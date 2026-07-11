[Lo+leído] Terremoto en el PS: informan que Vodanovic deja la mesa que negociaba con Quiroz

El recambio ocurre en la peor semana de Vodanovic y entrega la negociación al sector del PS que ha presionado por endurecer la postura frente al Gobierno, mientras el PPD selló un acuerdo por la invariabilidad tributaria y los diputados socialistas ratificaron que recurrirán al TC.

La senadora Paulina Vodanovic dejó de integrar la mesa negociadora de la megarreforma, aunque existen versiones contrapuestas sobre si fue una decisión voluntaria o resultado de un acuerdo del comité de senadores socialistas.

Un tenso almuerzo del comité del PS estuvo marcado por recriminaciones, acusaciones de falta de lealtad y momentos de alta tensión, en medio de diferencias sobre las negociaciones de la reforma.

El senador Fidel Espinoza criticó el tono de la discusión interna, defendió a Vodanovic y Juan Luis Castro, y llamó a mantener el diálogo y a no perder de vista que el adversario político es la derecha.

Paralelamente, el PPD alcanzó un acuerdo con el Gobierno sobre la invariabilidad tributaria de la megarreforma y desistió de recurrir al Tribunal Constitucional por ese punto, aunque mantuvo reparos sobre otros aspectos.

La bancada de diputados del PS reafirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional por presuntos vicios de constitucionalidad de la megarreforma. Al cierre de la edición persistían versiones distintas sobre la integración de la delegación socialista que asistiría a la reunión convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Sigue leyendo en El Mostrador