Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito ‘Total Eclipse of the Heart’, ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web.

Tyler falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, agregaron.

“Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”, puntualiza el comunicado.

La cantante, nacida en 1951 en Gales, ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como ‘It’s a Heartache’ y ‘Total Eclipse of the Heart’.

Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación.

El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.

Su entorno celebró poco después una evolución favorable en su estado y avanzó que los médicos estaban “convencidos” de que se recuperaría, si bien advirtieron de que el proceso sería lento.

En consecuencia, Tyler canceló varias fechas de la gira de verano con vistas a que pudiera volver a los escenarios a finales de este año para cumplir con otros conciertos ya programados.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En 2003, se atrevió a grabar un dueto bilingüe de ‘Total Eclipse of the Heart’ con la cantante francesa Kareen Antonn, al que dieron por título ‘Si demain… (Turn Around)’ y que llegó al número uno en las listas galas.

Vínculo con Portugal

La presencia de Tyler en Portugal no era circunstancial. La artista tenía una casa en el Algarve y pasaba largas temporadas en esa región, una de las más turísticas del país, con una costa marcada por acantilados, playas y pequeñas localidades vinculadas históricamente a la pesca y al turismo.

Tyler contó en una entrevista a The Sunday Times que se enamoró del Algarve en 1978, cuando trabajaba en la grabación de su tercer álbum, Diamond Cut, en una villa de Vale do Lobo, experiencia que la llevó años después a adquirir una vivienda en Albufeira, donde la cantante y su marido pasaban buena parte del año.

Fueron el clima, las playas, la gastronomía y la hospitalidad de sus habitantes lo que la llevaron a regresar año tras año y a considerar el Algarve como uno de sus lugares de residencia y descanso habituales, según declaraciones publicadas por la prensa portuguesa.

La relación con el Algarve explica que la artista se encontrara en el sur de Portugal cuando comenzó su deterioro de salud. El Correio da Manhã informó en mayo de que Tyler empezó a sentirse mal tras un concierto en el Reino Unido y que posteriormente viajó al Algarve, donde sufrió fuertes dolores abdominales y acabó siendo derivada al Hospital de Faro.

Según los medios portugueses, allí fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia y posteriormente permaneció ingresada en cuidados intensivos. En junio, su equipo informó de que había salido del coma inducido, aunque la recuperación seguía siendo lenta y su estado obligó a cancelar sus compromisos de verano.

Su muerte cierra también una historia portuguesa: la de una estrella internacional que llegó al Algarve por trabajo, acabó convirtiéndolo en refugio personal y mantuvo con esa región una relación de casi medio siglo.