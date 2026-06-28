Los chilenos y las acusaciones según Criteria: 62% cree que “desvían la atención” de problemas

La más reciente edición de la encuesta Agenda Criteria, aplicada el 25 de junio de 2026 mediante un panel online, mostró una percepción mayoritariamente crítica respecto del uso de las acusaciones constitucionales en Chile. Si bien el proceso impulsado contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau divide opiniones, la evaluación general de este mecanismo apunta a que ha dejado de ser visto como una herramienta eficaz de control político para transformarse en un instrumento de confrontación.

Uno de los resultados más relevantes del sondeo indica que un 71% de los encuestados considera que las acusaciones constitucionales “llaman la atención, pero no resuelven los problemas de fondo” del país, reflejando una amplia desconfianza sobre su utilidad práctica.

En la misma línea, un 62% sostuvo que estos procesos “desvían la atención del Congreso de los temas que de verdad le importan a las personas”, mientras que un 58% afirmó que las acusaciones constitucionales se han transformado en una herramienta de disputa política.

Además, un 45% de los consultados manifestó que, en términos generales, este tipo de libelos “se presentan sin fundamentos sólidos”.

Respecto de la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, la encuesta muestra un escenario dividido. Un 32% declaró estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 27% manifestó estar en desacuerdo. Sin embargo, el porcentaje más alto corresponde a quienes aún no tienen una posición definida: un 41% respondió que no sabe o no tiene una opinión sobre el caso.

El estudio también midió el nivel de conocimiento sobre el proceso. Un 17% afirmó haber escuchado mucho sobre la acusación contra Grau y un 30% dijo haber oído algo. En contraste, un 28% señaló haber escuchado poco y un 25% aseguró no conocer el libelo.

Las respuestas varían de manera importante según la identificación política de los encuestados. Entre quienes se identifican con la derecha, el respaldo a la acusación alcanza un 49%, mientras que entre quienes se consideran de izquierda un 57% manifestó estar en desacuerdo con ella.

En tanto, entre las personas que no se identifican con ningún sector político predomina la incertidumbre: un 60% declaró no tener una opinión clara sobre la acusación contra el exministro.

La percepción de que las acusaciones constitucionales se han convertido en una herramienta de disputa política aparece de manera transversal entre los distintos sectores. Un 68% de quienes se identifican con la izquierda comparte esa afirmación, cifra que llega al 64% entre quienes se ubican en la derecha y al 58% entre quienes se consideran de centro.

Entre quienes no se identifican políticamente, esa visión alcanza un 48%, siendo el segmento que registra el menor nivel de acuerdo con dicha afirmación.