Venezuela eleva a 1.719 los muertos por doble terremoto y supera los 5 mil heridos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó al norte de Venezuela subió a 1.719 personas, mientras que los heridos llegaron a 5.034, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un balance difundido este lunes por el canal estatal Venezolana de Televisión. Según consignó BioBioChile la agencia EFE, la autoridad no entregó datos sobre personas desaparecidas.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, han sido seguidos por 609 réplicas. Rodríguez detalló que una de ellas, registrada durante la mañana, generó preocupación en la población, aunque aseguró que no provocó nuevas afectaciones.

El Gobierno venezolano contabiliza hasta ahora 15.866 personas damnificadas y 855 edificios dañados, de los cuales 189 sufrieron colapso total. Los movimientos telúricos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada.

En esa región, las autoridades habilitaron 15 grandes refugios y otros espacios en escuelas. En Caracas, en tanto, fueron instalados 50 campamentos provisorios. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció además una comisión para inspeccionar viviendas dañadas y extendió por una semana la suspensión de clases.

Las labores de búsqueda continúan con rescatistas nacionales e internacionales entre los escombros. Mientras tanto, residentes de La Guaira han denunciado retrasos en la llegada de ayuda a algunos sectores afectados.