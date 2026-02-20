Unión Nacional de Artistas rechaza censura a muestra en Concepción

La Unión Nacional de Artistas (UNA) expresó su rechazo a la censura de una muestra de pinturas en Concepción.

“Apoyamos a las trabajadoras y trabajadores de la Cultura de Concepción. El arte no debe tener límites impuestos”, señaló la UNA en sus redes sociales.

“Como Unión Nacional de Artistas reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de creación y expresión, pilares esenciales de una sociedad democrática”, indicó la publicación.

En la Sala Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción fue inaugurada el pasado viernes 6 de febrero la muestra colectiva “Sismografía del Cuerpo: Medidor Telúrico de la Figura Humana”.

La exposición proponía “una revisión reflexiva de la producción local en torno a la figura humana y se explora su proyección a través de un segmento de 10 artistas locales, los que, por medio de diversos soportes bidimensionales, tanto pictóricos, gráficos, como objetuales, mantienen como eje temático central la presentación del cuerpo”, y solo iba a durar una semana.

Sin embargo, la autoridad municipal la clausuró y argumentó que algunas obras no eran parte de la postulación a la convocatoria.

A nivel regional, el hecho se suma al descabezamiento del Parque Museo Pedro del Río Zañartu, el desfinanciamiento de la Corporación Artistas del Acero, la intervención del festival REC y el cancelamiento del proyecto regional del Museo de la Memoria, todos hechos ocurridos bajo nuevas autoridades de derecha luego que el oficialismo perdiera la gobernación regional y la principal municipalidad (Concepción).