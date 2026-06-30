$877 millones por retirar químicos para fabricar cocaína

Cada día Aquí Arica tiene más interacciones con la comunidad. Agradecemos todos los aportes y el compromiso de los lectores por valorar con entusiasmo el esfuerzo que hacemos en esta región de frontera.

Aprovechamos, en esta oportunidad, de enviar nuestras condolencias a la familia de nuestro fiel lector, defensor de humedal del río Lluta y multifacético gestor cultural, Roberto “Cala” Torres, quien falleció en Antofagasta a causa de una insuficiencia cardíaca.

En fin, el destino trae mil vueltas. Y por eso es bueno reconocer en vida a quienes han aportado al desarrollo de nuestra región. Así es que los dejamos invitados a la ceremonia de nominación de “Hijos Ilustres de Arica” que se efectuará hoy en la Municipalidad de Arica a las 18.00 horas en el Teatro Municipal.

Ahora vamos con el resumen de esta nueva edición:

Después de haber sido noticia nacional por el doping positivo del seremi de Agricultura, es imperdible la nota que revela que la obligación legal de practicar el test de drogas a todos los secretarios regionales ministeriales y hacer públicos sus resultados sigue pendiente, pese a que el plazo para cumplirla ya venció.

y hacer públicos sus resultados sigue pendiente, pese a que el plazo para cumplirla ya venció. También incluimos un ¡ÚLTIMA HORA! que circuló por muchos WhatsApp este fin de semana: la confirmación de que el director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro”, Julio Verdejo (PS), había dispuesto la contratación de cuatro funcionarios con vinculaciones políticas , desafiando al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que, hasta ahora, había optado por no removerlo, pese a los reclamos de políticos locales de derecha.

cuatro , desafiando al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que, hasta ahora, había optado por no removerlo, pese a los reclamos de políticos locales de derecha. Y como nunca abandonamos los temas complejos en nuestro newsletter, les revelamos en esta nota el costo de la operación de traslado de 576 toneladas de precursores químicos abandonados en el Puerto de Arica. Más de $ 877 millones debieron destinarse para estas faenas que concluyen el próximo viernes.

que concluyen el próximo viernes. Cerro Chuño siempre nos mantiene atentos . En esta edición les contamos que la licitación de la demolición se cierra este viernes en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), por lo que, si se adjudica el último trimestre, comenzará la primera etapa.

. En esta edición les contamos que la licitación de la demolición se cierra este viernes en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), por lo que, si se adjudica el último trimestre, comenzará la primera etapa. Cerramos este boletín noticioso invitándolos a la Fiesta Costumbrista que realizará la Municipalidad de Arica en el poblado de San Miguel de Azapadurante todo este fin de semana.

Antes de comenzar la lectura y a propósito de San Pedro y San Pablo, no viene nada de mal un desayuno marino con un tecito de hojas con hierba luisa y una marraqueta con pescado frito. Y mientras cruje esa “cojinova” en la sartén, bien vale recordar que pueden difundir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así puedan disfrutar de las ediciones cada martes. Y ahora vamos a la lectura de las noticias que reporteamos para esta semana…

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Gabinete Regional al debe con exámenes de drogas exigidos por ley del sector público

Con pronóstico reservado se mantiene –hasta ahora– la mayoría de los exámenes de consumo de drogas que debían aplicarse los delegados presidenciales y los secretarios regionales ministeriales dentro de los 30 días hábiles desde su asunción. Hasta hoy solo se conocen públicamente el del delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado y el del exsecretario regional ministerial de Agricultura, Jorge Heiden Campbell (Evópoli), quien fue removido el miércoles pasado tras detectarse la presencia de consumo de sustancias ilícitas en su test.

Justamente cuando Aquí Arica estaba realizando el reporteo del cumplimiento de esta obligación legal, se conoció la renuncia del seremi Heiden. Hasta ese día, 5 de los 21 seremis tenían pendiente la aplicación del test capilar para presencia de narcóticos. El panorama de incumplimiento cambió drásticamente tras la salida de Heiden y, según informó la Delegación Presidencial Regional a este medio, solo faltaría el examen del secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Cristian Pradenas Soto (ex-Partido Nacional Libertario) .

Al respecto, el seremi Pradenas explicó a Aquí Arica que justamente “el martes 30 de junio me tomaré el examen y para ello viajaré a Santiago donde tengo una hora asignada para esto“. La autoridad habría hecho un primer intento, pero no habría tenido el largo del cabello mínimo exigido para efectuar la prueba.

Pese a que el Presidente de la República publicitó el 8 de abril la toma de su examen que resultó negativo, lo cierto es que la mayoría de las autoridades regionales habría incumplido la obligación de someterse al test dentro de los primeros 30 días hábiles desde su asunción.

Así lo plantea la Ley N° 21.806 de Reajuste del Sector Público del 5 de febrero de este año, que amplió el rango de pesquisa de consumo de sustancias ilícitas en autoridades públicas, haciéndolo obligatorio a los seremis. El artículo 110 del cuerpo legal estableció que: “Todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, examen que deberán repetirse al menos dos veces al año, luego de asumido su cargo. El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”.

Es más, el Primer Mandatario ese día anunció las siguientes medidas para reforzar esta política de Estado:

Actualización del sistema de control: modificación al Decreto Supremo N° 1.215 de 2006, incorporando el examen de muestra biológica de pelo como método estándar para autoridades, con una ventana de detección de hasta 90 días.

modificación al Decreto Supremo N° 1.215 de 2006, incorporando el examen de muestra biológica de pelo como método estándar para autoridades, con una ventana de detección de hasta 90 días. Financiamiento asegurado: instrucción a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para que disponga los recursos necesarios para garantizar la aplicación de estos exámenes en todos los ministerios y servicios públicos.

instrucción a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para que disponga los recursos necesarios para garantizar la aplicación de estos exámenes en todos los ministerios y servicios públicos. Publicidad de resultados: los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción.

los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. Protocolo único de cadena de custodia:coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para un protocolo técnico unificado con la finalidad de asegurar la confiabilidad de los exámenes, que deberán estar operativos en un plazo de 30 días.

En lo que resta del año, las autoridades nacionales y regionales deberán practicarse otro dos exámenes de drogas, los cuales no serán avisados con antelación, para garantizar un resultado óptimo en la pesquisa de consumo de sustancias ilícitas.

Gabinete golpeado

La petición de renuncia al seremi Heiden golpeó duramente al Gabinete Regional. Hasta hoy no ha existido una comunicación oficial desde la Delegación Presidencial Regional sobre lo que ocurrió con él. Los seremis debieron conformarse con la versión falsa que dio la autoridad removida, que les anunciaba su alejamiento por un nuevo trabajo en el extranjero.

Esa misma versión fue la que repitió el propio delegado Sayes, insistiendo en que su colaborador y amigo personal, se iba a Estados Unidos “por una pega”. La caída de Heiden le pegó fuerte. Y no es para menos, si fue su patrocinante para que se repitiera el plato como seremi de Agricultura, ya que había resultado bien evaluado en ese cargo durante el segundo gobierno del Presidente Piñera.

Heiden y el ingeniero comercial Enrique Urrutia Tapia –ambos socios de la panadería “La Pampina”– fueron las cartas no negociables del delegado Sayes cuando se realizaron las negociaciones para conformar el Gabinete Regional. Por una extraña razón que se desconoce, Urrutia no logró calificar para seremi de Obras Públicas, ni tampoco para director de un servicio del MOP o de otras carteras. Ello, pese a que fue seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de Bienes Nacionales en el segundo mandato de Piñera. Es más, sintiéndose seguro de que sería fichado por el Gobierno de Kast, renunció a su puesto de director de la carrera de Administración en el Inacap. Sin embargo, ante los continuos “portazos” a sus postulaciones, finalmente el gobernador regional Diego Paco Mamani optó por acogerlo hace pocas semanas como asesor en su gabinete.

En todo caso, en la Seremi de Agricultura hubo algunas señales de que algo no andaba bien con Heiden. Fuentes confidenciales confirmaron que constantemente las redes oficiales del servicio eran atacadas con comentarios aludiendo al consumo de sustancias ilícitas de la autoridad. Hoy no es posible ver esos mensajes, dado que había una política de ocultarlos con el fin de de evitar un daño a la imagen pública de la autoridad.

Al parecer, el seremi no tenía contemplado irse tan pronto, por lo que se presume que ignoraba la obligación y consecuencias del test de drogas que fue impuesto en la última Ley de Reajuste del Sector Público. El 15 de junio había finiquitado a la trabajadora social –contratada durante el Gobierno anterior– que lo apoyaba con el manejo de las redes sociales. También había desvinculado a otras dos funcionarias que estaban bajo la modalidad a honorarios. Muy disciplinado, el ingeniero agrónomo estaba abriendo cancha para el aterrizaje de militantes de la derecha en su cartera.

Es más, el martes pasado había logrado un gran hito: la aprobación en el Consejo Regional de $ 4.771.138.505 para el financiamiento del proyecto “Ampliación del Centro de Producción de Insectos Estériles (CPIE) y Blindaje Fitosanitario mediante Liberación Aérea Masiva”. A través de esta iniciativa, se busca eliminar la mosca de la fruta, con la reanudación de los vuelos de una avioneta que lanzaría moscas estériles.

Su partido Evópoli ha evitado pronunciarse a nivel regional y nacional de este bochorno político. Se sabe que estarían esperando una declaración del Tribunal Supremo. Mientras tanto, el presidente regional de la colectividad, Giancarlo Baltolu Quintano –quien fue destituido como administrador del Gobierno Regional en 2021, por la entrega de permisos ilegales a dirigentes vecinales durante la pandemia–, estaría intentando conservar el cupo que abandonó su amigo seremi.

La defensa del “tiene, mantiene” no estaría fácil, ya que habría surgido interés en los otros partidos de la derecha por colocar sus cartas. Esto, bajo el argumento de que Evópoli “habría traicionado las confianzas, al proponer a un candidato no apto que generó un conflicto político innecesario al Gobierno”. Por ahora, una de las cartas de Evópoli sería el funcionario del Gore, el ingeniero civil industrial Christopher Pizarro Schmauck.

Y si bien el Gabinete Regional tiene casi cumplida la toma de exámenes de drogas, falta una segunda etapa: la publicidad de los resultados. Esta condición está garantizada por la Ley N° 21.806 y por el propio Instructivo N°: IN16/2026 de la Contraloría General de la República, que fue publicado el 28 de abril pasado.

Esa obligación legal de publicidad tuvo su primera prueba de fuego con el exseremi Heiden. Ello porque el Ministerio de Agricultura se demoró casi 24 horas en confirmar el resultado a este medio. Es más, la Secretaría de Estado no siguió al pie de la letra lo que señala la ley, ya que emitió un comunicado confuso en el que nunca dijo claramente que el test resultó positivo y tampoco precisó el tipo de drogas pesquisado. Y está por verse si cumplirá la instrucción del propio Presidente Kast de publicitar el test en la web institucional dentro de 10 días hábiles desde la emisión de los resultados.

Contrariamente a esta acción comunicacional que, más bien, intentó blindar la intimidad del exseremi, el delegado presidencial entregó a Aquí Arica los resultados del test capilar que se tomó el 17 de febrero pasado y que debió presentarlo el 10 de marzo, es decir, un día antes de su asunción en el cargo.

Ahora, falta por conocer los resultados de los otros 20 seremis, ya que pese a que algunos se los tomaron en mayo pasado, aún no se conoce lo que arrojaron.

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SLEP Chinchorro: director PS desafía al Gobierno fichando a dos cores, un exdirector del MOP y a un sobrino del alcalde

Es el último bastión del Partido Socialista (PS) en el aparato público que ha logrado mantenerse invicto, tras la asunción del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Extrañamente, el director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Chinchorro”, Julio Verdejo Aqueveque, no ha sido removido como sí ocurrió con sus compañeros de partido, la exdirectora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales, y el director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, Gustavo Marín Castro.

Sin embargo, este fin de semana Verdejo se puso en la línea de fuego blindándose en la autonomía del SLEP, al conocerse un “paquetazo de contrataciones” de última hora y con vinculaciones políticas. Lo anterior, desafiando al Gobierno de turno y a varias voces de la derecha regional que han pedido su salida desde marzo de este año, tal como ocurrió con Acuña y Marín. Aquí Arica solicitó una versión del asunto a la institución, pero no hubo respuesta.

Los fichajes más ruidosos corresponden a los consejeros regionales Denisse Morales Flores (PS) y Oscar Pantoja Rivera (PL). La primera, pese a ser recién titulada, llegaría como abogada, mientras que el segundo se desempeñaría como coordinador extraescolar.

La consejera Morales dijo a Aquí Arica que no veía incompatibilidad entre su contratación y el ejercicio como core, y descartó que esto sea parte de una negociación con el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) para neutralizar su rol fiscalizador. “Mi contratación no tiene relación alguna con ningún acuerdo con Diego Paco, yo no he tenido ninguna conversación por ningún medio con él respecto a esto. Respecto a las inhabilidades; nosotros como consejeros o consejeras regionales no tenemos cargos de exclusividad; podemos ejercer en el sector público o privado, tomando las precauciones correspondientes, como es inhabilitarnos de las discusiones y votaciones de todas las iniciativas respecto al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, cuestión que, por supuesto, me preocuparé y ocuparé de cumplir”, expuso.

En tanto, el core Oscar Pantoja dijo que su interés por ser reclutado se inició durante la administración del exdirector ejecutivo Hary Donoso López, y solo pudo concretarse hace una semana cuando lo llamó Verdejo para ofrecerle el cargo. “Esto lo tomo como un desafío profesional y no tiene relación con otras contrataciones. Tengo más de 15 años de experiencia como profesor. Hace tres años saqué un magíster y, bueno, hace tiempo vengo intentando postular hace rato a este cargo. Yo he postulado al SLEP, a la UTA y al IND, y esto no es incompatible con el cargo”.

En el listado aparece el profesional Juan Vargas, quien sería un abogado y un supuesto sobrino del alcalde Orlando Vargas Pizarro. El jefe comunal tiene un fuerte vínculo con el PS, dado que a colectividad decidió apoyar su candidatura como outsider, apartándose de la campaña para la reelección del alcalde liberal, Gerardo Espíndola Rojas, que había sido ratificado como la carta del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en las elecciones municipales de 2024.

Y el cuarto fichaje corresponde al exdirector regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Andrés Romero Montecinos (DC). Este ingeniero comercial, aún se mantiene como funcionario en el MOP, dado que se rebeló a la instrucción del director general de Aguas del Gobierno saliente, Rodrigo Sanhueza Bravo, que dispuso que todos los directores regionales renunciaran el 11 de marzo, por ser cargos de confianza política.

Según trascendió, en enero Romero habría señalado a sus funcionarios que se iría del servicio apenas asumiera el nuevo Gobierno. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Se quedó y luego pidió hacer uso de sus más de 60 días de vacaciones, tras “endulzarle” el oído al seremi de Obras Públicas, Luis Hernández Quevedo (cercano al Partido Republicano), durante su instalación, ofreciendo colaboración a cambio de quedarse como funcionario.

Lo que no sabía el seremi Hernández es que Romero, sin experiencia alguna en la gestión de contratos de obras, estaba en el proceso concursal vía Alta Dirección Pública (ADP) para el cargo de jefe de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Chinchorro, el cual fue publicado el 26 de enero de este año. Sorpresivamente, el resultado se conoció la semana pasada mientras Romero gozaba de su extenso feriado legal y había recibido dos suculentos bonos del Plan de Mejoramiento a la Gestión (PMG): uno en marzo por $ 7.459.911 cuando aún era director. Es más, en caso de que fallara el concurso, el profesional tenía un Plan B: quedarse en la DGA a través de un contrato por el convenio que tiene el servicio con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Romero habría llegado al SLEP patrocinado por el subdirector de Planificación y Control de Gestión de este servicio, Walter Vallejos González (PS), cuya gestión ha estado atravesada por denuncias de maltrato laboral e incumplimientos en metas de gestión presupuestaria. Ambos se conocieron cuando Vallejos fue director regional de Planeamiento en el MOP en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, donde Romero fue su subalterno.

Indiferencia santiaguina

Algo que mantendría inquietas a las fuerzas políticas de derecha, es la indiferencia que habría desde la Dirección de Educación Pública (DEP) sobre el llamado “bastión PS” en el SLEP. Hasta ahora, a diferencia de otras regiones, el director nacional (s), Pedro Larraín Aguirre, habría evitado viajar hasta la región, pese a que en abril llegó hasta la Región de Tarapacá. Hoy las preocupaciones de Larraín estarían en la acusación de conflicto de interés que debió enfrentar por haber programado una visita de los directores de los SLEP a establecimientos de la Fundación Belén Educa, donde era director hasta antes de su asumir en el Gobierno.

Desde estas tierras nortinas, sin éxito, habrían intentado persuadir a Larraín para el cese de Verdejo, luego de que este realizara varias contrataciones de personas con tendencia política opositora en colegios y en el propio SLEP desde septiembre hasta la fecha. Según se sabe, hubo dos intentos para desvincularlo, que consideraron el retorno de la exsubdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del mismo SLEP, Julia Oróstegui Beovic -quien fue cesada por Verdejo el año pasado-, y luego con el secretario regional del Colegio de Profesores, Manuel Rodríguez Carrasco (ex-RN).

En paralelo, sigue pendiente la definición del concurso para director ejecutivo del SLEP “Chinchorro”, lanzado en diciembre del año pasado, el cual tuvo 193 postulantes. Al final, la terna presentada al Presidente de la República incluiría al actual director suplente, Julio Verdejo, quien en un concurso anterior para el mismo cargo no habría superado el test sicológico; la exsubdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del mismo SLEP, Julia Oróstegui Beovic; y el exsecretario regional ministerial de Educación, Francisco Valcarce Llancapichún (Frente Amplio).

Otro foco de la gestión de Verdejo que mantiene atentos a actores políticos como la diputada republicana Stephanie Jéldrez Ortiz y a la secretaria regional ministerial de Educación, Pía Urrutia Iglesias, son los concursos públicos abiertos para la nominación de ocho directores de establecimientos educacionales de la red SLEP. La alerta surgió luego del fichaje de la exconsejera constitucional socialista, Jocelyn Ormeño Lee, como directora subrogante del Liceo Artístico. En la misma situación está el concurso ADP para jefe de Apoyo Técnico Pedagógico, cerrado el 22 de junio, el cual tiene 169 postulantes seleccionados.

Otros fichajes

La llegada de Verdejo a partir de septiembre del año pasado trajo el ingreso de unos 100 docentes y no docentes, pese experimentar una caída en la matrícula. Dispuso, además, nueve despidos de funcionarios a contrata a fines de 2025. En su reemplazo, el director ejecutivo reclutó como jefa de Gabinete a la antropóloga social Gabriela Muñoz Carrasco; al ingeniero civil Diego Sotomayor Valle, como subdirector subrogante de Infraestructura y Mantenimiento; a la periodista y amiga de su hija, Vania Durán Contreras; al antropólogo Sergio Arévalo Bustos; y al profesor Carlos Bahamondes Valdés (PC) como subdirector subrogante de Apoyo Técnico Pedagógico, quien antes se desempeñaba como jefe del Departamento Provincial de Educación.

También ordenó el ascenso del ingeniero comercial Roberto Fuentes Flores (PS) a subdirector subrogante de Gestión de Personas, el cual fue acogido en el SLEP tras ser finiquitado como administrador del Gobierno Regional en diciembre de 2024, luego que el gobernador Jorge Díaz Ibarra (DC) perdiera la reelección. Asimismo, fue reclutada en enero la asesora política del ahora diputado Jorge Díaz, la sicóloga Andrea Murillo Neumann (DC), como encargada de Ambientes Laborales Saludables, pero en marzo renunció al cargo.

Sorprendentemente, en la nómina de fichajes aparece también la ingeniero comercial Patricia Segovia Campos (PS) como profesional de apoyo en la Unidad de Contabilidad de la Subdirección de Administración y Finanzas. La funcionaria fue contratada en octubre del año pasado bajo la modalidad a honorarios y con un sueldo de $ 1.800.000. Ella fue destituida del Gobierno Regional de Arica y Parinacota el 12 de abril de 2019. Su remoción fue ordenada junto a otros cinco funcionarios, al acreditarse en un sumario administrativo que compró pasajes aéreos para personas ajenas al Gore. Las compras efectuadas durante el mandato de la exintendenta Gladys Acuña, incluían tickets para sus hijos y sobrinos y para el exdiputado Iván Paredes Fierro y su señora entre 2014 y 2017, más adquisiciones de bienes para organizaciones comunitarias.

Segovia logró llegar al SLEP tras cumplir el plazo de cinco años de la prohibición de ejercicio en la administración pública por haber sido destituida. En febrero de este año presentó un recurso de protección en contra del Gore, pidiendo su reincorporación, alegando que las faltas administrativas que cometió no constituyeron delitos como lo había denunciado el Gore ante el Ministerio Público. El tribunal de alzada rechazó en marzo la acción judicial, bajo el argumento de que su caso estaba resuelto desde 2024 y que el reclamo no era procedente.

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$ 877 millones costó el retiro de precursores químicos abandonados en el Puerto de Arica

Fue el secreto mejor guardado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, dada la partida fallida que tuvo la operación en octubre del año pasado, al no tener los permisos sanitarios en un depósito contratado en Antofagasta. El viernes pasado, el delegado presidencial regional Cristian Sayes confirmó que había culminado el retiro de las 576 toneladas de acetato de etilo decomisadas en diciembre de 2022, al ser identificadas como precursores químicos en el Puerto de Arica destinados a la producción de droga en Bolivia

Si bien el retiro comenzó el 4 de marzo de este año, recién a partir del 2 de junio fue posible visualizar en la plataforma Mercado Público el costo de este contrato. Según se puede advertir en ella, estos servicios fueron contratados por la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota por un monto de $ 877.238.461 a Cemento Polpaico S.A..

La autoridad confirmó que el miércoles pasado fue despachado el último de los 33 contenedores que estaban en el Puerto de Arica y 215 tambores que permanecían en un depósito de la empresa Cosemar en Antofagasta con este material tóxico. Las sustancias fueron pesquisadas en la llamada “Operación Etilox”, realizada por la Fiscalía de Alto Hospicio junto con la PDI.

Con satisfacción, Sayes expresó: “Ya logramos despachar el último contenedor el miércoles 24 de junio. En todo el proceso no pudimos dar a conocer mucho todas las instancias, ya que no podíamos poner en riesgo toda la operación, es decir, que en el camino pudiesen aparecer algunas personas generando algún conflicto en el traslado de esta operación. Hoy (viernes) ya ha llegado a destino“.

La autoridad confirmó que este viernes 3 de julio estará en la planta de Til Til que posee la empresa “Coactiva” de “Cemento Polpaico S.A.” en la Región Metropolitana. Allí firmará el acta que acreditará la disposición final de este material incautado, el cual fue trasladado a Santiago en cargamentos durante los días lunes, martes y miércoles desde marzo pasado.

Sayes reconoció que la operación no fue fácil y que no estuvo exenta de polémica. “De hecho, tenemos un seguimiento constante y muy minucioso de la Contraloría Regional, pero hemos logrado llegar a buen puerto, terminando este proceso que nos deja muchas enseñanzas de cómo se deben hacer mejor las cosas”, sostuvo.

Detalles de la operación

El contrato de esta operación fue firmado por el exdelegado presidencial regional, Nicolás González Gutiérrez (FA), el pasado 16 de febrero, y el 10 de marzo debió incluirse una primera adenda, a raíz de observaciones de la Contraloría General de la República. Este organismo aprobó el contrato, pero con alcances, observando algunas materias que no estaban bien resueltas por la DPR como el límite de subcontratación de servicios con un máximo del 30% del monto total adjudicado y la designación del coordinador del contrato de la DPR. Este detalle, luego de ser subsanado, obligó a una segunda adenda a principios de este mes, a raíz de que la funcionaria de la Delegación asignada tomó vacaciones y se requería designar a un subrogante para no detener los despachos.

Una razón que nunca se reconoció por las autoridades del Gobierno anterior, fue la alta peligrosidad que revestía el abandono de esta carga que permanecía desde 2022, cuyo certificado de vigencia de los envases caducaba en enero de este año. En la Resolución Afecta N° 3 de la DPR que aprobó el contrato, que data del 16 de febrero pasado con Cemento Polpaico S.A., se advierte como razón para justificar el trato directo y no una licitación pública el inminente riesgo de inflamación frente a zonas pobladas. La alerta estaría contenida en informes técnicos elaborados por la Gobernación Marítima, la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) S.A.

Más adelante, en la misma resolución, se vuelve a insistir en la urgencia de trasladar estas sustancias peligrosas y que, por ello, procedía el trato directo.

Próximas destrucciones

El delegado Sayes reconoció que esta es la primera de varias destrucciones de cargas incautadas con droga en el Puerto. Al respecto, dijo que el Servicio de Salud tiene la responsabilidad asignada a esta tarea por mandato de la Ley N° 20.000.

“Sin embargo, el volumen de cargas que tenemos supera todo presupuesto. Por lo tanto, ya vino el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, hace unas semanas y vamos a ver cómo tomaremos el mejor camino, es decir, si modificamos la norma para que la destrucción sea más rápida y si contamos con los recursos para que pueda hacerse inmediatamente acá. Hay distintas alternativas que están en evaluación en estos momentos“, expuso.

La autoridad confirmó que el horno pirolítico que utilizaba el Servicio de Salud de Arica para la destrucción de droga incautada ya no funciona. “Ese horno está en desuso y es del 2011. Está con problemas, y era un horno para destruir productos cárnicos que se utilizó para la destrucción de drogas, lo cual afectó su funcionamiento y su vida útil. No es un horno óptimo y lo que necesitamos debieran ser hornos móviles. Por la carga que tenemos, necesitaríamos unos seis o siete hornos móviles de mayor capacidad, para destruirla en su totalidad. En madera y caucho que tenemos solamente, necesitamos un semestre para destruirlos“, indicó.

En junio del año pasado se anunció una alianza entre las subsecretarías de Seguridad Pública y de Redes Asistenciales. El acuerdo significaría la compra de equipamiento para los servicios de Salud desde Arica hasta Coquimbo, para eliminar el creciente número de incautaciones de droga y precursores químicos (https://portal.saludarica.cl/estado-refuerza-lucha-antidroga-con-inversion-historica-de-1-190-millones-en-el-norte-del-pais/). Para ello se destinarían $ 1.190 millones, de los cuales $ 395 millones serían para la Región de Arica y Parinacota. Se ignora aún si el recorte presupuestario pudo afectar la destinación de estos recursos públicos.

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Cerro Chuño: Serviu cierra licitación para demolición de las primeras 220 casas este viernes

Avanzando se encuentra el compromiso gubernamental de iniciar la erradicación y demolición de la contaminada población Cerro Chuño. Para este viernes 3 de julio, la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) tiene previsto el cierre de la licitación denominada “Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I, Arica”. Esta fecha fue modificada la semana pasada, ya que inicialmente este proceso se había fijado para hoy 30 de junio.

La propuesta fue publicada el 1 de junio y, aunque se mantiene en reserva el presupuesto, se sabe que dispone de $ 3.292.288.000, tras conseguir el 13 de mayo la aprobación del Consejo Regional (Core) para el traspaso de estos recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

A raíz de que el tema causó controversia durante la votación de este proyecto en el Core, el Serviu optó por una licitación pública de estos trabajos. Así, el 3 de septiembre se conocerá la empresa adjudicataria de estos trabajos, que considera la destrucción de 220 viviendas en el ala norte de la población.

Por lo visto, el Serviu decidió correr rápido y publicó la licitación, mientras la Contraloría Regional de la República tramitaba la toma de razón del traspaso de los fondos del Gore a esa entidad. El pasado 18 de junio, el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) confirmó que este proceso había culminado exitosamente, sin advertir, eso sí, que el órgano fiscalizador pidió mayor claridad sobre la entrega al contratista de los terrenos que serán intervenidos, que se prevé será en seis meses según el cronograma propuesto por el Serviu para la demolición.

Paco, más bien, recordó que la decisión de impulsar esta tarea postergada por varias décadas era suya. “Ustedes saben el compromiso que tenemos con la región. Desalojar Cerro Chuño en esta primera etapa con recursos de la región no fue una decisión fácil, pero ustedes me eligieron para tener carácter y tomar decisiones difíciles, porque sabemos todo el dolor que ha generado ese sector. Quiero informar a la comunidad que nos acaba de llegar la toma de razón de Contraloría para iniciar el proceso. Esto significa que se acaba el trámite administrativo y burocrático y ahora comienza la acción, la ejecución”, anunció el gobernador.

Así, pese a tener la toma de razón por orden de la Contraloría, el Serviu deberá coordinar y precisar los tiempos de desocupación de los inmuebles, la entrega del terreno al contratista y el inicio de las obras, para evitar una nueva “toma”, tal como ocurrió con el primer desalojo realizado en este barrio donde hoy mayoritariamente viven inmigrantes.

Nuevo catastro

El jueves pasado, un equipo de funcionarios públicos y de Carabineros de Chile y la PDI se constituyó en la población Cerro Chuño para hacer un nuevo catastro en el sector de la primera etapa que será intervenida. Allí aprovecharon de notificar a cada jefe de hogar que la erradicación podría materializarse en los próximos 40 días.

El operativo fue liderado por el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado y la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social, Paulina Gálvez Melgar, quien tuvo que conformar las duplas de funcionarios que debían aplicar una miniencuesta en cada vivienda. El procedimiento fue supervisado por un equipo de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

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El valle de Azapa tendrá nueva versión de la Fiesta Costumbrista este fin de semana

Una vez más, el valle de Azapa tendrá desde este viernes y hasta el domingo la nueva versión de la Fiesta Costumbrista. El evento es organizado por la Municipalidad de Arica y contempla tres jornadas de música, cultura, tradiciones y gastronomía en la cancha del poblado de San Miguel de Azapa, ubicado en el kilómetro 13 de la Ruta A-27.

La parrilla programática considera la participación de artistas y agrupaciones como Hermanos Yaipén, Maroyu, Rumba XV, Melón y Melame, Grupo D’Ceos, Los Morocos, Karen Mamani, Marcela Toledo, Lorena Ortiz, Tallados y el Payaso Pulguín. También habrá una presentación de reinas, concursos y animación durante todo el evento.

En el poblado, el público, además, podrá disfrutar de una variedad gastronómica a cargo de emprendedores, quienes ofrecerán comidas y productos típicos como el picante de guata con llaita, jugos de frutas tropicales, kalapurka, fricasé, sopaipillas y picarones.

A continuación les damos a conocer la programación oficial de las tres jornadas:

Viernes 3 de julio | Desde las 18:00 horas

Pawa e inauguración

Karen Mamani

Los Morocos

Presentación de las reinas

Rumba XV

Hermanos Yaipén

Sábado 4 de julio | Desde las 19:30 horas

Marcela Toledo

Presentación de las reinas

Grupo D’Ceos

Melón y Melame

Maroyu

Domingo 5 de julio | Desde las 14:00 horas

Payaso Pulguín

Teatro

Lorena Ortiz

Presentación de las reinas

Tallados

Cierre del festival

Llegamos al final de esta nueva edición. Ahora nos vamos derechito a preparar la próxima. ¡Nos vemos el martes con el infaltable julio y sus memes!

TIRÓN DE OREJAS POR CONTRATACIONES EN RN: Supimos que desde las directivas regional y comunal de Renovación Nacional (RN) llamaron a cuadrarse a los seremis y a los directores regionales que ya han sido nombrados. Esta indicación responde a los intentos de algunos nominados por contratar a amigos sin consultar primero a su colectividad. Este sería el caso del seremi de Ciencias, Juan Mancilla, quien quiso llevar a su equipo al ingeniero en Administración de Empresas, Diego Sotelo (UDI), exencargado de la Unidad de Relaciones Internacionales (URAI) del Gobierno Regional, el cual fue cesado después de realizado un comité de integración con Perú por errores en su organización. Lo mismo habría pasado con el director regional del Sernac, Marcos Oviedo, por su intento de reclutar al ingeniero comercial Víctor Beretta. A ambas autoridades las llamaron a terreno y tuvieron que deshacer los fichajes.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.