Presidente Kast llega a Paraguay para participar su en la Cumbre del Mercosur

El Presidente José Antonio Kast llegó este lunes a Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur, que reunirá entre martes y miércoles en Asunción a mandatarios de los países miembros del bloque y autoridades de naciones asociadas.

Según informó La Tercera, Kast aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi junto con la delegación oficial chilena y fue recibido por el canciller paraguayo Rubén Ramírez, como parte del protocolo dispuesto para las delegaciones extranjeras.

Tras su llegada, el Mandatario publicó un mensaje en X en el que destacó la clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de una definición por penales ante Alemania. “Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay!”, escribió.

La agenda de Kast comenzará con una cena organizada por el embajador de Chile en Paraguay, Hernán Brantes, en la residencia diplomática ubicada en el barrio Villa Aurelia. Este martes continuará con actividades oficiales, cuyo eje será la Cumbre de Presidentes del Mercosur, donde se abordarán materias de integración regional, comercio y cooperación.

En la cita estarán los mandatarios Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Rodrigo Paz, Santiago Peña y Yamandú Orsi, además de Kast y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. También participarán cancilleres de países asociados, entre ellos Colombia y Panamá. Uno de los temas principales será el cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay, periodo marcado por la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.