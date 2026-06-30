Netflix anuncia “Once”, una nueva película chilena dirigida por Pablo Larraín sobre el golpe de 1973

Netflix anunció “Once”, una nueva película chilena producida por Fabula y dirigida por Pablo Larraín (“El Conde”, “Mis muertos tristes”).

Escrito por Larraín y Guillermo Calderón, el filme marca el regreso del destacado director al cine nacional desde su trabajo en la reconocida y premiada El Conde, de 2023.

A través de once historias entrelazadas, la película sigue las 18 horas en las que se desarrolló el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que culminó con el bombardeo de La Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende.

En el elenco figuran Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Fernanda Finsterbusch, Alejandro Goic, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle, Lukas Vergara.

En esta producción, Larraín trabajará por primera vez con el destacado director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto (El irlandés, Silencio, Los asesinos de la luna y Pedro Páramo) y el supervisor de VFX Andrew Jackson, colaborador habitual de Christopher Nolan (Oppenheimer, Dunkirk, Tenet). Además, vuelve a encontrarse con el reconocido Guy Hendrix Dyas como diseñador de Producción, un colaborador con el que ya trabajó en proyectos anteriores (Spencer, María).

Ficha técnica:

Director: Pablo Larraín

Productores: Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín

Productores ejecutivos: Rocío Jadue, Alejandro Wise y Mariane Hartard

Productor de Línea: Jonathan Osorio

Diseñador de Producción: Guy Hendrix Dyas

Director de Fotografía: Rodrigo Prieto

Primera Asistente de Dirección (1AD): Adriana Vior

Jefe de Producción: Juan Navarrete

Jefe de Locaciones: Horacio Donoso

Diseñadora de Vestuario: Muriel Parra

Jefa de Maquillaje y Peluquería: Carolina Fernández

Diseñador de Prótesis FX: Tristán Versluis

Supervisor de SFX: Gareth Wingrove y Scott Fisher

Supervisor de VFX: Andrew Jackson