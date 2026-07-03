“Rostros de nuestro pueblo”: inédita exposición en Instagram retrata a personas mayores de 80 años

Muchos miran al lente de la cámara sonriéndole, con asombro y gracia. Otros dejan ver sus emociones, su profundidad y lo que hay detrás de sus ojos. Todos comparten algo: son adultos mayores, de 80 años y más, con disposición absoluta a participar, y todos provenientes de Codegua, comuna de la región de O’Higgins.

Pese a ser oriundo de Santiago y actual habitante de Villarrica, Franco Alessandrini (47), fotógrafo, materializó esta idea gracias a dos amigos que le ayudaron a financiar su proyecto: Danilo Mena y Tania Correa. Con experiencia en eventos, matrimonios y cruceros, trabajó esta iniciativa comunitaria como una forma de “rescatar, preservar y visibilizar las historias de las personas mayores a través del retrato y el testimonio personal”.

Se trata de un proyecto que busca otorgarle presencia a un rango etario que constantemente permanece invisibilizado. “Las personas mayores representan la memoria viva de nuestras comunidades. Son portadoras de conocimientos, tradiciones, experiencias y valores que forman parte de la identidad cultural de nuestros territorios”, comenta Alessandrini.

La obra se realizó con la ayuda, coordinación y logística de la Biblioteca Municipal de Codegua y en total se retrató a 75 personas mayores de 80 años. Asimismo, se inauguró una exposición pública en octubre de 2024.

Sin embargo, hace unas semanas el fotógrafo Franco Alessandrini decidió ampliar lo que fue su exposición presencial y trasladó su trabajo a Instagram. En @rostrosdenuestropueblo publica aquellas fotografías que formaron parte de la exposición original, pero amplió la selección que ahonda en una variedad de retratos que destacan la diversidad de emociones mixtas ligadas a la historia personal de cada uno, pasando por alegría, tristeza, angustia o duda. La idea es que en una plataforma donde se exponen más los jóvenes e influencers, las personas mayores también tengan cabida.

Reflejar el alma

“Este trabajo es un reconocimiento a la comunidad adulta mayor de la comuna”, dice Franco Alessandrini. La decisión por optar por la fotografía de estudio, en blanco y negro, y con un fondo plano no fue inconsciente. A través del llamado “retrato psicológico”, la idea era simbolizar una igualdad donde desaparecieran las diferencias sociales, económicas y territoriales, convirtiendo a la persona en el protagonista absoluto de la imagen.

Y es que muchas realidades convergieron en su desarrollo. Participaron personas adineradas y con terrenos, pero también quienes vivían con escasos recursos. No era llegar y tomar una fotografía. En colaboración con la Biblioteca Municipal de Codegua se realizaron entrevistas y fichas personales que permitieran acercar al fotógrafo con el fotografiado.

“A través de eso yo me agarraba para poder, en el fondo, ir rompiendo el hielo. La idea de este proyecto no era decirle a la persona ‘póngase así o asá’, sino encontrar la mayor naturalidad posible”, señala Alessandrini.

Se trató de un trabajo inclusivo. Muchos adultos mayores se interesaron en participar, pero producto de problemas de salud o movilidad reducida, no todos podían desplazarse a la biblioteca. Sin embargo, el estudio se movió de casa en casa, a juntas de vecinos y otros lugares para facilitar las tomas fotográficas.

Franco Alessandrini comenta que lo que buscó con la exposición, sobre todo al montar la imagen impresa, era que las personas se mostrasen lo más dignas posibles. “No tanto que se vieran más o menos lindos, pero sí que se vieran dignos. Que tuvieran una estampa de sanidad, de alegría, de tranquilidad y de paz”, comenta Alessandrini.

Sin embargo, al revelar el que, según sus palabras, llama como el lado “B” de su trabajo, se dejó ver un recorrido emocional de los retratados. Desde la alegría a la euforia con muecas, gestos y risas, hasta la melancolía y nostalgia que provocan los recuerdos. Un círculo que incluía también los sentimientos intermedios. “Conocer sus historias, felicidades y penas, y que la foto cuente eso”, dice Alessandrini.

Proyecciones

“Conocer a estas personas fue una locura, porque todos tienen historias que contar y tanto que decir. Hay muchas realidades. Cada adulto mayor que retraté posee sus propias características, una vida particular y un potente peso visual”, dice Alessandrini.

Actualmente, Alessandrini desea replicar el proyecto en otras comunas del país. “Donde hay personas mayores, hay una infinidad de historias. Da lo mismo si es en la Araucanía, Santiago, Ñuble: en todo el mundo hay y habrá siempre personas mayores. En el fondo, este trabajo queda como el registro histórico de la comuna porque son los forjadores. Son los gallos que levantaron las primeras casas, y son un patrimonio cultural aún vivo para Chile”, comenta Alessandrini.

Para Franco Alessandrini, el nombre de Rostros de Nuestro Pueblo no se reduce a la vejez, porque podrían ser jóvenes, niños, o cualquiera quien revele sus facciones. Más bien, este trabajo representa la cara de las personas que conforman al país, con sus diferencias, realidades y vivencias, y opera como un testimonio tangible para que futuras generaciones conozcan sobre los levantaron al Chile de otro tiempo: desde sus veredas, en sus pueblos, sus calles y escribiendo su primera historia.