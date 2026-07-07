Mundial: con polémica, Argentina revive en los minutos finales y vence 3 a 2 a Egipto

Argentina sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de una remontada épica en los minutos finales que le permitió mantener viva la defensa del título.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo cerca de despedirse del torneo tras quedar dos goles abajo frente a unos “Faraones” que dominaron gran parte del encuentro. Sin embargo, tres anotaciones en los últimos 13 minutos cambiaron por completo el desarrollo del partido.

Egipto golpeó primero a los 15 minutos mediante un balón detenido. Marwan Ateya envió un centro al área y Yasser Ibrahim apareció con un potente cabezazo que dejó sin opciones a Emiliano Martínez para abrir el marcador.

La respuesta argentina llegó pocos minutos después, cuando Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro francés François Letexier sancionó penal. Lionel Messi asumió la ejecución, pero el arquero Mostafa Shoubir adivinó el remate y evitó el empate.

El conjunto sudamericano insistió durante el resto de la primera mitad, generando oportunidades con Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y el propio Messi, quien incluso estrelló un tiro libre en el poste. Sin embargo, la figura del arquero egipcio sostuvo la ventaja antes del descanso.

En el segundo tiempo, Egipto volvió a inquietar rápidamente. A los 59 minutos Mostafa Ziko marcó el que parecía ser el segundo tanto, pero el VAR detectó una infracción previa y anuló la conquista.

Los africanos no tardaron en volver a golpear. A los 67′, Mohamed Salah lideró un rápido contragolpe y habilitó a Haisem Hassan, quien asistió a Mostafa Ziko para el 2-0, esta vez sin intervención del VAR.

Cuando el escenario parecía sentenciado, Argentina encontró la reacción. A los 79 minutos Cristian Romero descontó con un certero golpe de cabeza tras sumarse al ataque.

El impulso continuó apenas cuatro minutos más tarde. Luego de una serie de rebotes dentro del área, Lionel Messi encontró un espacio y definió para establecer el empate 2-2.

La remontada se consumó ya en tiempo agregado. En el minuto 90+2, Lautaro Martínez envió un centro que terminó en un cabezazo de Enzo Fernández para decretar el 3-2 definitivo.

La acción estuvo rodeada de polémica, ya que los jugadores egipcios reclamaron una falta a su favor en el inicio de la jugada que terminó en el gol del triunfo argentino. El árbitro no sancionó la infracción y desde el VAR tampoco hubo llamado para revisar la acción.

Con la victoria, Argentina avanzó a los cuartos de final, aunque volvió a dejar dudas sobre su rendimiento tras un partido en el que necesitó una remontada agónica para superar a una selección egipcia que estuvo muy cerca de dar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.