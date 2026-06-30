Director de casting chileno Roberto Matus es invitado a integrar Academia de los Premios Oscar

El director de casting chileno Roberto Matus fue invitado a integrarse a la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, institución responsable de los Premios Oscar, informó Cinema Chile.

La Academia destaca su trabajo en “Los Colonos” y “Poesía sin fin” dentro del comunicado oficial que acompaña su invitación, donde fue incluido entre los 529 profesionales convocados este año.

Con esta incorporación, Matus pasa a formar parte de la rama de casting de la Academia, con derecho a participar en la votación de los Premios Oscar.

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