ciudadana en las labores de emergencia. Informó que 7.876 voluntarios ya se inscribieron para colaborar en las tareas de rescate, atención sanitaria, funcionamiento de campamentos temporales y distribución de ayuda humanitaria, siendo organizados mediante salvoconductos según las prioridades establecidas por las autoridades.

En paralelo, el Gobierno de Chile confirmó este domingo la muerte de un tercer ciudadano chileno producto de los terremotos registrados en Venezuela.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la nueva víctima corresponde a un hombre que residía desde hace varios años en ese país y que tenía hijos venezolanos adultos. La autoridad explicó que, pese a las dificultades derivadas de la ausencia de relaciones diplomáticas y de una representación consular plena, ya se estableció contacto con el reducido personal chileno disponible para brindar apoyo a su familia.