Dj Acres(MO): “El problema de Chile sigue siendo el mismo: las diferencias sociales no han cambiado”

Hace veinte años, cuando el hip hop chileno todavía se abría paso en pequeños escenarios y las plataformas digitales estaban lejos de transformar la industria musical, dos jóvenes de Pudahuel comenzaron a experimentar con una mezcla poco habitual para la época.

Rap, reggae y dancehall convivían en canciones que hablaban del barrio, de las oportunidades esquivas y de la búsqueda de un camino propio. Así nació Movimiento Original.

Lo que comenzó como una propuesta alternativa terminó convirtiéndose en una de las agrupaciones más influyentes del hip hop latinoamericano, con giras por Europa y América Latina, millones de reproducciones en plataformas digitales y una base de seguidores que ha acompañado al grupo durante dos décadas. Ese recorrido tendrá un nuevo hito el próximo 5 de diciembre, cuando Movimiento Original realice el concierto más grande de su historia en el Estadio Bicentenario de La Florida, junto a invitados como SFDK, Ana Tijoux y otros artistas que marcarán una celebración inédita para la banda.

En conversación con El Mostrador, Dj Acres (Víctor Díaz, Santiago, 1983) no pone el foco únicamente en el espectáculo. Habla de los años en que trabajó en la construcción y en fábricas para comprarse sus primeras tornamesas, recuerda el apoyo decisivo de MC Browen cuando nadie apostaba por ellos, analiza el presente de la música urbana y sostiene que, pese al paso del tiempo, las desigualdades que inspiraron muchas de las canciones

de Movimiento Original siguen intactas.

“Cuando apareció Movimiento Original había algo diferente”

-Veinte años después, ¿qué crees que hizo que Movimiento Original lograra diferenciarse desde el principio en una escena donde predominaba el rap más clásico?

-Pancho (Stailok) y Tame (Aerstame) encontraron algo distinto casi desde la primera canción. En ese tiempo el rap era mucho más tradicional y, de repente, aparece una mezcla con reggae, dancehall y otra forma de cantar que no era común. Incluso ellos mismos sintieron que ahí había una identidad diferente. Creo que esa mezcla terminó marcando lo que somos hasta hoy.

-¿Qué encontró Dj Acres en ese proyecto cuando decidió sumarse?

-Yo ya llevaba varios años recorriendo Chile como DJ junto al Dro (Hordatoj) y otros artistas. Venía de aprender mucho sobre escenarios, giras y trabajo profesional. Cuando llegué quise aportar esa experiencia. En esos años era poco común que un grupo de rap tuviera un DJ en vivo. Eso también ayudó a construir una propuesta distinta.

“No había plata para estudiar; trabajé donde pude”

-Hoy la historia parece natural, pero hubo muchos años de incertidumbre antes de vivir de la música.

-Claro. Yo quería estudiar fotografía, pero no había recursos. Trabajé en construcción, poniendo piso flotante, como reponedor de supermercado y también en una fábrica de plástico. Todo lo que ganaba iba para comprar mis tornamesas y mi equipo. Después comenzaron las giras y ya era imposible compatibilizar las dos cosas.

-¿Cuándo decidieron apostar definitivamente por Movimiento Original?

-En una gira al sur. En un fin de semana gané casi lo mismo que recibía en un mes trabajando. Ahí nos reunimos los cuatro y dijimos: “¿Seguimos haciendo esto a medias o nos la jugamos completamente?”. Todos dejamos nuestras actividades para dedicarnos a la música. Fue una apuesta enorme, pero era el momento.

“Si te apasiona, dale”

¿Qué le dirías hoy a ese Dj Acres que comenzaba hace veinte años?

-Que no dude. Y el mismo consejo se lo daría a cualquier persona que quiera dedicarse a esto. Si realmente te apasiona, dale. Nadie sabe si va a resultar, pero existe la posibilidad. Nosotros tampoco teníamos certezas.

“Las letras siguen vigentes porque Chile sigue siendo desigual”

Durante dos décadas, Movimiento Original ha construido buena parte de su identidad sobre canciones que hablan de desigualdad, exclusión y oportunidades.

-¿Sientes que esas letras siguen representando al Chile de hoy?

-Sí. Porque el contexto social no ha cambiado demasiado. Las diferencias económicas siguen siendo enormes. Santiago sigue estando dividido. Puede cambiar el gobierno, puede cambiar el color político de quien administra el país, pero las desigualdades siguen presentes. Es muy difícil que una persona que nace sin oportunidades logre cambiar completamente su realidad. Por eso muchas canciones siguen teniendo sentido veinte años después.

“Hoy muchas canciones nacen para durar unos meses”

-Cuando ustedes comenzaron, el hip hop era un movimiento independiente. Hoy la música urbana domina los rankings. ¿Cómo observas esa transformación?

-Es positivo porque abrió muchas puertas. Pero también siento que hoy todo pasa demasiado rápido. Muchas canciones se hacen pensando solamente en el momento. No sé si dentro de quince años seguirán sonando como hoy. Ojalá ocurra. Pero siento que muchas nacen para durar unos meses. Nosotros tenemos canciones como “Grandes Pasos” que siguen emocionando a la gente después de veinte años. Eso es muy difícil de conseguir.

“MC Browen creyó cuando nadie más lo hacía”

Cada vez que Dj Acres habla de los comienzos aparece el nombre de MC Browen, el icónico exintegrante de Shamanes Crew quien falleció en un 2013 tras un trágico accidente automovilístico. No como un simple colaborador, sino como una figura decisiva para el desarrollo del grupo.

-¿Qué significó para Movimiento Original?

-Muchísimo. Fue uno de los primeros que creyó en nosotros. Nos invitó a escenarios enormes para esa época. Nos abrió puertas cuando todavía nadie apostaba por Movimiento Original. Hay artistas que cambian carreras simplemente porque deciden tender una mano. Él hizo eso con nosotros.

-¿Qué barrera enfrenta hoy un músico independiente?

-El apoyo. Hay muchísimo talento en Chile. Da lo mismo si es rap, rock, R&B o reggaetón. El problema es que faltan personas que crean en esos proyectos. Cuando no llegan oportunidades tampoco llegan ingresos. Y es entendible que muchos terminen abandonando. Nosotros tuvimos gente que creyó en nuestro trabajo. Eso hizo toda la diferencia.

“Después del Bicentenario, nos falta Viña”

El 5 de diciembre Movimiento Original enfrentará el concierto más grande de sus veinte años de carrera. Para Dj Acres, sin embargo, el camino todavía no termina.

-¿Es el mayor desafío que han tenido?

-Sí. Es incluso más grande que el Movistar Arena. Con el Movistar jamás pensamos que las entradas se venderían tan rápido. Ahora prefiero no mirar cómo va la venta. Quiero concentrarme en que el espectáculo salga perfecto.

-Después de un estadio lleno, ¿qué sueño queda pendiente?

-Viña del Mar. Personalmente siento que es el escenario que nos falta. No porque cambie quiénes somos. Sino porque sería un reconocimiento para veinte años de trabajo independiente.

Veinte años caminando

Movimiento Original nació cuando el hip hop chileno todavía luchaba por abrirse espacio fuera del circuito underground. Veinte años después prepara un concierto en un estadio, gira por distintos continentes y forma parte de la historia reciente de la música popular chilena. Sin embargo, Dj Acres insiste en que el verdadero éxito no se mide únicamente por la cantidad de público o las reproducciones digitales.

Se mide por permanecer. Por seguir haciendo canciones que sobrevivan al paso del tiempo. Por construir una carrera sin renunciar a la identidad que los vio nacer. Y quizás por eso, cuando se le pide resumir toda esa historia en un solo título, responde sin vacilar: “Grandes Pasos”. Porque, visto en perspectiva, pocas canciones describen mejor el recorrido de una banda que decidió apostar por un sueño cuando casi nadie imaginaba que veinte años después estaría celebrándolo en un estadio.

Agradecimientos a Bar Gracielo por facilitar la locación de la entrevista.