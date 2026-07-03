Festival de memoria y derechos humanos MUDA se reprograma para el 3 y 4 de octubre

El Festival de Memoria y Derechos Humanos MUDA anunció este viernes que se reprograma del 16 y 17 de octubre para el 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

El anuncio se realizó en medio de una polémica con la banda coreana BTS, que tenía previsto tocar el mismo fin de semana en dicho recinto.

“Desde que se anunció el concierto de BTS en la misma fecha original de MUDA, hemos trabajado intensamente para contribuir a una solución que hiciera viable la realización de ambos eventos. Hoy podemos confirmar que tomamos la decisión de que MUDA, el Festival de la Memoria, se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional”, indicó el festival.

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“Lo hicimos porque creemos que los eventos culturales de nuestro país no deben competir entre sí. Estamos convencidos de que la cultura debe ser un lugar donde la memoria, la democracia y los derechos humanos nos convoquen y donde reafirmemos la convicción de que el futuro siempre se construye mejor cuando somos capaces de encontrarnos. MUDA será precisamente eso. Un gran lugar de encuentro. Un festival para cantar, reflexionar y celebrar una verdadera fiesta de la democracia”.

Agrega que “nos alegra haber contribuido a descomprimir una tensión que no le hace bien a la realidad cultural de nuestro país. Esperamos de corazón que quienes sueñan con vivir el concierto de BTS, cuyos valores dialogan con los de MUDA, también puedan hacerlo pronto. La música, el arte y la cultura siempre son una buena noticia cuando logran encontrarse, aunque a algunos les cueste entenderlo”.

Durante las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas, experiencias y muchas sorpresas.

“Estamos preparando una edición inolvidable, con grandes nombres de Chile y el mundo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este proceso y a quienes han esperado pacientemente este momento. ¡Nos vemos el 3 y el 4 de octubre!”, cierra la declaración.