Netflix anuncia “Once”, una nueva película chilena dirigida por Pablo Larraín sobre el golpe de 1973
La ficción comenzará su rodaje en Chile en el segundo semestre de 2026 y seguirá once historias que transcurren durante el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.
Netflix anunció “Once”, una nueva película chilena producida por Fabula y dirigida por Pablo Larraín (“El Conde”, “Mis muertos tristes”).
Escrito por Larraín y Guillermo Calderón, el filme marca el regreso del destacado director al cine nacional desde su trabajo en la reconocida y premiada El Conde, de 2023.
A través de once historias entrelazadas, la película sigue las 18 horas en las que se desarrolló el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que culminó con el bombardeo de La Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende.
En el elenco figuran Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Fernanda Finsterbusch, Alejandro Goic, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle, Lukas Vergara.
En esta producción, Larraín trabajará por primera vez con el destacado director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto (El irlandés, Silencio, Los asesinos de la luna y Pedro Páramo) y el supervisor de VFX Andrew Jackson, colaborador habitual de Christopher Nolan (Oppenheimer, Dunkirk, Tenet). Además, vuelve a encontrarse con el reconocido Guy Hendrix Dyas como diseñador de Producción, un colaborador con el que ya trabajó en proyectos anteriores (Spencer, María).
Ficha técnica:
Director: Pablo Larraín
Productores: Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín
Productores ejecutivos: Rocío Jadue, Alejandro Wise y Mariane Hartard
Productor de Línea: Jonathan Osorio
Diseñador de Producción: Guy Hendrix Dyas
Director de Fotografía: Rodrigo Prieto
Primera Asistente de Dirección (1AD): Adriana Vior
Jefe de Producción: Juan Navarrete
Jefe de Locaciones: Horacio Donoso
Diseñadora de Vestuario: Muriel Parra
Jefa de Maquillaje y Peluquería: Carolina Fernández
Diseñador de Prótesis FX: Tristán Versluis
Supervisor de SFX: Gareth Wingrove y Scott Fisher
Supervisor de VFX: Andrew Jackson
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